Минпромторг и ФАС выступают за введение долгосрочных контрактов на удобрения

Аграрии сомневаются в целесообразности использования долгосрочных контрактов на основе биржевых котировок «ФосАгро»

В ходе совещания в Минпромторге, которое проводилось из-за жалоб сельхозпроизводителей на высокие цены удобрений, было предложено внедрить долгосрочные контракты с формулой расчета цены на основе котировок биржи, сообщает «Коммерсантъ». За такой вариант выступают Минпромторг и ФАС — ведомства настаивают на сохранении рыночного ценообразования, тогда как Минсельхоз предлагает зафиксировать цены на удобрения на уровне «базовая цена плюс инфляция» или ввести госсубсидии.



Рост внутренних цен был вызван в первую очередь повышением экспортных, и аграрии не хотят закупать удобрения по текущим ценам по прямым договорам. Сейчас ценообразование устроено по принципу экспортного паритета, в то время как для аграриев власти в этом году ввели различные ограничения доходности (экспортные пошлины), пишет издание. Сельхозпроизводители стали активнее закупать удобрения на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевая бирже, торги на которой ведутся с 2017 года, но до начала этого года объемы были незначительными. В период с января по май аграрии закупили там более 200 тыс. т удобрений, что вдвое больше продаж за весь 2020 год. За первую неделю июня на бирже было продано еще 50 тыс. т удобрений, в целом по России с начала года аграрии закупили 2,8 млн т — на 17% больше, чем годом ранее.



Рост спроса привел к повышению биржевых цен, что аграриев не устраивает. Кроме того, небольшим хозяйствам, которые ранее не пользовались услугами биржи, придется столкнуться со сложностями: нужны регистрация, брокер, оплата комиссии и др. При этом даже механизм биржи не дает гарантию закупки нужного объема удобрений и тем более не спасает от роста себестоимости, прокомментировал «Коммерсанту» гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.



По его мнению, вопрос можно решить с помощью госрегулирования цен на удобрения в период их внесения и квоты на экспорт минеральных удобрений либо за счет субсидирования покупок удобрений. Он отмечает, что иначе аграрии будут вынуждены сокращать объем вносимых удобрений, что может негативно сказаться на плодородии почвы и повлечет снижение урожая на 20-30%. Аналогичные доводы на совещании приводил Минсельхоз, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.



В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) рассказали «Агроинвестору», что объединение готово совместно с заинтересованными лицами рассмотреть необходимость и целесообразность долгосрочного контрактования с формульным ценообразованием. Для формирования базового ценового индикатива как для долгосрочных, так и для отложенных поставок почти все производители удобрений активно развивают биржевую торговлю. «Более того, мы никогда и не отрицали долгосрочный канал сбыта, но на сегодняшний день он был и остается абсолютно не востребованным со стороны потребителей», — отмечают в РАПУ.



И производители удобрений, и Минсельхоз, и Минпромторг неоднократно призывали аграриев планировать приобретение минеральных удобрений на сезон заблаговременно. В ассоциации считают, что такой формат удобен для всех сторон. Во-первых, в межсезонье цена на удобрения ниже, чем накануне полевых работ. Во-вторых, раннее планирование позволяет гарантировать поставку продукции в срок и избежать ажиотажного спроса, который может спровоцировать рост цен. Кроме того, производитель сможет предоставить специальные условия оплаты и доставки.



Так, доля хозяйств, контрактующихся заблаговременно, ежегодно увеличивается, о чем свидетельствуют темпы поставок удобрений в АПК: 70% увеличенной годовой потребности сельхозтоваропроизводителей в минеральных удобрениях на этот год производители обеспечили уже к концу мая. Поставки продолжаются согласно графика, дефицита минеральных удобрений нет и не предвидится.



В РАПУ также уточняют, что, если сельхозпроизводитель испытывает сложности с хранением удобрений у себя в хозяйстве, производители готовы предоставлять для этого собственные логистические мощности. Заказанная продукция завозится в регионы заранее и хранится на складах производителей вплоть до начала полевых работ. А оперативная доставка удобрений в поля обеспечивает возможность их применения в оптимальные агрономические сроки.



«Тверская агропромышленная компания» закупает удобрения у дилеров, говорит ее гендиректор Сергей Конаныхин. «Других вариантов у нас и нет. Нас к этому обязывают, — сказал он «Агроинвестору». — За год цены на удобрения выросли на 40%, при этом есть еще и дефицит. Удобрения нам продают по предоплате, а какие-то долгосрочные контракты — это бессмысленно, потому что у фермеров меняются агрокультуры, схема посевов, севооборот. Получается, договоришься об одном, а понадобится другое <...>. Есть еще рамочные договоры, но, я думаю, что производитель всегда может найти причину не выполнить условия поставок».



Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) в прошлом году потратила на удобрения 100 млн руб., в этом расходы оцениваются в 200 млн руб. Каким образом компания будет проводить закупки — пока ясности нет, потому что они начнутся в июле, говорит гендиректор фирмы Александр Неженец. «Я слабо представляю, как долгосрочные контракты будут готовиться и проводиться, хотя готовность к такой системе есть, но подобных предложений пока нет», — добавляет он.



Гендиректор компании «Луч» (Курская область) Иван Голенищев также говорит о сильном росте цен на удобрения: аммофос, например, за год подорожал в 2,5 раза, селитра — в 1,7 раза. Кроме того, ее сложно купить — дефицит. «На сегодняшний день вынуждены брать удобрения только на торгах, на год вперед — сейчас я покупаю селитру, которая понадобится через 9-10 месяцев <...>. Закупаем напрямую у производителя или их представителей в регионе. Не знаю, выиграем ли мы от прямых долгосрочных контрактов», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Сейчас доступность удобрений находится на одном из самых высоких уровней за последние восемь лет, говорят в РАПУ. Суммарно к началу июня российские производители минеральных удобрений поставили в АПК более 3 млн т д. в. минеральных удобрений, обеспечив таким образом 100% потребности АПК к весеннему севу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года накопленные ресурсы удобрений у сельхозтоваропроизводителей, с учетом биржевых закупок, выросли почти на 20%.



Ассоциация обращает внимание, что после значительного падения цен на ключевые виды минеральных удобрений на 40% в 2019—2020 годах сегодня в России — как и во всем мире — наблюдается восстановительный тренд. Он, в свою очередь, вызван ростом мировых цен на продовольствие и повышением спроса на минеральные удобрения в России на фоне увеличения посевов основных агрокультур. «Денежный поток, который есть на сегодняшний день у российских сельхозпроизводителей, позволяет вдоволь покупать удобрения и инвестировать в будущий урожай <...>. По данным Росстата, отпускные цены на минеральные удобрения для российских аграриев на 20-30% ниже экспортных», — отмечает РАПУ.



Вопреки расхожему мнению, доля минеральных удобрений в цене продуктов питания на полке не так велика, говорят в РАПУ. К примеру, затраты на минеральные удобрения в рыночной цене пшеницы, по разным оценкам, колеблются от 6% до 12%. По оценке консалтинговой компании EY, доля удобрений в цене социально значимых продуктов питания не превышает 1-2%.



Ассоциация также обращает внимание на то, что вопреки расхожему мнению, доля минеральных удобрений в цене продуктов питания на полке не так велика. К примеру, затраты на минеральные удобрения в рыночной цене пшеницы, по разным оценкам, колеблются от 6% до 12%. По оценке консалтинговой компании EY, доля удобрений в цене социально значимых продуктов питания не превышает 1-2%.



По мнению Конаныхина, для урегулирования ситуации с ценами на удобрения нужно использовать рыночные механизмы: заградительные пошлины на экспорт, дополнительные налоги на сверхприбыль производителей удобрений, которые пошли бы на субсидии для аграриев. В приоритете для государства должен быть российский рынок, и у правительства есть все механизмы для решения проблемы, считает он. «Нам помочь очень просто: нужно отменить пошлины на нашу продукцию, — говорит Голенищев. — Я бы предпочел свободный рынок и мировые цены без пошлин на зерно, семечку. В таком случае мы бы хоть и увеличили затраты на удобрения, но получили ли бы большую маржу за нашу продукцию». Такого же мнения придерживается Неженец: все ресурсы для растениеводства торгуются по мировым ценам, в то время как экспорт зерновых ограничен пошлинами.

