Производители удобрений вложат 500 млрд рублей в модернизацию мощностей

В этом году объем внесения удобрений может составить 55 кг на гектар Е. Разумный

До 2022 года производители минеральных удобрений планируют вложить около 500 млрд руб. в развитие и модернизацию мощностей, чтобы в полном объеме обеспечить растущие потребности аграриев, сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). По оценке Минсельхоза, в следующем году отрасли потребуется 5 млн т удобрений в перерасчете на 100% действующего вещества.



По словам гендиректора «ФосАгро» и президента РАПУ Андрея Гурьева, в 2020 году также наблюдался повышенный спрос на удобрения, но производители смогли быстро подстроиться под потребности рынка и заложили фундамент под урожай текущего года, сообщила пресс-служба ассоциации. По ее данным, в течение последних семи лет инвестиции в секторе производства минудобрений превысили 1,3 трлн руб. Еще примерно 2 трлн руб. будет вложено в ближайшие семь лет для обеспечения растущего спроса на российском рынке. Согласно прогнозу Минсельхоза, к 2025 году спрос повысится в два раза. По информации Минсельхоза, в прошлом году аграрии увеличили закупки минудобрений на 13%, а в текущем — на 19%. В общей сложности в течение последних пяти лет российский АПК увеличил потребление удобрений в 1,5 раза.



Благодаря реализованным инвестиционным программам мощности отрасли к 2026 году удастся удвоить, оценивает РАПУ. В частности, будут внедрены новые технологии, реализованы проекты по разработке месторождений минерального сырья, модернизирована инфраструктура, снижено воздействие на окружающую среду. Кроме того, инвестиции направят на увеличение доступности минеральных удобрений за счет развития сетей логистики в регионах. Они позволят регионам накапливать продукцию, а производителям — планировать графики. Сейчас мощность хранения в России превышает 1,5 млн т.



РАПУ отметила, что стоимость минудобрений начинает постепенно восстанавливаться после снижения на 40%, произошедшего два года назад. При этом доступность удобрений находится на одном из самых высоких уровней за последние восемь лет, отметил Гурьев. Также удобрения стали доступнее за счет запуска электронной площадки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), где аграрии могут быстро находить и покупать необходимую им продукцию. Сейчас на платформе представлены все члены РАПУ, а ассортимент минеральных удобрений расширяется.



У агрохолдинга «Степь», как и других крупных игроков, отлажены механизмы работы с биржей СПбМТСБ, сказал «Агроинвестору» гендиректор компании Андрей Недужко. По его словам, до последнего времени компания вносила удобрения в почву в полном объеме. «Сегодня аграрии столкнулись с двумя острыми проблемами на рынке минудобрений: двукратный рост цен по сравнению с прошлым годом и дефицит объемов, вызванный тем, что производители удобрений ориентированы на экспорт. Ситуация требует скорейшего разрешения», — прокомментировал Недужко.



Председатель совета директоров компании «Комсомолец» (Забайкальский край) Валерий Нагель сказал «Агроинвестору», что в этом сезоне количество удобрений, используемых компанией, находится значительно ниже нормы. Причиной этого Нагель назвал высокую стоимость: удобрения выросли в цене почти в два раза. «Когда у компании были деньги, удобрений не было», — добавил он.



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков рассказал «Агроинвестору», что предприятие никогда не использовало установленную классическую норму внесения минеральных удобрений. По его мнению, она сильно завышена. «С этими нормами я категорически не согласен. Пятнадцатилетняя практика использования удобрений показывает, что эти показатели не оправданы. Мы разработали свои нормы для каждой агрокультуры и используем в три раза меньше минеральных удобрений, при этом получаем больший урожай, чем при классической схеме», — прокомментировал Поляков. По его словам, в этом году стоимость удобрений по некоторым позициям выросла почти в два раза. «Но мы закупили основную часть еще осенью, по старой цене», — уточнил он.



Предприятия «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева используют удобрения в рамках установленных норм внесения и не видят необходимости в более активном их применении, сообщила «Агроинвестору» предприятия компании.



По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, более активно использовать минудобрения аграриям мешает их высокая стоимость и ожидания того, что валовая прибыль от урожая этого года будет ниже в связи с экспортной пошлиной. «Стоит ли покупать дорогие удобрения, если не уверен, что их можно окупить увеличением прибыли? — задается вопросом он. — С одной стороны стоит государство, которое демонстративно не хочет регулировать цены на удобрения, заявляя, что все в порядке. С другой — государственное регулирование, которое вступает в противоречие с интересами аграриев. А лучший инструмент для стимулирования производства — это доход». По мнению Корбута, если и стоит заниматься регулированием цен, то не столько на предприятиях, сколько в сфере дистрибуции. «Мало кто закупает удобрения непосредственно на предприятии. Есть региональные структуры, которые эти поставки обеспечивают», — пояснил он.



11 июня вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвития и Минсельхозу представить предложения по стабилизации цен на минеральные удобрения для аграриев, сообщала пресс-служба аппарата вице-премьера. В апреле в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщал, что ведомство не ожидает дефицита удобрений, несмотря на рост цен на эту продукцию. Тогда же министр отметил, что цены на удобрения выросли в диапазоне 10-41%. Тем не менее, объемы внесения удобрений ежегодно растут, в этом году, по оценке министерства, показатель может составить 55 кг/га.

