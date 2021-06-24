«Уралхим» и «Уралкалий» согласились заморозить цены на основные удобрения

Компании решили выйти из Российской ассоциации производителей удобрений «Уралхим»

«Уралхим» и «Уралкалий» предпринимателя Дмитрия Мазепина приняли решение зафиксировать цены на уровне мая 2021 года на основные группы минеральных удобрений для российских сельхозтоваропроизводителей на весь период осенних полевых работ, сообщила пресс-служба «Уралхима». При этом объемы поставок будут не меньше, чем в 2020 году. Фиксация цен коснется аммиачной селитры и калия. В весеннюю посевную «Уралхим» также стал единственным крупным производителем удобрений, объявившим о заморозке цен, сообщает компания.



Также «Уралхим» и «Уралкалий» объявили о прекращении членства в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). «Данный шаг обусловлен тем, что в текущей непростой ситуации очень сложно вырабатывать и согласовывать со всеми членами РАПУ единую позицию. Безусловно, "Уралхим»" и "Уралкалий" работают и продолжат работать в тесной кооперации с Минпромторгом, Минсельхозом и Минэкономразвития по обеспечению российских аграриев минеральными удобрениями», — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров «Уралхима» Дмитрия Коняева. Как пояснили «Агроинвестору» в РАПУ, о выходе компаний из ассоциации они узнали из СМИ: никаких официальных уведомлений объединение не получало, как и информации о каких-либо имеющихся разногласиях.



По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, аммиачная селитру весной дополнительно вносят под озимые в ходе сева яровых, поэтому заморозка цен пока не очень актуальна. Кроме того, после весенних полевых работ обычно начинается сезонное снижение цен на нее. А под озимый сев пользуются повышенным спросом фосфорно-азотные удобрения — аммофоска (NPK). «Заморозка — это сложный механизм, так как есть и прямая зависимость внутренних цен от мировых. На внутреннем рынке рост спроса и цен стимулировался высокими доходами аграриев в прошлые сезоны, и с сентября прошлого года начался постепенный рост спроса и цен на все удобрения, кроме калия, который начал дорожать внутри страны только в мае, мировые цены на него начали расти в феврале, — прокомментировал «Агроинвестору» Павенский. — Дело в том, что калий в основном используется для производства сложных удобрений, которые в свою очередь в определенном объеме потребляются на внутреннем рынке, а в чистом виде идет на экспорт. В целом, по данным Минсельхоза, объемы поставок удобрений возрастут в 2021 году почти на треть к уровню 2020-го — с 3,4 млн т до 4,4 млн т в действующем веществе». На внутренний идет примерно 40% объемов производимых удобрений суммарно в виде готовой продукции и сырья, а на экспорт — около 60%, несколько лет назад это соотношение было 30% на 70%, добавил Павенский.



«Я думаю, они были вынуждены принять такое решение на фоне активизации вопроса о введении пошлин на экспорт минеральных удобрений, — считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — Где-то 80% минеральных удобрений идет на экспорт, поэтому потери из-за пошлин будут существенно выше потерь от фиксации цен на внутреннем рынке. Такой компромисс мне кажется логичным, но есть вопрос — согласится ли с таким решением государство. Думаю, и другие производители к ним присоединятся». Заморозка цен поможет аграриям, потому что ожидать снижения мировых цен на удобрения не стоит, хотя лучше было бы зафиксировать их на уровне января, сказал Корбут «Агроинвестору».



Цены на будущий урожай находятся в прямой зависимости от цен на удобрения, которые в мае этого года выросли почти на 40-50% по сравнению с 2020-м, отмечает гендиректор «Тверской агропромышленной компании» Сергей Конаныхин. Соответственно, аграриям придется повышать цены на свою продукцию или, если будут предприняты какие-либо меры, ограничивающие рост цен, то просто закладывать меньше удобрений, что приведет к снижению будущих урожаев и, следовательно, росту цен на них, рассуждает он. По мнению Конаныхина, нужно либо снижать цены на удобрения до показателей прошлого года, либо не запрещать аграриям осенью поднимать цены на свою продукцию.



Наверное, решение заморозить цены — неплохой акт доброй воли, иронизирует гендиректор оренбургской компании «Елань» Алексей Орлов. «Вряд ли они могли бы опустить цены до уровня января, так как замораживают их добровольно и без административного регулирования. Кроме того, с конца мая цены уже не так активно растут, и для нас сегодня аммиачная селитра и калий не актуальны», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По данным Росстата, цены на аммиачную селитру в июне начинают снижаться по сравнению с маем: так, в 2020 году снижение составило 19%, в 2019-м — 2%, в 2018-м и 2017-м — 11%, в 2016-м — 8%.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко рассказал «Коммерсанту», что «Уралхим» производит NPK и азотные удобрения, период внесения которых наступит только в феврале, и на данный момент аммиачные удобрения не востребованы, и цены на них находятся на минимальных значениях. Калий используется при выращивании сахарной свеклы. По его словам, важным удобрением для выращивания пшеницы является аммофос, который «Уралхим» и «Уралкалий» не производят.



Между тем, спрос на аммофос, который необходимо вносить в почву в августе—сентябре, резко вырос, и цены в июне достигли 57,5 тыс. руб./т против 26,5 тыс. руб./т год назад. «Для небольших фермерских хозяйств рост себестоимости производства может оказаться критическим, и они могут вынужденно отказаться от внесения удобрений в почву», — считает Недужко. Источник «Агроинвестора» в отрасли также говорит, что основным видом минеральных удобрений под осенний сев являются фосфорсодержащие. «По данным за 2020 год, из всех произведенных "Уралхимом" фосфорсодержащих удобрений до аграриев дошло менее четверти. И осенний сев никогда не являлся ни для "Уралхима", ни для "Уралкалия" приоритетным сезоном», — говорит он.



Минсельхозе поддерживает инициативы «Уралхима», но, по мнению ведомства, «меры по стабилизации ценовой ситуации на рынке минеральных удобрений должны носить комплексный и системный характер», пишет «Коммерсантъ». По информации издания, Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минфин и ФАС совместно с отраслевыми союзами ведут работу по выработке системных решений по регулирующим мерам, направленным на сдерживание роста цен на минеральные удобрения.

