Условия льготного кредитования АПК могут измениться

Снизить размер компенсации необходимо в связи с большим объемом принятых обязательств Ю. Эйвазова

Из-за большого объема обязательств Минсельхоз предлагает с 1 сентября снизить размер субсидирования процентной ставки по инвестиционным кредитам в сфере АПК с 90-100% до 80% ключевой ставки ЦБ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru . Ставка по действующим кредитам, оформленным до 31 августа 2021 года, не изменится, следует из документа. «Проект постановления разработан в целях сохранения достигнутого в 2020 году количества заемщиков получивших льготные кредиты», — говорится в пояснительной записке. Снизить размер компенсации необходимо, «в связи с большим объемом принятых обязательств по субсидированию ранее заключенных льготных инвестиционных кредитов, а также в свете принятых решений о пролонгации ранее заключенных льготных инвестиционных кредитов». Это вынужденная мера, так как в этом году бюджетное финансирование урезано с 90,88 млрд руб. до 80,22 млрд руб., при этом объем обязательств вырос, пояснил Минсельхоз «Коммерсанту». Сейчас ключевая става ЦБ составляет 5,5%, таким образом по новым правилам может возмещаться 4,4%.



Глава Плодоовощного союза Михаил Глушков пояснил «Агроинвестору», что сейчас опубликована новая версия документа. Согласно предыдущей редакции, сокращение субсидируемой ставки касалось всех кредитов — как новых, так и старых. Отрасль АПК отнеслась к этому очень негативно, добавил Глушков. Он также рассказал, что союз направил в Минсельхоз письмо, в котором выразил свою отрицательную оценку старой версии документа (письмо есть в распоряжении «Агроинвестора»). «Плодоовощной союз предлагает вынести представленный проект постановления на дополнительное обсуждение с отраслевым сообществом и изыскать иные возможности по обеспечению выполнения обязательств Минсельхоза перед кредитными организациями без снижения ставки субсидирования, в том числе путем адресности внесения указанных изменений или выделения дополнительных ассигнований федерального бюджета», — говорится в письме.



Глушков сказал «Агроинвестору», что, согласно прошлой версии проекта постановления, ставку предлагалось снизить до 80% для всех льготных кредитов, взятых с 2017 года, и «это ужасно». Если бы такое решение было принято, то только тепличные предприятия теряли бы ежегодно 2 млрд руб., оценил Глушков. В письме союза отмечается, что в сложившихся экономических условиях это может привести к банкротству тепличных предприятий и снижению эффективности всех вложенных государством в отрасль бюджетных средств в период с 2015-го по 2020 год.



При этом Глушков добавил, что интерес инвесторов к льготным кредитам снизится. «Уменьшение ставки субсидирования до 80% от ключевой ставки для банков в любом случае снизит инвестиционную активность в отрасли, которая и так практически остановлена из-за роста цен на все строительные материалы, оборудование и комплектующие», — прокомментировал инициативу Плодоовощной союз в своем Telegram-канале.



Даже учитывая то, что мера коснется только новых кредитов, Минсельхозу может не хватить средств на новые инвестиционные проекты, выяснил «Коммерсантъ». В одном из банков изданию сказали, что считают возможным отказаться от поддержки новых проектов, где достигнута высокая самообеспеченность или есть хорошая рентабельность, без изменения условий по действующим договорам.



Национальная мясная ассоциация (НМА) прогнозирует стагнацию отрасли из-за заморозки инвестпроектов, пишет «Коммерсантъ». По мнению главы НМА Сергея Юшина, из-за изменений расходы отрасли могут увеличиться на 0,2-1 млрд руб. в год. Президент ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев сказал изданию, что в результате сокращения ставки может пострадать потребитель, потому что ему придется заплатить за рост себестоимости производства продукции. Также производители будут вынуждены «экономить» на других статьях, сократить инвестиционные проекты либо поднять цены. Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко сказал «Коммерсанту», что уменьшение льгот станет еще одним ударом по сельскому хозяйству наряду с существенным удорожанием кормов в молочном производстве, а также ростом цен на минеральные удобрения, средства защиты растений и запчасти в растениеводстве.

