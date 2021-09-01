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Аналитика

Роман Вильфанд: ситуация со сбором урожая в России в целом хорошая

Условия для сева озимых в целом неплохие

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Сейчас валовой сбор зерна на 10 млн тонн меньше, чем год назад
Pixabay
Сейчас валовой сбор зерна на 10 млн тонн меньше, чем год назад
Pixabay

Урожай в этом году будет несколько меньше, чем в прошлом, но ситуация со сбором в целом хорошая. Об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС. Каждый год ставить рекорды по урожайности невозможно, тем более что количество осадков в регионах различалась, «было и засушливое время на Урале и Поволжье», напомнил он. Также Вильфанд отметил, что по всей стране кроме Урала и Поволжья складываются неплохие условия для посева озимых.

Вильфанд рассказал, что в Уральском округе за лето выпало очень мало осадков, почва не насыщена влагой, при этом первая декада сентября — это предел для оптимальных сроков сева там. В некоторых регионах Поволжья аналогичная ситуация. «Уверенно можно будет говорить об этом в конце сентября — начале октября. А так вполне хорошие условия для закладки будущего урожая», — добавил он.

По данным подведомственного Минсельхозу «Центра Агроаналитики», к 30 августа зерновые и зернобобовые обмолочены с 32,6 млн га, собрано 89,3 млн т зерна при средней урожайности 27,4 ц/га. Сев озимых проведен на 1,9 млн га. В прошлом году к концу августа было намолочено 99,9 млн т зерна, сбор с гектара был на уровне 31,5 ц/га. Озимые тогда были посеяны на более чем 3 млн га.

Аналитический центр «СовЭкон» ранее прогнозировал снижение площадей под озимыми под урожай 2022 года на 5-10% относительно прошлого, однако в середине августа директор центра Андрей Сизов говорил «Агроинвестору», что сокращение будет небольшим. «Дело в том, что цены на продукцию растениеводства на старте сезона находятся на рекордных уровнях для этого периода. Этот фактор поддержит сев», — говорил Сизов. Он также отмечал, что себестоимость озимого сева в этом году по большинству позиций вырастет в 1,5-2 раза относительно прошлого. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также говорил, что стоимость посевной будет выше, чем в прошлом году из-за повышения стоимости средств производства.

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