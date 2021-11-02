Эксперты: стоимость удобрений может резко снизиться в 2023 году

На глобальном рынке наблюдается дефицит удобрений CNH

Стоимость азотных удобрений достигнет рекорда в марте 2022 года, на фосфорные удобрения цены максимально вырастут до конца первого квартала 2022 года, на калийные — к концу текущего года. Однако в 2023-м их стоимость может упасть примерно в два раза, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «ВТБ Капитал».



До сентября 2021 года на рынках всех основных удобрений наблюдался избыток предложения. Несмотря на это цены все равно увеличились, в основном из-за вливания средств в экономику со стороны центробанков на фоне пандемии, пишет «Коммерсантъ». На этом фоне доступность минудобрений во всем мире снизилась до минимального значения почти за 20 лет: если цены на сельхозпродукцию с начала 2021 года выросли всего на 10-20%, то на минудобрения — на 90-180%, отмечает издание.



На рынке азотных удобрений сейчас наблюдается дефицит, который сложился из-за рекордно высоких цен на газ — основного сырья сегмента. В Европе производство минудобрений сокращается: там остановлено 20% мощностей. Конкурентоспособность китайских производителей на этом фоне выросла, так как они используют и газ, и уголь. «Находясь в верхней точке кривой затрат и контролируя большую часть свободных мощностей, Китай мог бы с легкостью компенсировать выпавшие европейские объемы. Но вместо этого из-за дефицита электроэнергии страна с середины октября ввела ограничения на экспорт», — приводит «Коммерсантъ» выдержку из исследования «ВТБ Капитала». Вместе с ограничением производства в Европе это может сформировать дефицит карбамида на рынке в первом полугодии 2022 года на уровне до 2 млн т, считают аналитики.



Согласно базовому прогнозу «ВТБ Капитала», цены на азотные удобрения до конца первого квартала 2022 года вырастут еще на 19% и достигнут максимума в $840 за тонну. Оптимистический сценарий предполагает еще более существенное повышение цены — до $860 за тонну, но затем цены снизятся. Так, по прогнозам аналитиков, в базовом сценарии цена на FOB Балтика в 2023 году уменьшится более чем вдвое, до $303 за тонну, в 2024 году — до $273 за тонну. Эти цены сохранятся примерно на том же уровне в 2025 году.



В сегменте фосфорных удобрений наблюдался профицит в 3 млн т на фоне снижения закупок со стороны Индии и Бразилии, а также увеличения поставок из Китая. По расчетам «ВТБ Капитала», в оптимистическом сценарии, где коррекция цен увязана с отменой экспортных ограничений в Китае, пиковая цена $875 за тонну будет достигнута во втором квартале 2022 года, а затем снижение продлится 21 месяц. Базовый сценарий предполагает сокращение стоимости до $713 в 2022 году, $414 — в 2023-м и $400 — в 2025-м. В оптимистическом варианте цены будут на уровне $783, $498 и $400 соответственно.



За восемь месяцев 2021 года потребление калийных удобрений также снизилось, но их стоимость все равно выросла на 170%. Во втором полугодии глобальный профицит, по мнению аналитиков, уменьшится приблизительно на 0,5 млн т. Цены, вероятнее всего, продолжат рост: пиковая цена в $620 за тонну FOB Балтика может быть достигнута в декабре 2021 года в базовом сценарии, $640 за тонну — в марте 2022 года в оптимистическом сценарии. «ВТБ Капитал» предполагает, что в 2023 году цена может рухнуть до $245 в базовом сценарии ($279 за тонну в оптимистическом), в 2024-м и в 2025 годах — до $270 и $275 за тонну соответственно во всех сценариях, говорится в исследовании.



Исполнительный директор инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев сказал «Агроинвестору», что в 2021 году все очень сильно подорожало, в том числе энергоресурсы, и в первую очередь — газ. «Более того, газ серьезно подорожал у наших европейских партнеров на фоне его нехватки. Этот фактор, очевидно, поднимет цены на удобрения. К тому же впереди отопительный сезон, что также скажется на запасах газа», — уверен эксперт. По оценке Николаева, цены на газ сохранятся на высоком уровне до конца отопительного сезона, а затем начнут снижаться. «В следующем году цены на удобрения действительно будут высокими, затем дефицит газа будет ликвидирован, и стоимость удобрений пойдет вниз», — считает он.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко сказала «Агроинвестору», что на глобальном рынке удобрений сейчас наблюдается дефицит, особенно на рынке азотных удобрений. Она связывает это с тем, что отдельные европейские производители были вынуждены снизить объемы загрузки или даже остановить производство на фоне энергокризиса. Так, цены на карбамид на глобальном рынке демонстрируют рост в два-три раза относительно начала 2021 года. В Бразилии стоимость гранулированного карбамида уже сильно превышает $800 за тонну.



По мнению Снитко, снижение цен на глобальном рынке с текущих высоких уровней маловероятно до конца первого квартала 2022 года. «Если же на глобальном рынке будут регуляторные вмешательства, например, если Китай, занимающий более 10% в мировом экспорте азотных удобрений, решит ограничить вывоз, опасаясь за обеспечение внутреннего рынка, возможен дополнительный скачок цен на карбамид и другие азотные удобрения, — не исключает эксперт. — В случае реализации такого сценария российский сектор удобрений, вероятнее всего, тоже может столкнуться с введением экспортных пошлин или фиксированных цен».

