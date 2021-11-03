Кубань завершила сев озимых

Состояние озимых лучше, чем было в это время в прошлом году Lemken

Аграрии Краснодарского края завершили сев озимых под урожай 2022 года. Их площадь составила около 1,8 млн га. В том числе озимую пшеницу посеяли более чем на 1,6 млн га, ячмень занял 179 тыс. га, рапс — 65,3 тыс. га, тритикале — 1,3 тыс. га, сообщили в пресс-службе администрации региона.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что для озимого сева использовали 417 тыс. т семян отечественной селекции. «В последние годы продолжается тенденция приобретения отечественных сельхозмашин, которые произведены по самым высоким мировым стандартам. Ежегодно на покупку такой техники кубанские аграрии направляют более 12 млрд руб.», — приводит пресс-служба региональной администрации слова главы края.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец сказал «Агроинвестору», что компания завершила сев озимых еще 15 октября. «У нас все отработано, нет никаких сложностей. Несмотря на подорожание удобрений, посевная прошла в установленные сроки. Площадь мы не изменили и засеяли 6,5 тыс. га, из них 6 тыс. га — пшеницей, 500 тыс. га — ячменем. До этого было посеяно 2,7 тыс. га рапса. Мы сохранили свой ежегодный план», — рассказал он. По словам Неженца, Кубань должна была завершить сев озимых 25 октября, но сроки сдвинулись из-за задержки с уборкой предшествующих агрокультур.



По данным Минсельхоза на 2 ноября, озимые в целом по стране посеяны на 18 млн га. Год назад в этом время сев был проведен на 18,82 млн га. «Можно полагать, что озимый сев может продлиться в республиках Северного Кавказа, на Ставрополье, в Крыму, и немного в Ростовской области. Особенно учитывая, что погодные условия для этого подходящие, там нет сильных осадков, неплохая почва и температура», — прокомментировал «Агроинвестору» представитель аналитической компании «ПроЗерно». По его словам, указанные регионы в сумме могут засеять озимыми еще максимум 500 тыс. га. «Посевная в стране может финишировать на отметке 18,4-18,6 млн га», — оценил он.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, Кубань еще не до конца завершила озимый сев. «В целом все завершено, но кое-где работы продолжаются», — сказал эксперт «Агроинвестору». По прогнозу Минсельхоза, озимые в этом году должны занять 19,5 млн га. Рылько считает, что этого показателя достигнуть не удастся. «На это есть три причины: во-первых, у нас были неблагоприятные условия сева на востоке Поволжья. Во-вторых, уборка началась поздно, и сроки сева были упущены. В-третьих, воздействие экспортной пошлины», — перечислил он. В целом, по оценке Рылько, посевная идет хорошо, состояние озимых гораздо лучше, чем было в это время в прошлом году. «На Юге все хорошо, в Центре — более-менее нормально, в Поволжье — по-разному», — рассказал эксперт.

