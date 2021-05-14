Минсельхоз планирует ввести новые субсидии для производителей баранины

Спрос на баранину будет расти по мере увеличения предложения «Дамате»

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов заявил о намерении Минсельхоза обсудить с производителями баранины дополнительные меры поддержки отрасли, пишет «Коммерсантъ». Министерство подтвердило изданию свои планы, отметив, что господдержка должна помочь достичь насыщения внутреннего рынка и развития экспортного потенциала, однако какие именно меры могут быть приняты — пока не уточняется.



Вопрос о господдержке производителей баранины поднимался на совещании, которое состоялось 12 мая. Его обсуждение должно пройти 18-21 мая в Ставропольском крае, узнал «Коммерсант» от участника встречи. По информации издания, «Дамате» уже подготовила свои предложения по мерам поддержки. По словам заместителя гендиректора группы Андрея Григоращенко, необходимо компенсировать 20% капзатрат на строительство и модернизацию производств по убою и переработке, а также снизить требование по размеру поголовья для получения субсидий на создание овцеводческих ферм. Григоращенко считает, что нынешнее ограничение в 15 тыс. голов позволяет претендовать на субсидии только крупным игрокам, «Дамате» предлагает снизить порог до 1 тыс. голов, чтобы дать возможность развиваться фермерам. Компания готова вложить в производство баранины 10 млрд руб. для удвоения откормочных мощностей в Ставропольском крае до 30 тыс. голов и строительства площадки в Карачаево-Черкесии на 50 тыс. голов, однако реализовать проекты возможно только при поддержке государства.



Глава совета директоров Национального союза овцеводов Харон Амерханов сказал изданию, что предлагаемые меры позволят увеличить производство баранины минимум вдвое. Однако он считает, что необходимо компенсировать минимум 30% затрат на создание ферм и предприятий. Сейчас в России производится около 200 тыс. т баранины в год.



Независимый эксперт мясного рынка, старший партнер Khizhnyak & Partners Андрей Хижняк считает, что поддержка отрасли действительно необходима, потому что на данный момент спрос на баранину не полностью обеспечивается. По его словам, крупных компаний, которые занимаются производством баранины, не так много — на рынке в основном работают небольшие предприятия. «Централизация доли рынка крупными компаниями очень мала, хотя спрос достаточно большой, при этом баранина воспринимается как премиальное мясо, — сказал эксперт «Агроинвестору». — В крупных мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, спрос пока не обеспечен и есть возможности для развития этого сегмента».



По словам Хижняка, основной поддержкой отрасли должно стать субсидирование процентных ставок для тех, вошел в этот бизнес. Эксперт отметил, что овец выращивать сложнее, чем, например, птицу, поэтому субсидирование процентной ставки по кредитам должно быть более долгосрочным. Кроме того, если производство баранины будет поддерживаться государством, отрасль станет более привлекательной для инвесторов. «Этот сегмент имеет очень большие риски, связанные с резким ростом стоимости кормов. Таким бизнесом должны заниматься вертикально интегрированные холдинги, у которых снижены риски за счет того, что они часть кормов выращивают и производят сами. Также такие предприятия имеют свои бренды и дистрибуцию, за счет чего вход на рынок становится дешевле», — прокомментировал он.



Если посмотреть на то, как за последние десятилетия увеличилось потребление курицы, индейки, свинины или говядины, можно сказать, что при росте производства баранины, появится и соответствующий спрос, считает Хижняк. «Кроме ценных отрубов есть и менее ценные. Отрасль будет занята их переработкой в другие продукты, возможно, появятся колбасные изделия, что положительно скажется на развитии отрасли», — рассуждает эксперт. Хотя, это мясо дорогое и продвигать его будет сложнее, чем, например, курицу, добавил он.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что отрасль производства баранины сейчас находится в состоянии формирования. По его словам, она достаточно перспективна и имеет потенциал как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Для поддержки отрасли со стороны государства необходимо, прежде всего, субсидирование затрат на ввод мощностей по переработке, потому что в основном сейчас баранина производится в ЛПХ и КФХ, считает Корнеев. «Из крупных федеральных игроков на этом рынке только «Дамате» и «Мираторг». Поэтому создание сертифицированных боен и мощностей по переработке — это обязательное условие для стабильного развития отрасли производства баранины», — уверен эксперт.



Сейчас на внутреннем и внешнем рынках есть дефицит баранины — этот вид мяса слабо представлен и в ритейле, и в сегменте HoReCa, добавил Корнеев. Поэтому потенциал рынка позволяет вводить новые мощности. «Кроме того, есть хороший потенциал по выводу на рынок брендированной продукции. Бренды производителей баранины будут иметь более высокое значение для потребителей, — уверен эксперт. — Причиной этого является то, что мясо, например свиней или птицы, достаточно стандартизировано, и, покупая его, потребитель знает, что продукция одного бренда по вкусу очень похожа на продукцию под брендом конкурента. А в случае с породами овец действительно можно отличить вкус». Баранина сейчас — скорее объект инвестиций для холдингов, которые давно работают на рынке АПК, считает Корнеев. Новые проекты, по его мнению, будут формироваться компаниями с опытом работы на этом рынке. «Я считаю, что непрофильные инвесторы не готовы сейчас масштабно заходить в этот бизнес», — заключил он.

