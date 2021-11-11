Владимир Путин: важно не допустить сбоев в работе агросектора из-за цен на удобрения

Производители удобрений обещают полностью обеспечить потребности аграриев «Уралхим»

Власти должны иметь в виду разницу в цене минеральных удобрений на внутреннем и внешних рынках, чтобы не допустить сбоев в работе сельского хозяйства. Об этом президент Владимир Путин сказал в ходе совещания с правительством. «На внутреннем рынке России цена на минеральные удобрения в три, а то и в четыре раза ниже, чем на европейском рынке. Это вызовет огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки», — отметил глава государства (цитата по видеозаписи совещания).



«В связи с ростом цен на энергоносители и на газ, который является сырьем для удобрений, крупные европейские производители сокращают объемы производства почти наполовину — на сорок с лишним процентов. А такой крупный экспортер, как Китай, по международным данным, тоже принимает соответствующие решения, ограничивающие экспорт. Все это факторы, которые нас заставляют серьезно задуматься о том, что будет в ближайшее время и с посевными площадями в мире вообще и в Европе в частности, и с товарами продовольственной группы», — подчеркнул Путин.



Для сохранения стабильности на рынке минеральных удобрений правительство принимает отдельный комплекс мер. Минсельхоз рассчитывает, что в результате их реализации аграрии приобретут необходимый им объем удобрений по приемлемым ценам, сказал в ходе совещания глава агроведомства Дмитрий Патрушев.



Ранее стало известно, что правительство на полгода вводит ограничения на экспорт азотных и сложных, содержащих азот, удобрений. Объем разрешенного вывоза азотных удобрений составит 5,9 млн т, сложных — не более 5,35 млн т. Эта мера должна позволить России избежать негативных последствий, связанных с мировым энергокризисом и ростом цен на природный газ. Кроме того, создана и уже применяется методика определения ценовой доступности удобрений.



По словам президента, подготовленные меры «здравые и взвешенные», при этом важно, чтобы не сокращались объемы производства тех удобрений, которые будут нужны для реализации планов по развитию сельского хозяйства.



Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) ранее сообщила, что годовая потребность в минеральных удобрениях в 4,52 млн т, заявленная Минсельхозом в феврале, обеспечена уже более чем на 98%. Дефицита удобрений нет и не предвидится. «В следующем году, согласно прогнозу Минсельхоза России, потребность АПК в минеральных удобрениях на 2022 год составит 4,7 млн т. Как и потребность этого года, она будет обеспечена российскими производителями полностью», — сказал президент РАПУ Андрей Гурьев.

