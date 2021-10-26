Правительство может заморозить цены на минудобрения до весны 2022 года

Рост цен на энергоресурсы в Европе может привести к остановке производства удобрений и повышению их стоимости «Фосагро»

Правительство может заморозить цены на минеральные удобрения до мая следующего года. Это предложение обсуждалось на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, пишут «Ведомости» со ссылкой на свой источник. Собеседник издания уточнил, что сейчас идет сезон заключения контрактов на поставку азотных удобрений для весеннего сева, однако у некоторых аграриев затянулись переговоры с поставщиками. По мнению сельхозпроизводителей, это связано с тем, что пока не понятно, какими будут цены на продукцию. Источник ТАСС, близкий к участникам совещания, знает, что цены на аммиачную селитру могут зафиксировать до мая — июня следующего года.



Другой собеседник «Ведомостей» говорит, что «тему азотных удобрений обсудили, подготовят комплексные предложения». По его словам, основной обсуждавшийся в ходе совещания с премьер-министром вариант — продление фиксации цен на аммиачную селитру до мая 2022 года «с приоритетностью и гарантией поставок в российские регионы». Он также отмечает, что вопрос может разрешиться, если поставщики азотных удобрений и администрации регионов заключат соглашения, которые гарантируют поставку определенных объемов для весенних полевых работ. Если поставщики удобрений нарушат договоренности, то не смогут экспортировать продукцию, добавил он.



На прошлой неделе в ходе совещания с правительством президент Владимир Путин поднял вопрос поставки удобрений. Он отмечал, что рост цен на энергоресурсы в Европе может привести к остановке производства удобрений и повышению их стоимости. В связи с этим глава государства поручил правительству к 1 ноября разработать меры по нейтрализации в стране негативных последствий, в том числе «дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия», напомнил накануне на стратегической сессии, посвященной ценовой конъюнктуре мировых рынков и мерам по ограничению ее влияния на внутренние цены Мишустин.



Близкий к производителям удобрений собеседник «Ведомостей» говорит, что после поручения Путина в правительстве прошло несколько совещаний, на которых обсуждалось ценообразование на удобрения на следующий год. По словам источника, предлагались различные варианты определения цен — от рыночного до административного. Наиболее рыночным вариантом могло стать сохранение текущего принципа, когда компании удерживают цены на уровне среднемировых минус транспортные затраты, то есть на 20-30% ниже, сказал собеседник газеты. Кроме того, обсуждалась фиксация цены по уровню 2021 года, возможно, с поправкой на инфляцию, а также жесткие помесячные квоты поставок удобрений на внутренний рынок.



Летом крупнейшие производители минеральных удобрений объявили о заморозке цен и предоставлении скидок до завершения осенних полевых работ. В октябре Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) сообщала, что ведущие участники отраслевого объединения приняли решение продлить период сдерживания цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 года.

Сейчас цены на удобрения крайне высокие, и если их заморозят на этом уровне, то сдержать рост себестоимости сельскохозяйственной продукции не удастся, считает гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец. «Селитра по 27-30 тыс. руб./т — это очень дорого, особенно в условиях пошлин на зерновые, масличные и масло. Получается, что мы находимся под гнетом: снизу — растущие затраты на минеральные удобрения, солярку, сверху — пошлины, которые не дают нам компенсировать рост издержек на все необходимое для получение урожая», — прокомментировал «Агроинвестору» Неженец. По его словам, затраты на посевную уже выросли на 25% по сравнению с прошлым годом.



Александр Неженец, гендиректор агрофирмы «Прогресс» Эта заморозка для меня — мертвому припарка. Просто отмените пошлины, чтобы мы продавали все по мировым ценам, и покупать будем по ним, это самый лучший вариант. Понятно, что цены на удобрения сейчас крайне высокие, если их на таком уровне заморозить — это очень удобно, но только для производителей удобрений.

Гендиректор оренбургской компании «Елань» Алексей Орлов отмечает, что, с одной стороны, к заморозке цен на удобрения он относится положительно, но это говорит о том, что подобные меры могут применить, например, и к пшенице, если цены на нее будут очень высокими и ее будет не хватать. Пока «Елань» не закупала удобрения под весенний сев, так как только завершила уборочную кампанию, но цены на удобрения значительно выше прошлогодних, говорит Орлов.



Руководитель тверского сельскохозяйственного предприятия, попросивший об анонимности, говорит, что в сентябре в регионе диаммофос стоил 39 тыс. руб./т с доставкой, на прошлой неделе — почти 41 тыс. руб./т, вчера — около 45 тыс. руб./т. «То есть ни о каких фиксированных ценах сейчас речи не идет, — рассказывает собеседник «Агроинвестора». — Кроме того, удобрений просто нет. Дилеры говорят: "платите деньги сразу, мы посмотрим, сможем ли поставить, а если нет — вернем деньги". Получается, никаких гарантий поставок ни по объему, ни по цене. Сегодня звонил поставщику удобрений, мне сказали, что в октябре удобрений уже не будет, а по ноябрю ситуация неясная. В итоге правительство ничего не сделало: удобрений нет, зафиксированной цены тоже нет».



По его мнению, для сдерживания роста себестоимости сельскохозяйственной продукции нужно ввести плавающую пошлину на экспорт минеральных удобрений по аналогии с пшеницей. «Есть ожидания, что с января экспорт удобрений в Европу сильно вырастет, и тогда крестьяне останутся вообще без них», — опасается собеседник «Агроинвестора». При этом он поддерживает меру, озвученную одним из источников «Ведомостей», — ограничения на экспорт в случае невыполнения обязательств по поставкам в регионы. Однако тут тоже есть проблемы: механизма определения необходимого объема минеральных удобрений пока нет. «Я вчера разговаривал с двумя министрами сельского хозяйства из разных регионов. У них тоже нет понимания, что делать: в одном регионе будут собирать заявки с нужным объемом удобрений от своей области, отправлять их в Москву. В другом регионе говорят, что заявки соберут, но что потом с ними делать — не знают», — сетует он.

