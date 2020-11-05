Курганская область планирует выйти на рынок баранины

Сейчас часть овцеводов выращивают животных вне государственного надзора и статистики Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Правительство Курганской области намерено развивать овцеводство и наращивать стадо крупного рогатого скота в регионе, а также выйти на рынок индейки. Для этого уже реализуются более 150 инвестиционных проектов и дополнительно проработаны около 70 инвестиционных площадок, сообщил ТАСС заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.



В регионе есть около 1 млн га пастбищ, сенокосов и пашни, также областные власти готовы оказать инвесторам финансовую поддержку, говорит он. В частности, наряду с федеральными субсидиями введена новая региональная мера поддержки — субсидия на приобретение оборудования для объектов животноводства. При помощи грантовой поддержки правительство региона намерено ежегодно создавать по 100 мини-ферм. В этом году уже начали работу 24 предприятия, еще 76 проектов находятся в стадии реализации, 59 запланированы на ближайшую перспективу.



По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики», 69% баранины производятся в ЛПХ, 23% в КФХ и ИП и 8% в сельхозорганизациях. Согласно прогнозу центра, в этом году объем производства баранины составит около 215,3 тыс. т, импорт — 3,1 тыс. т, экспорт — 12,8 тыс. т. В 2021 году выпуск увеличится незначительно — примерно на 1,3 тыс. т.



Предложение баранины в России в 2020 году сократится в годовом выражении на 3,6%, что, в первую очередь, будет связано с вынужденным снижением поголовья овец, ранее рассказывал «Агроинвестору» президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его прогнозу, в этом году производство баранины составит 202 тыс. т против 209,6 тыс. т в 2019-м, в 2021-м сократится до 198 тыс. т. Однако затем начнется прирост: в 2022 году — до 204 тыс. т, в 2023-м — до 208 тыс. т, в 2024-м — до 210 тыс. т. По мнению Давлеева, рынок баранины в России готовится к радикальным структурным изменениям и росту, которые будут происходить в течение ближайшего десятилетия.



Как прокомментировал «Агроинвестору» глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин, сейчас часть овцеводов выращивают животных вне государственного надзора и статистики, также это касается переработки, перемещения и реализации скота, поэтому сложно оценить статистику роста производства баранины. «Так сложилось из-за структуры, традиций, культурных особенностей», — объясняет он.



Юшин отмечает, что по статистике последних лет никаких прорывов в секторе производства баранины нет из-за трудностей в индустриализации, к тому же потенциал роста потребления баранины невысокий по всему миру. «Между тем это не значит, что перспектив в этой области нет — они есть и на внутреннем рынке, и, может быть даже в большей степени, на внешнем. Пока делаются только первые шаги на пути к индустриализации этого сегмента. Думаю, что производство будет расти, но невысокими темпами», — говорит Юшин.



Росту сектора препятствует эпизоотическая ситуация по ряду болезней мелкого рогатого скота, отсутствие современных и индустриальных предприятий по убою и переработке не только для производства мяса, но и для использования всего, что дает животное — шкура, субпродукты, шерсть и прочее. «Несмотря на скромные перспективы, открытие новых рынков как для экспорта живого скота, так и для поставок переработанной продукции может повысить интерес к этому направлению, — считает Юшин. — Для этого нужна интеграция в отрасли и развитие убоя и переработки: без этого страна потеряет много ценного сырья, себестоимость будет высокой, качество переработки — низким, а физическую доступность мяса для розницы будет сложно обеспечить».



При этом экспорт баранины в этом году он ниже прошлогоднего. По словам Юшина, это связано с тем, Россия вынуждена строго соблюдать ограничения по вывозу продукции, чтобы расширить число регионов со статусом зоны, свободной от ящура без вакцинации. При этом регионы, попавшие под ограничения — Юг и Северный Кавказ — являются основными драйверами увеличения экспорта баранины в последние годы. «Экспорт — вещь не постоянная, но, получив соответствующий статус, мы расширим географию поставок, а это стимул для наращивания объемов производства и вывоза», — заключает Юшин.

