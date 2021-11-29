РАПУ: потребности аграриев в минеральных удобрениях на этот год закрыты на 100%

Третий год реальный спрос на удобрения со стороны аграриев существенно опережает прогнозы Минсельхоза flickr.com

По данным Минсельхоза, к 26 ноября аграрии увеличили закупки минеральных удобрений на 15% до 4,58 млн т (в пересчете на 100% действующего вещества). Таким образом, годовая потребность, заявленная агроведомством в феврале на уровне 4,52 млн т, обеспечена на 100%, сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). Сейчас идут поставки продукции под потребность следующего года, дефицита минеральных удобрений в регионах нет и не предвидится, подчеркивает ассоциация.



По оценкам отраслевых экспертов, в этом году объем закупок минеральных удобрений может достичь 4,8 млн т д. в. «Третий год подряд производители удобрений работают в условиях, когда реальный спрос со стороны АПК существенно опережает самые оптимистичные прогнозы Минсельхоза, — прокомментировали «Агроинвестору» в РАПУ. — В 2019 году разница между планом и фактом составила почти 0,5 млн т в действующем веществе. В 2020 году министерство дважды уточняло потребность: с 3,4 млн т д. в. до 3,8 млн т д. в., а фактический объем закупок составил 4 млн т. В этом году потребность была повышена с объявленных 3,8 млн т д. в. до существующих 4,52 млн т д. в.».



По информации РАПУ, отрасль минеральных удобрений способна обеспечить практически любую обоснованную динамику спроса на российском рынке. На фоне сложностей с поставками удобрений во многих странах, в России в январе-октябре их производство увеличилось на 6,1%. Для удовлетворения растущих потребностей российских аграриев, а также увеличения экспорта в ближайшие семь лет в развитие отрасли будет инвестировано около 2 трлн руб. В результате инвестиционной активности, к 2026 году производственные мощности предприятий отрасли практически удвоятся относительно показателей 2013-го, уточняет ассоциация.



Ценовая ситуация на рынке минеральных удобрений стабильная, следует из сообщения РАПУ. «Учитывая резкие макроэкономические изменения и волатильность внешних рынков, производители минеральных удобрений еще в середине июля — начале августа в добровольном и превентивном порядке зафиксировали цены и предоставили скидки аграриям», — напоминает РАПУ. Кроме того, создана и успешно применяется методика определения ценовой доступности удобрений.



Между тем, ранее правительство приняло решение с 1 декабря на полгода ограничить экспорт азотных и сложных удобрений, чтобы у аграриев была дополнительная гарантия обеспечения своих потребностей. Согласно документу, опубликованному на сайте Минпромторга, размер квот на экспорт азотных удобрений за весь период их действия для «ЕвроХима» составит 1,53 млн т, для «Акрона» - 987,2 тыс. т, для «ФосАгро» - 808,6 тыс. т, для «Уралхима» - 738,5 тыс. т. Объем квот на экспорт сложных удобрений для «ФосАгро» составит 1,81 млн т, для «ЕвроХима» - 811 тыс. т, для «Акрона» - 766,1 тыс. т, для «Уралхима» - 571,6 тыс. т. В целом квота на вывоз азотных удобрений составит 5,9 млн т, для сложных — 5,35 млн т. «Квоты не приведут к снижению загрузки производственных мощностей и помогут снять обеспокоенность аграриев, вызванную дефицитом на рынке ЕС, относительно доступности удобрений в следующем году», — добавляет РАПУ.

