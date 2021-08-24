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Russian Crop Production — 2021/22

Аналитика

Минсельхоз возобновил публикацию данных о ходе полевых работ

К 23 августа собрано почти 85 млн тонн зерна

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Урожайность зерновых ниже прошлогодней
Е. Разумный
Урожайность зерновых ниже прошлогодней
Е. Разумный

Минсельхоз возобновил публикацию данных о ходе сбора урожая и озимого сева. Последний раз ведомство обнародовало информацию по итогам 6 августа, подведомственный ему «Центр Агроаналитики» - 11 августа. На тот момент в стране было намолочено 74,9 млн т зерна при средней урожайности 30,4 ц/га, в том числе сбор пшеницы был на уровне 56,3 млн т при урожайности 33,2 ц/га. 19 августа «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз уточнял, что публикация оперативной информации по уборке урожая и севу озимых возобновится после уточнения форм и структуры данных. Ранее стало известно о существенном — примерно на 1 млн га — расхождении показателей министерства и Росстата по посевам пшеницы под урожай этого года.

По данным на 23 августа, зерновые и зернобобовые обмолочены с 29,9 млн га, получено 84,7 млн т при средней урожайности 28,3 ц/га. В том числе пшеница убрана с 19,9 млн га, намолочено 62,2 млн т при урожайности 31,3 ц/га. Ячмень обмолочен с 6 млн га, сбор составил 15 млн т при урожайности 25 ц/га. Согласно информации «Центра Агроаналитики», в прошлом году к 24 августа зерновые и зернобобовые были убраны примерно с 27,6 млн га, намолочено 90,7 млн т зерна, включая 67,4 млн т пшеницы и 16 млн т ячменя. Средняя урожайность зерновых в целом была на уровне 32,9 ц/га, пшеницы — 35,8 ц/га, ячменя — 29,5 ц/га.

Рапс к 23 августа обмолочен с 497,6 тыс. га, собрано 1,1 млн т при урожайности 21,5 ц/га. Год назад к этому времени урожай агрокультуры был на уровне 961,8 тыс. т при среднем сборе с гектара 23,5 ц. Также недавно в России начался сбор подсолнечника и сои. Первый пока обмолочен с 4,2 тыс. га, сбор составил 5,9 тыс. т при урожайности 13,9 ц/га. Соя убрана с 2,3 тыс. га, намолочено 3,1 тыс. т при урожайности 13,4 ц/га. 

Сахарная свекла выкопана с 23 тыс. га, получено 952,8 тыс. т при урожайности 414,2 ц/га. По аналитическим данным Союзроссахара на 23 августа, заготовлено 978 тыс. т сахарной свеклы, выработано 88 тыс. т свекловичного сахара. В прошлом году на эту дату было заготовлено более 1,1 млн т свеклы и произведено 115 тыс. т сахара. Сейчас переработку ведут 16 сахарных заводов, производство сахара составляет 9,81 тыс. т в сутки, продукция отгружается в торговые сети. Всего в августе будут работать 27 сахарных заводов общим объемом производства 16 тыс. т сахара в сутки, сообщает союз.

Картофель в товарном секторе, по данным Минсельхоза на 23 августа, убран с 20,9 тыс. га, накопано 554,1 тыс. т при урожайности 264,8 ц/га. В прошлом году к 24 августа было накопано 703,7 тыс. т при урожайности 254,9 ц/га. Овощи открытого грунта в сельхозорганизациях и КФХ убраны с 60,3 тыс. га, собрано 974,2 тыс. т при урожайности 161,6 ц/га. Годом ранее с 50,8 тыс. га было собрано 930,6 тыс. т при урожайности 154,8 ц/га.

Татьяна Кулистикова 

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