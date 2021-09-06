Росстат незначительно пересмотрел данные по посевам

Зерновые и зернобобовые с учетом кукурузы заняли 47,04 млн гектаров HORSCH Maschinen GmbH

Росстат незначительно пересмотрел данные по посевной площади под урожай 2021 года. Так, если в материалах, опубликованных в конце июля, говорилось, что посевы во всех хозяйствах составили 79,91 млн га, то согласно обновленным в августе показателям, 79,93 млн га — на 0,4% больше, чем в 2020 году.



После июльской публикации данных Росстатом, отраслевые аналитики стали существенно снижать прогнозы урожая зерна, поскольку данные по гибели озимых оказались больше, чем ожидалось ранее. Тогда же стало известно, что показатели статведомства и Минсельхоза по площади сева пшеницы расходятся примерно на 1 млн га. Министерство объясняло, что Росстат не учитывает площади пересева погибших озимых и сообщало, что уточняет данные совместно с ним. В связи с этим агроведомство временно приостанавливало публикацию оперативной информации о ходе сбора урожая и озимого сева под урожай 2022 года.



Согласно июльским показателям Росстата, озимые зерновые сохранились на 17,53 млн га, в том числе пшеница — на почти 15,6 млн га, рожь — на 1,04 млн га, ячмень — на 766,6 тыс. га. В обновленных данных площадь сохранившихся озимых оказалась меньше — 17,51 млн га. В целом зерновые и зернобобовые с учетом кукурузы заняли 47,04 млн га против 47,98 млн га в прошлом году. В июльском отчете площадь была на уровне 47,02 млн га. В том числе пшеница, согласно обновленным данным, посеяна на 28,72 млн га (29,42 млн га в 2020-м), в июле Росстат оценивал площадь агрокультуры примерно на 0,02 млн га меньше. Также в обновленных данных указана площадь сева кукурузы на зерно — 2,97 млн га, тогда как в июле показателей по этой агрокультуре не было.



Также в обновленных данных статведомство уточнило, что до начала сева яровых погибло свыше 3,33 млн га озимых. Годом ранее площадь гибели составляла 589,5 млн га. По погибших озимым в этом году сельхозорганизации посеяли 790,9 тыс. га яровых, оценил Росстат.



Показатели по посевам масличных были незначительно — на 10,4 тыс. га -скорректированы в сторону увеличения, ими заняли около 16,48 млн га. В том числе подсолнечник посеян на 9,65 млн га (9,64 млн га в июльских данных), соя заняла 3,02 млн га, рапс — 1,68 млн га (в июле показатели были аналогичными). По сравнению с июльским отчетом на 8 тыс. га увеличились пощади под картофелем, уменьшились на 12 тыс. га — под овощами открытого грунта, они заняли 1,14 млн га и 485 тыс. га соответственно.

