Роман Вильфанд: ситуация со сбором урожая в России в целом хорошая

Сейчас валовой сбор зерна на 10 млн тонн меньше, чем год назад Pixabay

Урожай в этом году будет несколько меньше, чем в прошлом, но ситуация со сбором в целом хорошая. Об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС. Каждый год ставить рекорды по урожайности невозможно, тем более что количество осадков в регионах различалась, «было и засушливое время на Урале и Поволжье», напомнил он. Также Вильфанд отметил, что по всей стране кроме Урала и Поволжья складываются неплохие условия для посева озимых.



Вильфанд рассказал, что в Уральском округе за лето выпало очень мало осадков, почва не насыщена влагой, при этом первая декада сентября — это предел для оптимальных сроков сева там. В некоторых регионах Поволжья аналогичная ситуация. «Уверенно можно будет говорить об этом в конце сентября — начале октября. А так вполне хорошие условия для закладки будущего урожая», — добавил он.



По данным подведомственного Минсельхозу «Центра Агроаналитики», к 30 августа зерновые и зернобобовые обмолочены с 32,6 млн га, собрано 89,3 млн т зерна при средней урожайности 27,4 ц/га. Сев озимых проведен на 1,9 млн га. В прошлом году к концу августа было намолочено 99,9 млн т зерна, сбор с гектара был на уровне 31,5 ц/га. Озимые тогда были посеяны на более чем 3 млн га.



Аналитический центр «СовЭкон» ранее прогнозировал снижение площадей под озимыми под урожай 2022 года на 5-10% относительно прошлого, однако в середине августа директор центра Андрей Сизов говорил «Агроинвестору», что сокращение будет небольшим. «Дело в том, что цены на продукцию растениеводства на старте сезона находятся на рекордных уровнях для этого периода. Этот фактор поддержит сев», — говорил Сизов. Он также отмечал, что себестоимость озимого сева в этом году по большинству позиций вырастет в 1,5-2 раза относительно прошлого. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также говорил, что стоимость посевной будет выше, чем в прошлом году из-за повышения стоимости средств производства.

