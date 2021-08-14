В России набирает обороты озимый сев

Площади под озимыми могут снизиться меньше, чем прогнозировалось ранее Д. Насонова

Российские аграрии начали сеять озимые под урожай 2022 года. Как сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе, к 11 августа сев озимых зерновых проведен на 26,2 тыс. га, озимый рапс занял 7,1 тыс. га. В начале месяца работы начались в Удмуртии, где, по данным агроведомства республики, озимые займут около 60 тыс. га. Также посевная стартовала в Мордовии, там озимые планируется разместить на 180 тыс. га. К 13 августа сев озимых зерновых начали Чувашия, Татарстан, Томская область.



Аналитический центр «СовЭкон» ранее прогнозировал снижение площадей под озимыми в этом сезоне на 5-10% относительно прошлого, однако сейчас директор центра Андрей Сизов считает, что сокращение будет более скромным. «Дело в том, что цены на продукцию растениеводства на старте сезона находятся на рекордных уровнях для этого периода. Этот фактор поддержит сев», — прокомментировал он «Агроинвестору». Однако стоит понимать, что будущий валовой сбор зависит не только от посевных площадей, но и от вложений на гектар: в семена, удобрения, СЗР, обновление техники, перечисляет эксперт. «И вот тут мы увидим сокращение расходов. Таким образом, при незначительном уменьшении посевов и серьезном снижении затрат на гектар в перспективе, особенно при неблагоприятных погодных условиях, мы можем получить существенное падение валового сбора», — рассуждает Сизов. Себестоимость озимого сева, по его оценке, в этом году по большинству позиций вырастет в 1,5-2 раза относительно прошлого.



«Сейчас сев только начинается — в черноземных регионах Поволжья и Нечерноземья — так что еще слишком рано давать какие-то прогнозы по площадям, — говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — Напомню, что озимый сев под урожай текущего года был проведен на рекордных 19,3 млн га. И если бы не гибель озимых, которая была очень высокий, то мы бы имели и рекордный показатель сохранившихся озимых посевов. Этот опыт может мотивировать аграриев более осторожно подходить к расширению площадей. Засуха на Юге и в Поволжье тоже не благоприятствует озимому севу». С другой стороны, в целом конъюнктура по зерновым складывается очень хорошо: даже несмотря на пошлину, производители смогут хорошо заработать и двигаться в сторону увеличения посевов, продолжает он. «В любом случае, у нас совсем нет уверенности, что в этом сезоне будет поставлен очередной рекорд по площадям под озимыми», — отмечает эксперт.



Что касается стоимости посевной, то она однозначно будет выше, чем в прошлом году из-за повышения стоимости всего необходимого, считает Петриченко. Выросли цены на ГСМ, посевной материал, агрохимию. Некоторые удобрения и СЗР, по наблюдениям эксперта, подорожали почти в полтора раза.



В последние недели многие аналитики понижают прогнозы производства зерна в этом году. «Основной фактор — снижение посевных площадей, которые по факту оказались меньше ожидаемых. Дополнительный фактор — крайне разочаровывающая урожайность яровой пшеницы и озимой — в Поволжье и Центре, — обращает внимание Сизов. — Это вполне может быть связано с тем, что сельхозпроизводители начали экономить уже в текущем году, например, не делали дополнительных обработок СЗР и подкормок. И во время посевной под урожай 2022-го эта тенденция только усилится».



Между тем, Минсельхоз и Росстат разошлись в данных по размеру сохранившихся площадей озимой пшеницы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники на рынке. По данным Росстата, опубликованным 30 июля, сохранившаяся площадь озимой пшеницы составила 15,6 млн га, в целом пшеница заняла 28,7 млн га против 29,4 млн га в прошлом году. Данные Минсельхоза на 1 млн га больше, поскольку включают результаты пересева погибших озимых в июне, которые не были учтены Росстатом, пишет «Интерфакс». Последний раз Минсельхоз публиковал информацию о ходе весенней посевной 5 июля. По данным на тот день, яровая пшеница была посеяна на 13,1 млн т (такая же цифра у Росстата) — на 3,4% больше прогноза. В целом яровые зерновые на тот момент заняли 29,7 млн га, что на 1,3% выше планового показателя. Согласно Росстату, яровые зерновые и зернобобовые посеяли примерно на 29,5 млн га.

«ЭкоНива» сообщила, что начала озимый сев в Калужской области с новой для себя агрокультуры — рапса, спрос на который на внутреннем рынке за последние два года существенно вырос. «Сегодня рапс покупают буквально «из-под комбайна». При стоимости более 40 тыс. руб./т и урожайности от 3 т/га — это чрезвычайно рентабельный продукт», — комментирует региональный директор «Эконива-АПК Холдинг» по Калужской области Сергей Волошко. Рапсом планируется занять 800 га, из них 300 га уже посеяно. Также компания рассчитывает посеять 8 тыс. га озимого рыжика (в прошлом сезоне им было занято 2,5 тыс. га) и 6 тыс. га однолетних озимых трав (3,2 тыс. га в прошлом сезоне). В ближайшее время сев озимых начнется в хозяйствах «Северной нивы» (Оренбургская, Самарская области, Татарстан, Башкирия) и «Сибирской нива» (Новосибирская область и Алтайский край).



Группа хозяйств «АгроГард» пока не начала сев озимых. «Оптимальные сроки для нас в филиалах в Центре — 25 августа, на предприятиях Кубанского филиала — 25 сентября. Но погода может внести свои коррективы, и мы будем подстраиваться под текущую ситуацию, — рассказывает гендиректор «АгроГарда» Павел Царев. — Однако завершение сева всегда практикуем до рекомендуемых оптимальных сроков». В этом году компания планирует посеять около 62 тыс. га озимых зерновых, что на 1 тыс. га больше уровня прошлого года. «У нас уже достаточно устоявшаяся структура посевных площадей, из года в год доля озимых в них примерно одинакова. Мы соблюдаем требования по поддержанию правильного севооборота, в связи с чем и несколько меняется площадь выращиваемых агрокультур», — пояснил Царев «Агроинвестору». Затраты на посевную в этом году будут выше, чем в прошлом, что является закономерностью, добавляет он.



Агрохолдинг «Зерно Жизни» (СИНКО, Самарская область) планирует начать сев, как только в прогнозе появится дождь. «Если не появится, то после 1 сентября будем сеять “на авось”», — говорит директор предприятия Андрей Зорин. Он добавляет, что компания придерживается установленного севооборота, и в нынешнем году планирует посеять озимой пшеницы примерно столько же, сколько всегда — 22-23 тыс. га. «Однако при идеальном стечении обстоятельств этот клин может быть увеличен и до 35-40 тыс. га. Эта динамика в нашем случае связана только с влагой», — уточняет он.



Зорин отмечает, что стоимость озимого сева в этом году будет существенно выше, чем в 2020-м. «Удобрения подорожали вдвое, СЗР — более чем вдвое. Выросли в цене техника и ГСМ. Сейчас трудно оценить, насколько увеличилась стоимость посевной в целом, поскольку у нас есть неплохие запасы ресурсов, но весной будет труднее и дороже, сомнений в этом нет», — делится он.



Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») традиционно приступает к севу озимых в начале сентября. «Но для каждого из регионов нашего присутствия — Ростовская область, Краснодарский край и Ставрополье — оптимальные сроки начала сева могут варьироваться», — говорит гендиректор компании Андрей Недужко. В этом году предприятие планирует увеличить посевы озимых, чтобы расширить площади высокомаржинальных культур и тем самым компенсировать возрастающие затраты, которые «Степь» сейчас несет, как и другие сельхозпроизводители. «Мы адаптируемся к сложным экономическим условиям, чтобы не терять динамику развития, продолжать наращивать операционную эффективность, земельный банк», — рассказывает Недужко.



Что касается стоимости посевной, то «Степь» отмечает существенный рост затрат на удобрения, а также на средства защиты растений, горюче-смазочные материалы, увеличение расходов по другим статьям. «В связи с этим полагаем, что общая сумма затрат на посевную кампанию озимых в этом году увеличится примерно на 30%», — оценивает топ-менеджер.

