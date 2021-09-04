разделы

реклама

журналы

USD

72.833 (-0,23%)

EUR

86.504 (-0,14%)

MOEX

4001.7 (0,27%)

BRENT

72.48 (-0,75%)

Пшеница

727.2 (1,42%)

Сахар

19.62 (-1,41%)

USD

72.833 (-0,23%)

EUR

86.504 (-0,14%)

MOEX

4001.7 (0,27%)

BRENT

72.48 (-0,75%)

Пшеница

727.2 (1,42%)

Сахар

19.62 (-1,41%)

USD

72.833 (-0,23%)

EUR

86.504 (-0,14%)

MOEX

4001.7 (0,27%)

BRENT

72.48 (-0,75%)

Пшеница

727.2 (1,42%)

Сахар

19.62 (-1,41%)

USD

72.833 (-0,23%)

EUR

86.504 (-0,14%)

MOEX

4001.7 (0,27%)

BRENT

72.48 (-0,75%)

Пшеница

727.2 (1,42%)

Сахар

19.62 (-1,41%)

USD

72.833 (-0,23%)

EUR

86.504 (-0,14%)

MOEX

4001.7 (0,27%)

BRENT

72.48 (-0,75%)

Пшеница

727.2 (1,42%)

Сахар

19.62 (-1,41%)

Russian Crop Production — 2021/22

Рынки

Урожай зерна отстает от уровня прошлого года

Сбор зерновых колосовых близится к завершению

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Цены на зерно в этом сезоне высокие
В. Бычков
Цены на зерно в этом сезоне высокие
В. Бычков

По данным Минсельхоза на 3 сентября, зерновые и зернобобовые обмолочены с 34,1 млн га, собрано 92,2 млн т зерна при средней урожайности 27 ц/га. В том числе пшеница убрана с 22,5 млн га, намолочено 66,9 млн т при урожайности 29,7 ц/га. Год назад в это время сбор зерна составлял 104,2 млн т, в том числе пшеницы — 75,4 млн га. Средняя урожайность была на уровне 30,7 ц/га и 33,3 ц/га соответственно.

Результаты уборочной кампании не дотягивают до уровня прошлого года, при этом они подтверждают прогноз Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) — 115-120 млн т, в том числе 72-77 млн т пшеницы, прокомментировал «Агроинвестору» президент союза Павел Скурихин. «И хотя уборочная кампания еще не закончена, уже сегодня можно с уверенностью констатировать, что собранный урожай зерна с высокими переходящими остатками позволит полностью обеспечить потребности страны и сформировать весомый экспортный потенциал», — отметил он.

По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», урожай зерна в этом году составит 122 млн т, в том числе 75,4 млн т пшеницы. «ПроЗерно» оценивает общий урожай зерна в 119 млн т, из них 75 млн т пшеницы, 18,2 млн т ячменя и 14 млн т кукурузы.

Аналитики отмечают, что в этом году из-за засухи сильно просела урожайность на Урале и Поволжье. Кроме того, многие регионы серьезно пострадали из-за гибели озимых. А вот на Юге, особенно в некоторых регионах, показатели радуют. «На Кубани ожидается рекордный урожай — 14,9 млн т зерна. Очень хороший урожай в Ростовской области, однако он не превзойдет рекордный 2017-й в 13,5 млн т. Сейчас, по нашим прогнозам, там будет собрано 12,9 млн т зерна», — делится гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко.

конференции

Russian Crop Production — 2021/22

XIII отраслевая бизнес-конференция. Растениеводство России

Группа «Сюкден» завершила уборку зерновых колосовых на Юге 27 июля, в Центре — 18 августа, в Пензенской области — 22 августа. В этом году компания собрала на 35% меньше зерна, чем в 2020-м, что связано с пересевом озимых и засухой, рассказал «Агроинвестору» финансовый директор «Сюкдена» Глеб Тихомиров. Хозяйства концерна «Покровский» завершили уборку ранних зерновых на всех территориях присутствия — в 16 районах Краснодарского края. Общий валовый сбор превысил 730 тыс. т, в том числе урожай пшеницы составил 662,4 тыс. т, ячменя — 70,6 тыс. т. «Высоких показателей по качеству и урожайности зерна позволило добиться строгое соблюдение современных агротехнологий, использование элитных сортов семян и новейшей сельхозтехники, которую аграрии группы компаний применяли на полях. Кроме того, благодаря грамотно выстроенной схеме защиты растений нам удалось избежать поражения зерна фузариозом», — делится управляющий агробизнесом «Покровского» Станислав Кашуба.

Холдинг «Продимекс» в Центральном Черноземье основной объем работ по уборке зерновых завершил 14 августа. Уборочная кампания была проведена в хорошем темпе. «В целом, учитывая масштабы гибели посевов озимой пшеницы в зимне-весенний период и необходимость пересева, предприятиям холдинга удалось получить достойный урожай ярового ячменя и яровой пшеницы», — отмечает заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский. Озимая пшеница ожидаемо показала урожайность несколько ниже средних значений, добавляет он, однако засушливые условия в период вегетации сказались на качестве зерна — отмечается повышенное содержание протеина. Урожайность ячменя превысила уровень среднемноголетних значений, так как в весенний период условия складывались благоприятно для развития яровых зерновых.

Цены на зерно в этом сезоне высокие: сейчас, по данным «СовЭкона» они находятся на уровне $300 за тонну. «Это повторение максимума прошлого сезона», — напоминает руководитель аналитического центра Андрей Сизов. По оценке Тихомирова, в Центре цены на пшеницу в августе этого года были на 16% выше, чем в августе прошлого. «Но в 2020-м была пшеница 3-4 классов, а в 2021-м — 5-й класс. Из-за погодных условий зерно щуплое и мелкое», — сетует он. На Юге цены на пшеницу 3-го класса на 20% выше аналогичного периода 2020-го, добавляет топ-менеджер.

Елена Максимова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов