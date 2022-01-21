Аграрии увеличили закупки минеральных удобрений

До конца мая действует режим сдерживания цен на удобрения

К середине января объем закупки аграриями минеральных удобрений превысил 0,7 млн т в действующем веществе (с учетом накопленных ресурсов), что в 1,6 раза больше, чем на аналогичный период прошлого года, сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). По словам президента объединения, гендиректора «ФосАгро» Андрея Гурьева, сейчас производители работают над накоплением продукции в регионах и планированием ее последующей доставки в поля под весенний сев.



«Как и в предыдущие годы, потребность отечественного АПК на 2022 год в объеме почти 5 млн т д. в. будет обеспечена российскими производителями полностью», — подчеркнул Гурьев, напомнив, что до конца мая действует режим сдерживания цен, добровольно введенный предприятиями в середине прошлого года. Также до конца мая будут действовать временные экспортные квоты на азотные и азотсодержащие удобрения.



По итогам 2021 года сельхозпроизводители увеличили закупки минудобрений почти на 20% до 4,7 млн т д. в. Ранее Минсельхоз оценивал, что это позволило повысить уровень внесения удобрений с 50 кг на 1 га посевной площади в 2020 году до 55 кг/га в среднем по стране. Повышению доступности минеральных удобрений способствовало развитие биржевых торгов, отмечает РАПУ. В прошлом году объем биржевых продаж минеральных удобрений на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой бирже превысил 1 млн т (около 540 тыс. т д. в.).



В прошлом году предприятия-члены РАПУ инвестировали почти 150 млрд руб. в проекты по увеличению объемов производства и расширению ассортимента продукции. В ближайшие семь лет вложения в развитие отрасли превысят 2 трлн руб. Предполагается, что это позволит к 2026 году удвоить производственные мощности относительно уровня 2013-го. С учетом того, что к 2025 году, по плану Минсельхоза, отечественный АПК будет закупать не менее 8 млн т д. в. минеральных удобрений, создаваемые и модернизируемые производства справятся с задачей надежного обеспечения ими сельхозпроизводителей, оценил исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов.



Президент Владимир Путин ранее в ходе встречи с гендиректором компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным отмечал, что российские производители минеральных удобрений, пользуясь конъюнктурой мирового рынка и ростом цен на них, смогут прилично заработать, но в первую очередь они должны обеспечить внутренний рынок.

