В России стартовали сезонные полевые работы

Минсельхоз рассчитывает на расширение посевов пшеницы rk.gov.ru

Аграрии регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов приступили к подкормке озимых, сообщил Минсельхоз. По состоянию на 31 января подкормлено 67,6 тыс. га, в том числе 43,8 тыс. га в Крыму и 23,8 тыс. га в Чеченской Республике. Озимые под урожай 2022 года в целом по стране посеяны на 19 млн га. По информации Росгидромета, перед уходом в зиму в хорошем и удовлетворительном состоянии находилось около 97% посевов.



В Крыму планируется подкормить более 400 тыс. га озимых зерновых, уточняет агроведомство региона. Для проведения комплекса весенних полевых работ потребность в минеральных удобрениях в республике оценивается на уровне 33 тыс. т. Под урожай 2022 года в регионе посеяно 542 тыс. га озимых, более 87% всходов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, оценивал Минсельхоз Крыма.



Ранее стало известно, что правительство обсуждает введение запрета на экспорт аммиачной селитры до 1 апреля, поскольку в регионах Юга ожидается ранняя весна, и есть опасения, что может сложиться дефицит этого вида удобрений. По информации Минсельхоза, подготовка к весенним полевым работам проходит штатно, аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.



По прогнозу Минсельхоза, вся посевная площадь в этом году составит 81,3 млн га — на 0,9 млн га больше, чем в 2021-м. В том числе яровой сев будет проведен на 53,6 млн га. В том числе министерство рассчитывает на расширение посевов пшеницы на 818,1 тыс. га до 29,53 млн га, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию министерства. Площади под кукурузой, как ожидается, увеличатся на 34 тыс. га до 3 млн га, под ячменем — сохранятся на уровне прошлого года, составив около 8,19 млн га, под рожью — уменьшатся на 126,8 тыс. га до 917,6 тыс. га.



Также планируется увеличение площадей под гречихой на 54,1 тыс. га до более чем 1 млн га. Посевы риса могут вырасти на 2,9 тыс. га до 190,4 тыс. га, проса — на 52,7 тыс. га до 353,2 тыс. га. Всего зерновые и зернобобовые культуры в этом году могут занять почти 48 млн га — на 961,4 тыс. га больше, чем в 2021-м.



Ранее опрошенные «Агроинвестором» представители бизнес-сообщества неоднозначно оценивали перспективы расширения посевов зерновых, в частности пшеницы. С одной стороны, стимулов для этого нет, тем более учитывая текущую хорошую сохранность озимых, а также увеличение производственных затрат на фоне регулирования рынка и ограничений экспорта. С другой — под урожай 2020-го площади под зерновыми и зернобобовыми составили 47,8 млн га, так что увеличить их до 48 млн га вполне реально.

