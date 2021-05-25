Субсидии для аграриев могут сократить почти на треть

Некоторые регионы довели до аграриев менее 10% выделенных средств Е. Разумный

В следующем году Минсельхоз готов сократить размер запланированных стимулирующих и компенсирующих субсидий аграриям на 30% в тех регионах, где эта помощь не доходит до производителей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой, которое она сделала на совещании с региональными органами управления АПК. Такое решение объясняется низкой финансовой дисциплиной региональных властей: к 20 мая из направленных в регионы 127,3 млрд руб. до сельхозпроизводителей дошли лишь 19% средств, а в некоторых регионах — менее 10%.



Штрафные санкции могут коснуться тех, кто к 1 июля 2021 года покажет низкое кассовое исполнение по доведению мер поддержки до производителей, пишет «Коммерсант». Сейчас первыми претендентами на снижение господдержки являются Ростовская, Белгородская, Тверская, Курганская области, Краснодарский и Приморский края, Дагестан и Ингушетия. По информации издания, представители этих регионов объяснили задержки изменениями нормативных актов, долгим сроком подачи заявок аграриями и длинными майскими выходными.



Глава Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Коммерсанту», что чаще всего задержки связаны с длительной подготовкой нормативных документов, изменением ставок субсидированных кредитов или ошибками в планировании поддержки. В итоге средства в регионы поступают в начале года, а производители получают субсидии в конце. Из-за этого аграрии вынуждены брать больше кредитов, что приводит к издержкам и снижению прибыли производителей, сказал Глушков.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сказал «Коммерсанту», что в молочной отрасли проблем с выплатой субсидий нет, но сокращение бюджета отстающим регионам может затронуть и молочников. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отметил, что растениеводам важно получить субсидии до посевных и уборочных работ, так как средства идут на закупку удобрений, ГСМ и так далее. В противном случае, по его словам, приходится использовать заемные средства, а эффективность мер поддержки снижается. Несмотря на риски для аграриев, Злочевский считает, что иного способа дисциплинировать региональных чиновников сегодня не существует.

