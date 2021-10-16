Сев озимых по-прежнему отстает от прошлого года

К середине октября озимые заняли 15,3 млн гектаров Pixabay

По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» на 15 октября, озимые под урожай 2022 года посеяны на 15,3 млн га. В прошлом году к этому времени озимые зерновые занимали 16,6 млн га, масличные (рапс и рыжик) — 263,2 тыс. га. По оценке Минсельхоза, сев предполагается провести на 19,5 млн га. Аналитический центр «СовЭкон» ранее прогнозировал сокращение площади на 5% из-за неблагоприятных погодных условий и падения рентабельности сельхозпроизводителей.



Озимая пшеница является одной из важнейших агрокультур в севообороте холдинга «Продимекс», поскольку она — хороший предшественник для сахарной свеклы. Под урожай следующего года предприятия компании только в Центрально-Черноземном регионе планируют занять озимой пшеницей около 115 тыс. га, из них более 96 тыс. га в Воронежской области, рассказал «Агроинвестору» заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский. В прошлом году агрокультура была посеяна на 113 тыс. га, в том числе более 94 тыс. га в Воронежской области.



«По всем предприятиям холдинга ставится цель посеять все запланированные площади, несмотря на задержку, вызванную погодными условиями, — говорит топ-менеджер. — Продолжительные осадки в конце сентября, которые сказались на сроках уборки сои, как одного из основных предшественников озимой пшеницы, не позволили завершить сев в агротехнические сроки. Однако стоит отметить, что озимые, которые были посеяны до дождей, а это порядка 80%, взошли и развиваются хорошо. Фаза развития пшеницы всходы — начало кущения». В конце октября — начале ноября запланировано обследование посевов озимой пшеницы специалистами предприятий для определения их состояния перед уходом в зиму, добавляет Ерыженский.



Агрохолдинг «Зерно Жизни» (СИНКО) успешно завершил сев озимых 20 сентября. В этом году посевная началась позже обычного: лето было засушливым, и в конце августа влаги в земле совсем не было, делится директор агрохолдинга Андрей Зорин. «Уже пять лет подряд «Зерно Жизни» рискует, начиная сев озимых при отсутствии влаги в почве, вот и в этом году решили не изменять традиции. Впрочем, в конце первой недели сентября все же пошли дожди, хотя не везде и не столько, сколько нужно, — рассказывает он. — Местами осадки приостанавливали работы, но как только немного подсыхало, аграрии выходили в поля и понемногу, участок за участком, продолжали посевную». В итоге площади сева даже превысили план, в целом по холдингу он оказался перевыполнен на 20%. В конце сентября повсеместно прошли хорошие дожди, правда, первый месяц осени оказался холодным. Теперь компания надеется, что за октябрь, до завершения осенней вегетации, озимые успеют окрепнуть, говорит Зорин.



Агропредприятие «Родное» (Тульская область) тоже уже закончило сев озимых. «План выполнили на 90%: собирались посеять около 2 тыс. га, а засеяли только 1,8 тыс. га. Из-за дождей не успели вовремя убрать сою, чтобы занять освободившуюся площадь озимыми. Теперь будем ждать весеннего сева и засевать эту площадь яровыми», — комментирует заместитель гендиректора Дмитрий Инютин.



Оренбургская «Елань» тоже не смогла выполнить план по севу озимых: вместо 5,5 тыс. га они заняли 4,5 тыс. га. «Сев начали с опозданием, так как ждали дождей. Как только они прошли, начали работу, и часть озимых удалось посеять во влажную почву. И хотя дожди быстро прекратились, мы продолжили посевную, — рассказывает гендиректор компании Алексей Орлов. — Часть озимых — примерно 1,5 тыс. га — посеяли в сухую землю, на этой площади сейчас слабые всходы. На 3 тыс. га, которые удалось засеять в период дождей, всходы хорошие». Орлов допускает, что эти 1,5 тыс. га плохо перезимуют, и часть их придется пересевать. По его словам, в идеале хотелось бы пересеять их подсолнечником, однако он не вписывается в севооборот «Елани». «Возможно, будем за счет пересева увеличивать производство кукурузы на зерно. Остальные агрокультуры в нашей зоне дают низкую рентабельность», — уточняет руководитель.



Компания «Раздолье Агро» (Тульская область) 15 августа закончила сеять озимый рапс, площади которого увеличили на 30% относительно прошлого года. Сев озимой пшеницы завершился 12 сентября, под ней площади сохранились на уровне прошлого года. «Погода во время посевной была благоприятной, — отмечает председатель совета директоров компании Алексей Иванов. — Сейчас она тоже способствует развитию озимых. Мы уже получили первые всходы, все озимые находятся в оптимальном состоянии для своего периода вегетации».

