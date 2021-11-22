Производители удобрений заморозят цены до середины 2022 года

Потребность российского агропрома в удобрениях на 2022 год оценивается в 4,7 млн тонн «ФосАгро»

До конца мая 2022 года производители минеральных удобрений на российском рынке заморозят стоимость своей продукции на уровне средних значений мая-июля текущего года. Обсуждение этого вопроса происходило на селекторном совещании с регионами в Минсельхозе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом совещания.



Заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут заявила, что до начала зимы каждое предприятие должно добровольно разместить цены на все виды удобрений на официальном ресурсе. Для всех компаний, регионов и видов удобрений будет утвержден план поставок с разбивкой по месяцам с декабря текущего года по конец следующего. Документ разработают в Минпромторге и Минсельхозе. Лут подчеркнула, что представители агроведомства уже собрали заявки потребителей в регионах. Министерство утвердило их и отправило в Минпромторг. Заявки распределят по производителям удобрений до конца недели, выяснил «Коммерсантъ».



Потребность российского агропрома в удобрениях на 2022 год оценивается в 4,7 млн т, ранее рассказывали «Агроинвестору» в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). На совещании было решено, что соглашения с обязательствами по поставкам и закупкам с производителями подпишут 16 регионов с наибольшим потреблением удобрений. Остальные смогут поступить таким же образом, если посчитают нужным. В приложении также будет указан перечень дистрибьюторов, при этом будет учитываться их опыт работы в регионе. Как сказала Лут, это необходимо для увеличения прямых поставок от производителей и устранения «перекоса в сторону трейдеров».



Готовность производителей продлить заморозку цен «Коммерсанту» подтвердил гендиректор «ФосАгро» и глава РАПУ Андрей Гурьев. Однако, по его словам, производители нуждаются в «гарантии встречных покупок». «Если цены фиксируются, аграрии могут не захотеть брать объемы сейчас, а отложить закупки до марта-апреля, до момента внесения», — цитирует Гурьева издание.



По словам гендиректора агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александра Неженца, компания сейчас закупает удобрения через дистрибьюторов. «У нас до осени 2022 года удобрения закуплены», — рассказал он «Агроинвестору». Председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край) Валерий Нагель заявил, что компания на данный момент не купила «ни килограмма удобрений на следующий год». «Обычно мы покупаем через дистрибьюторов, напрямую. Пока нам сделали предложение на 1 тыс. т аммофоса. Мы сейчас ждем, чтобы у нас открылось кредитование, тогда появится возможность быстро оплатить заказ. А остального у нас нет, всего компании необходимо 4 тыс. т удобрений. Мы их уже забронировали», — прокомментировал Нагель «Агроинвестору».



По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, организационно-технических рисков во время поставок удобрений не должно возникнуть. К ограничению по количеству регионов, по его мнению, возникнут вопросы, потому что «удобрения потребуются на весеннюю подкормку и другим регионам». «При этом хотелось бы, чтобы цены были ниже уровня мая-июля текущего года. Потому что те цены, которые сейчас есть, провоцируют сокращение внесения минеральных удобрений, а это главный риск», — сказал он «Агроинвестору». Корбут также отметил, что для обеспечения удобрениями через систему дистрибьюции нужны склады для хранения, также возникнут другие организационные вопросы. Так, крупные хозяйства, которым нужны большие объемы удобрений, смогут закупать их напрямую, а для остальных нужна система распределения и хранения.



В начале ноября стало известно, что аграрии планируют снизить объемы закупок удобрений из-за их удорожания. Минсельхоз отмечал, что из-за заниженных планов у аграриев могут возникнуть проблемы с приобретением удобрений в будущем. Лут говорила, что экспортные квоты на минудобрения рассчитывались, исходя из производства и внутренних потребностей.

