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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Рынки

Рост цен на средства защиты растений может продолжиться


В 2022 году на рынок будет влиять дефицит некоторых групп препаратов

Татьяна Кулистикова, Елена Максимова

| Агроинвестор |

Сельхозпроизводители активно заключают контракты на поставки СЗР
Pixabay
Сельхозпроизводители активно заключают контракты на поставки СЗР
Pixabay

В прошедшем году существенно подорожали средства производства: удобрения, компоненты кормов, средства защиты растений, сельхозтехника и т. д. При этом участники рынка небезосновательно опасаются дальнейшего роста цен, а значит — и повышения себестоимости. Как в 2022 году могут измениться цены на СЗР, и какие факторы будут влиять на их рынок — «Агроинвестору» рассказали руководители профильных компаний.

Салис Каракотов, гендиректор «Щелково Агрохим»:

- В 2022 году на рынок СЗР будет влиять заметный дефицит некоторых групп препаратов, в частности, почвенных гербицидов, некоторых видов фунгицидов. С послевсходовыми гербицидами ситуация будет более-менее благополучной, однако цены на них вырастут из-за общего подорожания некоторых видов сырья — как действующих веществ, так и вспомогательных — и российского, и зарубежного производства. 

В среднем, цены на СЗР в новом году могут увеличатся в диапазоне от 5-7% до 15-20%. При этом подчеркну, что с 2015-го до 2018 года цены в рублях на агрохимикаты падали из-за высокой конкуренции на рынке. С 2018 до 2021 года они выросли лишь на 3%, поэтому такой сценарий вполне ожидаем. При этом спрос на СЗР не упал, а по итогам 2021 года, напротив, рынок в физическом объеме вырос на 8-10%: многие аграрии стали понимать, что на фоне существенного повышения стоимости удобрений хорошие СЗР могут помочь сохранить экономику сельхозпроизводства.

«Щелково Агрохим» в 2022 году ожидает роста спроса на наши средства защиты растений в пределах 10-15%, мы уже запаслись сырьем для их производства. Хотя в целом емкость рынка возможно и не вырастет, так как будет дефицит некоторых видов пестицидов.

Михаил Данилов, гендиректор фирмы «Август»:

- На российском рынке ХСЗР до 2021 года случались локальные дефициты действующих веществ, которые приводили к росту стоимости того или иного препарата для защиты растений, однако в глобальном масштабе ситуация была относительно спокойной. Большая мировая фабрика — Китай — выпускала две трети активных компонентов, ей помогали Индия, Европа и США. Однако в сентябре 2021 года в КНР начался энергетический кризис: Китаю перестало хватать электричества, предприятия начали массово останавливаться или переходить на режим работы по два-три дня в неделю. В результате стали рваться производственные цепочки, и возникли дефициты различных полупродуктов, а затем и конечных продуктов — действующих веществ пестицидов. В совокупности это привело к интенсивному росту цен почти по всему спектру действующих веществ.

К концу декабря 2021 года резкий рост цен на действующие вещества остановился, однако и какого-то существенного отскока не наблюдается. В качестве некоторого утешения: все крупные игроки и мультинациональные компании, работающие на российском рынке, начинают контрактоваться к предстоящему производственному сезону весной предыдущего года — поставки активных компонентов осуществляются уже с мая. Поэтому на конечный продукт весь рост стоимости сырья ни мы, ни наши конкуренты не транслируем: цены к 2022 году увеличились не так существенно, как подорожали действующие вещества, ПАВы, растворители, упаковка и т. п. А поскольку энергетический кризис ощущается не только в КНР, но и в Евросоюзе, там тоже заметно поднялись цены на составляющие формуляций, и есть определенные проблемы с наличием продуктов, сроками поставок, что в том числе влияет на повышение цен в условиях дефицита. В сложившейся ситуации — в ожидании возможных внезапных дефицитов — сельхозпроизводители также активно заключают контракты на средства защиты растений на 2022 год.

Андрей Сарнацкий, руководитель отдела продаж департамента «Решения для сельского хозяйства» компании BASF:

- 2020-2021 годы для BASF, как и для всех компаний, сложились необычно в связи с пандемией коронавируса. Нам пришлось перестраиваться, по сути, на ходу. Здесь стоит акцентировать внимание на том, что заводы BASF находятся в Европе, а не в Китае, поэтому мы не испытывали масштабных проблем с поставками. Несмотря на все сложности, последние два года для BASF были успешными. Нам удалось увеличить объемы продаж и качественно вырасти в определенных сегментах, где раньше наши решения не были широко представлены. Сейчас BASF занимает более 13% рынка, и мы четко прослеживаем тенденцию на увеличение нашего присутствия в 

В 2021 году значительно выросли затраты на ресурсы, логистику, и это не могло не отразиться на цене нашей продукции. Мы надеемся, что это не повлияет на доступность препаратов. Повышение цен, по моему мнению, — это абсолютно рыночное явление, которое характерно для всех производителей продукции для сельского хозяйства. При этом рост цен на удобрения абсолютно несопоставим с ростом стоимости СЗР. Если некоторые удобрения взлетели в цене в несколько раз, то наш прайс-лист в 2021 году вырос немногим более 8%.

Татьяна Кулистикова 

Елена Максимова 

Агроконсалтинг

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