Минсельхоз рассчитывает на рост посевной площади

Себестоимость производства в растениеводстве увеличивается HORSCH Maschinen GmbH

В этом году посевная площадь в России составит 81,3 млн га, что на 0,9 млн га больше, чем в 2021-м, сообщил Минсельхоз по итогам Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания. В том числе площадь зерновых и зернобобовых, по прогнозу ведомства, вырастет до 48 млн га, кормовых агрокультур — до 13,9 млн га, сахарной свеклы — до 1,07 млн га. Также предполагается увеличить посевы овощей и посадки картофеля. По данным Росстата, под урожай 2021 года зерновые и зернобобовые были посеяны примерно на 47 млн га, кормовые занимали 13,8 млн га, сахарная свекла — около 1 млн га.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сомневается, что в этом году мы увидим какое-либо существенное увеличение площадей под пшеницей, так как особых стимулов для этого нет. «Особенно это касается яровой пшеницы: пока виды на сохранность озимых хорошие, и пересевать будет практически нечего», — сказал он «Агроинвестору». Озимые под урожай текущего года заняли 19 млн га, около 97% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, отмечает Минсельхоз.



Под урожай 2020-го площади под зерновыми и зернобобовыми составили 47,8 млн га, под урожай 2021-го — 47 млн га, в том числе пшеница в позапрошлом и прошлом годах занимала 29,05 млн га и 28,7 млн га соответственно, сравнивает Директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина. «То есть в принципе нарастить площади под этими агрокультурами до 48 млн га вполне реально», — считает она.



Однако для того, чтобы у производителей был стимул расширять посевные площади, им необходима поддержка государства, которая сегодня снижается. «В прошлом году посевы зерновых и зернобобовых уменьшились относительно 2020-го неспроста. Растет себестоимость производства из-за увеличения цен на энергоносители, ГСМ, СЗР, удобрения. В этом году себестоимость продолжит повышаться, а значит, растениеводам будет еще сложнее», — рассуждает Тюрина.



«Полагаю, что сейчас сельхозпроизводители пребывают в задумчивости относительно изменения структуры севооборота, — говорит Корбут. — Они начинают проявлять интерес к бобовым, экспорт которых пока не регулируется государством, присматриваются к сорго — это хорошая кормовая культура, к тому же она засухоустойчивая, что актуально для ряда регионов России».



Финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров считает, что теоретически увеличение посевной площади на 0,9 млн га возможно при условии сохранения высоких цен, которые делают выгодным растениеводство в зонах, где урожайность небольшая, и для рентабельности производства нужны хорошие цены на продукцию. «Повышения урожайности в этих зонах можно достичь за счет более современных технологий, но они очень затратны. В традиционных аграрных зонах потенциал ввода в севооборот новых площадей очень ограничен, так как все земли уже давно обрабатываются, — комментирует топ-менеджер. — Что касается нашей компании, то у нас нет возможности увеличить посевные площади без покупки новых земель».

