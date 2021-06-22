Виктория Абрамченко выступила за плавающие пошлины на экспорт минудобрений

В феврале Минпромторг не поддержал идею ограничения экспорта минеральных удобрений Д. Абрамов

Вице-премьер Виктория Абрамченко считает необходимым ввести плавающие экспортные пошлины на минеральные удобрения для стабилизации цен, сообщил «Интерфакс». «По минеральным удобрениям отказались от идеи [ценовых] соглашений. Но меры экономического регулирования, таможенно-тарифного регулирования, например, плавающие пошлины в отношении минеральных удобрений, с моей точки зрения, должны применяться», — сказала Абрамченко. Сейчас федеральные ведомства прорабатывают этот вопрос, добавила она.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев тоже видит необходимость в регулировании отношений производителей минеральных удобрений и аграриев, поскольку стоимость удобрений «не очень приемлема», пишет ТАСС. «Я не знаю, это [может быть] пошлина или какой-то другой механизм. Но тем не менее с этим абсолютно точно надо что-то делать», — подчеркнул он.



В феврале президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Владимир Плотников предлагал ввести пошлину на экспорт минеральных удобрений, если цены на них на внутреннем рынке продолжат расти. Минпромторг тогда не поддержал такое ограничение. «Производство минеральных удобрений — это экспортоориентированная и высококонкурентная отрасль на мировом рынке. Доля минеральных удобрений в российском несырьевом неэнергетическом экспорте на текущий момент составляет порядка 5,5%. Доля России в мировом производстве минеральных удобрений — 12%, — отмечало ведомство. — Любые ограничения экспортных поставок минеральных удобрений — это потеря конкурентоспособности российской продукции и, как следствие, риски снижения ее производства».



В апреле в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным Патрушев сказал, что цены на удобрения выросли в диапазоне 10-41%, тем не менее, ведомство не ожидало дефицита удобрений и прогнозировало, что объем их внесения по итогам года составит 55 кг/га. Ранее Минсельхоз обращался в правительство из-за роста цен на удобрения, поскольку получал жалобы от регионов. Министерство, в частности, предлагало зафиксировать цены на удобрения на два-три месяца. Однако глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что министерство считает нецелесообразным распространять госрегулирование цен на другие отрасли экономики, кроме пищевой. В начале июня Абрамченко поручила Минэкономразвития и Минсельхозу представить в правительство предложения по стабилизации цен на минеральные удобрения. Минпромторг и ФАС ранее предлагали внедрить долгосрочные контракты с формулой расчета цены на основе котировок биржи.



Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) не раз отмечала, что обеспечение внутреннего рынка является приоритетом, цены для российских аграриев ниже, чем экспортные, и что нынешнее удорожание носит восстановительный характер после снижения на 40% в предыдущие два года. По словам президента РАПУ Андрея Гурьева, доступность удобрений для аграриев находится на одном из самых высоких уровней за последние восемь лет. В том числе купить их стало проще за счет запуска электронной площадки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. До 2022 года производители минеральных удобрений планируют вложить около 500 млрд руб. в развитие и модернизацию мощностей, чтобы в полном объеме обеспечить растущие потребности аграриев, ранее сообщила ассоциация.



По данным ФТС, в январе-декабре прошлого года Россия поставила на экспорт 13,7 млн т азотных удобрений на $2,48 млрд, почти 9,6 млн т калийных удобрений на $1,78 млрд, около 10,8 млн т комплексных удобрений на $2,7 млрд. Согласно информации РАПУ, поставки продукции на внутренний рынок в 2020 году увеличились на 20,4% до 11,5 млн т (в физическом весе).

