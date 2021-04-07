«Дамате» начала строить откормочную площадку для овец в Карачаево-Черкесии

Первая очередь будет запущена летом этого года Pixabay

«Дамате» начала строительство откормочной площадки для овец мощностью единовременного содержания 50 тыс. голов в Карачаево-Черкесии. Инвестиции в проект составят 540 млн руб., сообщила пресс-служба компании. Первая очередь будет запущена летом этого года, полностью работы будут завершены в начале 2022-го. Ягнят весом от 28 кг для фермы станут закупать у местных фермеров, их откорм займет 45-60 дней в зависимости от входящего веса. После откорма животных будут направлять на убой и переработку на завод «Дамате» в Черкесске, уточнила компания.



Строящаяся овцеферма — часть крупного проекта «Дамате» по организации в регионах Северного Кавказа полного цикла производства баранины. Для строительства выбрана площадка в поселке Ударном, который находится в 50 км от мясоперерабатывающего завода в Черкесске. На площади 47 га появятся навесы для размещения поголовья, выгулы, кормовые столы, будет построен административно-бытовой корпус, кормовой склад, объекты биологической безопасности, проведены все необходимые коммуникации.



«Мы будем выкупать молодняк овец у тех фермеров, которые не могут довести поголовье до полной кондиции, самостоятельно их доращивать и откармливать. Таким образом мы не только стандартизируем и улучшаем кондицию, но и повышаем качество мяса и ветеринарное благополучие этого процесса», — ранее рассказывал в интервью «Агроинвестору» гендиректор «Дамате» Рашид Хайров. Он отмечал, что сейчас в стране активно растет именно производство говядины от специализированных мясных пород КРС, то же самое компания хочет сделать в овцеводстве.



«Учитывая ресурсы и особенности Карачаево-Черкесии, отрасль сельского хозяйства является для нас приоритетной. И в частности — животноводство, — сказал на церемонии закладки первого камня в основание овцефермы глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (цитата по пресс-релизу «Дамате»). — У нас есть хороший потенциал для развития овцеводства, где на протяжении последних лет мы показываем стабильный рост по количеству поголовья».



После реализации инвестпроекта «Дамате» Карачаево-Черкесия выйдет в лидеры в стране по овцеводству и производству баранины, уверен Темрезов. В свою очередь глава совета директоров «Дамате» Наум Бабаев отметил важность проекта для повышения уровня занятости и качества жизни сельского населения. «Привлечение к реализации проекта местного населения с его глубокими традициями и колоссальным опытом в овцеводстве приведет к формированию целого класса современных фермерских овцеводческих хозяйств», — подчеркнул Бабаев.



В середине марта «Дамате» завезла в фермерское хозяйство Марата Салпагарова в Карачаево-Черкессии партию из 200 овец высокопродуктивной карачаевской породы. Животные были переданы по программе грантов, ранее выданных фермерам Северного Кавказа. Компания отмечала, что завезенный скот позволит «улучшить генетические показатели стада, ускорит процесс формирования поголовья более высокого уровня и повысит качество конечной продукции».



ГК «Дамате» начала проект по производству баранины в конце 2018 года и планирует выпускать около 12,6 тыс. т продукции в год. Инвестиции в новое направление составят 2,7 млрд руб. Проектом предусмотрено строительство племенных и откормочных площадок на 54 тыс. скотомест, реконструкция мясоперерабатывающего завода и создание сервисной компании.

