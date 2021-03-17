«Дамате» начала поставку овец по грантам фермерам Северного Кавказа

Группа начала проект по производству баранины в 2018 году «Дамате»

«Дамате» завезла партию из 200 овец высокопродуктивной карачаевской породы завезла в фермерское хозяйство Марата Салпагарова в Карачаево-Черкессии, сообщила пресс-служба холдинга. Животные были переданы по программе грантов, ранее выданных фермерам Северного Кавказа. Компания отметила, что завезенный скот позволит «улучшить генетические показатели стада, ускорит процесс формирования поголовья более высокого уровня и повысит качество конечной продукции».



Проект реализует сервисная компания «Дамате», которая работает по модели контрактного фермерства. Такой подход подразумевает, что компания заключает с фермерскими хозяйствами долгосрочные договоры, по условиям которых оказывает им ресурсную и консультационную поддержку. Специалисты консультируют и предоставляют услуги фермерам в области кормления, ветеринарии, генетики и селекции в соответствии с современными технологиями и стандартами сельскохозяйственной отрасли, поясняет пресс-служба «Дамате». «Хозяйства, в свою очередь, обязуются поставить компании по заранее согласованной цене определенное количество продукции согласно заданным требованиям качества», — говорится в сообщении группы.



Выдача грантов началась осенью прошлого года в рамках реализации проекта «Дамате» по производству баранины, получить их может как действующий партнер компании, так и будущий. В прошлом году гранты в размере 2,5 млн руб. каждый получили два овцеводческих хозяйства Северного Кавказа. Их можно использовать на развитие селекции овец и сотрудничество с сервисной компанией «Дамате».



Сейчас «Дамате» обслуживает более 6 тыс. га фермерских пастбищ и свыше 90 тыс. овцематок. Гендиректор группы Рашид Хайров отметил, что такая модель сотрудничества высокоэффективна, она дает больше возможностей для проведения исследований и внедрения лучших практик. «Фермерам выбранная модель позволяет минимизировать риски спроса и предложения, внедрить мировые стандарты безопасности и качества. Кроме того, контракты дают возможность составлять оптимальные графики поставок», — добавил он.



«Дамате» начала реализацию проекта по производству баранины в Северо-Кавказском федеральном округе в 2018 году. Проект включает племенные и откормочные площадки, мясоперерабатывающий завод и сервисную компанию. Кроме того, осенью 2020-го года холдинг вложил 2,7 млрд руб. в реконструкцию убойного завода «Кавказ-мясо» в Карачаево-Черкесии, писал «Агроинвестор». Плановая мощность предприятия — 720 тыс. овец в год. Компания планирует производить 42 т продукции в сутки или 12,6 тыс. т в убойном весе в год.



«Мы поставили перед собой цель возродить производство баранины в Северо-Кавказском федеральном округе и совместными усилиями вывести эту отрасль на совершенно новый более высокий уровень, — отмечал соучредитель и председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев. — В ходе реализации проекта мы планируем уделить внимание всем этапам производства баранины, включая выращивание и откорм, а переработка мяса станет финальным и самым важным звеном. Именно поэтому мы проводим масштабную модернизацию убойного завода, который станет самым передовым овцеводческим предприятием страны».



По данным Росстата, к 1 марта численность овец и коз в крупных, средних и малых сельскохозяйственным предприятиях составила 3,2 млн голов, что на 0,3 млн голов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Реализация этих животных на убой в живом весе за два месяца составила 2,7 тыс. т — на 0,2 тыс. т меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

