Урожай зерна отстает от уровня прошлого года

Цены на зерно в этом сезоне высокие В. Бычков

По данным Минсельхоза на 3 сентября, зерновые и зернобобовые обмолочены с 34,1 млн га, собрано 92,2 млн т зерна при средней урожайности 27 ц/га. В том числе пшеница убрана с 22,5 млн га, намолочено 66,9 млн т при урожайности 29,7 ц/га. Год назад в это время сбор зерна составлял 104,2 млн т, в том числе пшеницы — 75,4 млн га. Средняя урожайность была на уровне 30,7 ц/га и 33,3 ц/га соответственно.



Результаты уборочной кампании не дотягивают до уровня прошлого года, при этом они подтверждают прогноз Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) — 115-120 млн т, в том числе 72-77 млн т пшеницы, прокомментировал «Агроинвестору» президент союза Павел Скурихин. «И хотя уборочная кампания еще не закончена, уже сегодня можно с уверенностью констатировать, что собранный урожай зерна с высокими переходящими остатками позволит полностью обеспечить потребности страны и сформировать весомый экспортный потенциал», — отметил он.



По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», урожай зерна в этом году составит 122 млн т, в том числе 75,4 млн т пшеницы. «ПроЗерно» оценивает общий урожай зерна в 119 млн т, из них 75 млн т пшеницы, 18,2 млн т ячменя и 14 млн т кукурузы.



Аналитики отмечают, что в этом году из-за засухи сильно просела урожайность на Урале и Поволжье. Кроме того, многие регионы серьезно пострадали из-за гибели озимых. А вот на Юге, особенно в некоторых регионах, показатели радуют. «На Кубани ожидается рекордный урожай — 14,9 млн т зерна. Очень хороший урожай в Ростовской области, однако он не превзойдет рекордный 2017-й в 13,5 млн т. Сейчас, по нашим прогнозам, там будет собрано 12,9 млн т зерна», — делится гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко.



Группа «Сюкден» завершила уборку зерновых колосовых на Юге 27 июля, в Центре — 18 августа, в Пензенской области — 22 августа. В этом году компания собрала на 35% меньше зерна, чем в 2020-м, что связано с пересевом озимых и засухой, рассказал «Агроинвестору» финансовый директор «Сюкдена» Глеб Тихомиров. Хозяйства концерна «Покровский» завершили уборку ранних зерновых на всех территориях присутствия — в 16 районах Краснодарского края. Общий валовый сбор превысил 730 тыс. т, в том числе урожай пшеницы составил 662,4 тыс. т, ячменя — 70,6 тыс. т. «Высоких показателей по качеству и урожайности зерна позволило добиться строгое соблюдение современных агротехнологий, использование элитных сортов семян и новейшей сельхозтехники, которую аграрии группы компаний применяли на полях. Кроме того, благодаря грамотно выстроенной схеме защиты растений нам удалось избежать поражения зерна фузариозом», — делится управляющий агробизнесом «Покровского» Станислав Кашуба.



Холдинг «Продимекс» в Центральном Черноземье основной объем работ по уборке зерновых завершил 14 августа. Уборочная кампания была проведена в хорошем темпе. «В целом, учитывая масштабы гибели посевов озимой пшеницы в зимне-весенний период и необходимость пересева, предприятиям холдинга удалось получить достойный урожай ярового ячменя и яровой пшеницы», — отмечает заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский. Озимая пшеница ожидаемо показала урожайность несколько ниже средних значений, добавляет он, однако засушливые условия в период вегетации сказались на качестве зерна — отмечается повышенное содержание протеина. Урожайность ячменя превысила уровень среднемноголетних значений, так как в весенний период условия складывались благоприятно для развития яровых зерновых.



Цены на зерно в этом сезоне высокие: сейчас, по данным «СовЭкона» они находятся на уровне $300 за тонну. «Это повторение максимума прошлого сезона», — напоминает руководитель аналитического центра Андрей Сизов. По оценке Тихомирова, в Центре цены на пшеницу в августе этого года были на 16% выше, чем в августе прошлого. «Но в 2020-м была пшеница 3-4 классов, а в 2021-м — 5-й класс. Из-за погодных условий зерно щуплое и мелкое», — сетует он. На Юге цены на пшеницу 3-го класса на 20% выше аналогичного периода 2020-го, добавляет топ-менеджер.

