Правительство может приостановить экспорт аммиачной селитры

Минсельхоз и Минпромторг уже утвердили план поставок удобрений на внутренний рынок для каждого производителя, региона и вида удобрений Kuhn

Правительство обсуждает введение запрета на экспорт аммиачной селитры до 1 апреля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Причиной стало опасение, что во время весенней посевной на российском рынке может сложиться дефицит этого вида удобрений. По данным собеседников издания, возможность запрета экспорта обсуждалась на совещании в Минсельхозе 27 января, но окончательное решение пока не принято. «Агроинвестор» направил запрос в Российскую ассоциацию производителей удобрений, однако там не стали комментировать ситуацию.



Дополнительная потребность в аммиачной селитре возникла из-за ожиданий ранней весны в регионах Юга России, пояснил один из источников «Коммерсанта». По его словам, в этом случае сев начнется на несколько недель раньше обычного — уже в феврале 2022 года, и это потребует дополнительных объемов удобрения.



Минсельхоз и Минпромторг уже утвердили план поставок удобрений на внутренний рынок для каждого производителя, региона и вида удобрений, а компании подписали соглашения с регионами и могут лишиться экспортной лицензии в случае их нарушения, отметил «Коммерсантъ». При этом, как пишет издание, химические компании не видят проблемы в эмбарго на экспорт аммиачной селитры, поскольку оно будет действовать только два месяца и в период наиболее активного спроса.



По словам гендиректора агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александра Неженца, инициатива правительства по ограничению экспорта вполне разумна. Он отметил, что «Прогресс» в июне прошлого года закупил весь объем удобрений, необходимый на год, поэтому относительно весенней подкормки нет беспокойства. «Что касается осеннего сева, то мы будем смотреть за ситуацией на рынке, за стоимостью удобрений, и если будет высокая цена, мы уменьшим использование химических удобрений, — рассказал «Агроинвестору» Неженец. — Пока я вижу, что ситуация с удобрениями очень плохая, на базах их почти нет, а есть сельхозпредприятия, которые вообще не запаслись удобрениями».



Председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край) Валерий Нагель сказал, что в конце прошлого года наблюдалась проблема нехватки азотных удобрений. «На данный момент, по моей информации, на Дальнем Востоке ситуация стабильная, проблемы нет. Сложность только в том, что цены на удобрения очень сильно выросли», — сказал Нагель «Агроинвестору».



Президент группы компаний «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) Сергей Оробинский говорит, что предприятия агрохолдинга столкнулись с нехваткой азотных удобрений, прежде всего карбамида, и это несмотря на то, что он в очередной раз сильно подорожал. «Когда мы решили заменить карбамид дополнительным объемом аммиачной селитры, его нам так же не подтвердили, или предложили отгрузку с просрочкой по оптимальным срокам его применения, причем по еще более высокой цене. Поэтому от покупки пришлось отказаться», — рассказал Оробинский. Он добавил, что «Агротех-Гарант» будет сокращать внесение азотных удобрений в весенний период ввиду их дороговизны и отсутствия гарантии своевременной поставки.

