Пошлина на пшеницу повышена до $46,5

Ожидается, что темпы экспорта резко снизятся В. Бычков

Экспортная пошлина на пшеницу с 8 по 14 сентября составит $46,5 за тонну, следует из данных Минсельхоза. С 1 по 7 сентября пошлина составляет $39,4 за тонну. Пошлина на ячмень с 8 сентября снизится с $27 до $26,1 за тонну, на кукурузу — сохранится на уровне $51,6. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. Цена на пшеницу составила $266,5 за тонну против $256,4 неделей ранее, на ячмень — $222,4 за тонну ($223,7), на кукурузу — $258,1 за тонну ($258,8).



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что «окно возможностей закрылось», пошлина будет расти и дальше, темпы экспорта резко снизятся, спрос со стороны экспортеров тоже серьезно уменьшится. «Рост пошлины в ближайшие недели — это холодный душ, очень нужный перегретому в начале сезона внутреннему рынку», — считает он.



Аналитики компании «ПроЗерно» тоже считают, что пошлина будет расти и дальше и к концу сентября превысит $50 за тонну. Они отметили, что цены на пшеницу с протеином 12,5% (FOB Черное море) на прошлой неделе поднялись с $298/т до $305/т. Сейчас стоимость зафиксировалась на уровне $303 за тонну. «На малой воде в портах Азово-Черноморского бассейна эта цифра тоже выросла с $268 до $278 за тонну. Цены на ячмень достаточно стабильны и находятся на уровне $260 за тонну (FOB Черное море), стоимость кукурузы старого урожая также стабильна и составляет $272 (FOB Черное море)», — рассказали «Агроинвестору» аналитики «ПроЗерна».



В сентябре появится кукуруза нового урожая, сейчас, по данным Минсельхоза, она обмолочена с 41,7 тыс. га, собрано 176,2 тыс. т при урожайности 42,3 ц/га. «Но в сентябре полноценно пойдет кукуруза нового урожая. Цена за тонну в сентябре-октябре упадет с текущих уровней незначительно — примерно до $260, — прогнозируют аналитики «ПроЗерна». — Позитивным для цены на кукурузу может оказаться сентябрьский отчет USDA».



Было ожидание более серьезного падения стоимости кукурузы, однако, этого, скорее всего, не произойдет, считают эксперты «ПроЗерна». Это станет одним из позитивных факторов для цены на пшеницу. «В сентябре позитивное развитие ситуации с ценами на пшеницу может иметь продолжение», — заключает «ПроЗерно».



В начале июня в интервью Reuters вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что механизм плавающей экспортной пошлины на зерно будет действовать так долго, насколько будет сохраняться высокий спрос на продовольствие в мире. «Пока существуют риски для мирового продовольственного рынка, существует ажиотажный спрос, который влечет за собой дефицит для внутреннего рынка и рост цен, решение правительства по пошлине будет сохраняться. Пусть мировая экономика восстановится», — комментировала она.

