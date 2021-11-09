Аграрии могут снизить закупки удобрений на фоне роста цен

Многие аграрии начали готовиться к весне и заблаговременно закупать азотные удобрения уже с конца сентября Д. Абрамов

В 2022 году аграрии планируют снизить объемы закупок удобрений на 1 млн т до 4,2 млн т из-за их удорожания. Замглавы Минсельхоза Оксана Лут на совещании 8 ноября потребовала от региональных управлений АПК не снижать объемы закупок минеральных удобрений, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких участников встречи. По их данным, министерство подняло эту тему после того, как получило из регионов уточненные данные по объемам закупок удобрений в будущем году. Пресс-служба Минсельхоза подтвердила изданию, что сейчас актуализируются планы региональных закупок на 2022 год.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Коммерсанту», что Минсельхозу вряд ли получится навязать аграриям повышенные объемы закупок. Однако из-за заниженных планов у аграриев могут возникнуть проблемы с приобретением удобрений в будущем, считает Минсельхоз. Лут отметила, что экспортные квоты на минудобрения, введенные в начале ноября, рассчитывались, исходя из производства и внутренних потребностей. Весь избыток будет вывезен, поэтому заниженные прогнозы не на руку аграриям, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова Лут. Квоты установлены в размере 5,9 млн т на азотные удобрения и 5,3 млн т — на сложные.



Минсельхоз планирует предложить регионам заключить соглашения с производителями удобрений о намерении поставки с указанным объемом. При этом до завершения действия квот цена будет установлена и зафиксирована до 31 мая. По данным агроведомства на начало ноября, российские аграрии увеличили закупки минеральных удобрений на 14%. Потребность в них на этот год по-прежнему составляет 4,52 млн т в действующем веществе, она обеспечена на 98%. В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) «Агроинвестору» уточнили, что до конца года эта потребность будет полностью закрыта.



Во многом высокую динамику закупок минеральных удобрений во второй половине этого года определяет режим сдерживания цен со стороны производителей, считает ассоциация. О планах аграриев по снижению закупки минеральных удобрений РАПУ неизвестно. «Напротив, согласно прогнозу Минсельхоза, потребность АПК в минеральных удобрениях на 2022 году составляет 4,7 млн т. Как и потребность этого года, она будет полностью обеспечена российскими производителями. Часть этого объема будет поставлена аграриям уже в этом году», — прокомментировала ассоциация. В РАПУ уверены, что на сегодняшний день отрасль способна обеспечить почти любую обоснованную динамику спроса на российском рынке. На фоне сложностей с поставками удобрений во многих странах, в России в январе-сентябре их производство увеличилось на 5,6%.



По оценке ассоциации, в ближайшие семь лет для обеспечения растущих потребностей российских аграриев и сохранения позиций на зарубежных рынках суммарно будет инвестировано около 2 трлн руб. К 2026 году производственные мощности отрасли минеральных удобрений удвоятся, прогнозирует РАПУ. Для обеспечения потребности на следующий год в 2021—2022 годы предприятия отрасли планируют инвестировать около 500 млрд руб.



В этом году, чтобы избежать пикового спроса, многие аграрии начали готовиться к весне и заблаговременно закупать азотные удобрения уже с конца сентября. Значительная доля закупок сместилась с весны на осень, отметила ассоциация. Из-за этого в ряде регионов вырос спрос на аммиачную селитру — основное удобрение под весенний сев. «Для поддержания спроса и создания стабильных условий закупок, производители удобрений продлили режим сдерживания цен до конца года, — напоминает РАПУ. — Аграриям будет проще принимать решения о закупке, а производителям — учитывать рост потребности аграриев и обходить все «узкие места», связанные с ростом сезонного спроса».



Однако не все регионы оформляют заявки заблаговременно, либо не учитывают перспективу увеличения спроса в условиях повышения стоимости сельхозпродукции, и это выясняется буквально накануне сева, обращает внимание ассоциация. «Нужно понимать, что производство дополнительных объемов удобрений и их доставка в регионы требуют времени. Поэтому в приоритетном порядке будут выполняться заявки, оформленные заблаговременно, а вновь возникшая потребность каждого региона будет рассматриваться в рабочем режиме совместно с региональными органами управления АПК», — комментирует РАПУ, отмечая, что такой подход является наиболее эффективным.



По данным РАПУ, при росте годовой потребности в минеральных удобрениях на 13% до 4,52 млн т в 2021 году, темп закупок удобрений аграриями в период весеннего сева увеличился на 20%.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сказал «Агроинвестору», что в процессе подготовки к осенней посевной хозяйства компании внесли минеральные удобрения в полном объеме. «Однако многие сельхозпроизводители из-за роста себестоимости, вызванного, в частности, резким скачком цен на фосфорные удобрения, вынуждены были оптимизировать свои затраты и сократить объемы внесения удобрений в августе-сентябре», — знает он.



Сейчас, по словам Недужко, сельхозпроизводители приступают к закупке минеральных удобрений для весенней подкормки. Процесс контрактования будет активно идти в ближайшие полтора месяца. «На данный момент есть сложности, которые вызваны дефицитом удобрений на рынке. Однако мы видим, что и производители удобрений, и Минсельхоз прикладывают максимум усилий, чтобы урегулировать ситуацию и создать условия, при которых аграрии смогут внести удобрения в полном объеме», — прокомментировал топ-менеджер. Систематическое сокращение объемов внесения удобрений, по его мнению, может негативно сказаться на плодородии почвы и снизить урожай на 20-30%.



Директор предприятия «Рассвет», входящего в «Прогресс Агро» (ранее — «Кубань», агрохолдинг основан Олегом Дерипаской), Дмитрий Дубовиков сказал «Агроинвестору», что объемы закупленных компанией минеральных удобрений, в частности аммиачной селитры, в 2022 году останутся прежними. По его словам, они полностью обеспечат потребности озимых посевов, площадь которых по сравнению с прошлым годом почти не изменились. «Подкормку мы планируем начать традиционно — в феврале. Сегодня уже законтрактован весь необходимый объем аммиачной селитры. Однако затраты на приобретение того же объема минудобрений увеличились на 50% по сравнению с 2020-м, — сравнил Дубовиков. — Более того, на фоне уже образовавшегося дефицита удобрений мы видим тенденцию их серьезной нехватки к сезону внесения. Так, например, если в прошлом году в это время на наших складах уже был весь необходимый объем, то сейчас нам еще будут доставлять часть минудобрений». Дубовиков предполагает, что в условиях образовавшегося дефицита удобрений цена на них еще увеличится.



По словам гендиректора агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александра Неженца, компания снизила закупку удобрений на 15%. «Мы вернемся к закупкам удобрений только летом 2022 года, так как уже закупили необходимый объем. В следующем году мы также планируем сокращать закупку химических удобрений на 15%», — сказал он «Агроинвестору». Гендиректор «Тамбовских ферм» Игорь Поляков рассказал «Агроинвестору», что компания сократила объемы внесения удобрений на 20%. «Мы столкнулись с трудностями с контрактацией необходимых объемов, удобрений на рынке практически нет, их невозможно купить. В нашей заявке стоит 1 тыс. т, а предложение составило всего 200 т. На рынке наблюдается дефицит, купить удобрения не получается ни за какую цену», — посетовал Поляков.



По словам председателя совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край) Валерия Нагеля, сейчас есть большие проблемы с контрактацией необходимых объемов удобрений. «Поставщики дают нам определенный индикатив цены, но не дают нужный объем. Объяснения довольно странные. В сентябре нам говорили, что весь октябрьский объем выбран, и нужно ждать ноября. В ноябре сказали то же самое по декабрю, — рассказал Нагель «Агроинвестору». — Никакой ясности ни по объемам, ни по ценам нет. Ситуация на рынке в этом году ужасная, а следующей весной закупить удобрения будет нереально».



Он также отметил, что обычно компания закупает порядка 8 тыс. т различных удобрений, но в прошлом году удалось купить всего около 1 тыс. т карбамида. «Мы ничего, кроме листовых подкормок, в посевную не внесли. Сейчас мы закупаем удобрения на следующий сезон. Планируем приобрести минимум 4 тыс. т удобрений, разослали заявления, но пока ждем информации. Никакой ясности нет ни по срокам, ни по цене, ни по объемам», — заключил Нагель.

