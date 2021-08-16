Цены на пшеницу продолжают расти

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе выросли вслед за мировыми на фоне опасений за новый урожай, сообщает Reuters. По данным аналитического центра «СовЭкон» стоимость агрокультуры увеличилась на $18 до $286 за тонну. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) зафиксировал повышение на $20 до $287 за тонну (FOB).
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что цены спроса на пшеницу с протеином 12,5% поднялись почти до $300/т. По его мнению, это произошло из-за «некорректных данных, опубликованных Росстатом в конце июля» по сокращению посевных площадей, прежде всего под озимыми. По данным Росстата, посевы озимой пшеницы сохранились на 15,6 млн га, что на 1,3 млн га меньше, чем в прошлом году. «Вольно или невольно, но Росстат своими некорректными данными раскачал цены на мировом рынке зерна. Это мощнейший удар по репутации и конкурентоспособности России, как крупнейшего экспортера пшеницы», — считает Зернин.
Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина отметила, что стоимость французской пшеницы за неделю выросла на 5,6% до $304 за тонну, американской — на 5,3% до $302 за тонну. Российская пшеница подорожала на 4,5% до $286-287 за тонну (FOB Новороссийск). Увеличились и индексы, которые являются индикаторами ценовой динамики, так, индекс Союза экспортеров зерна Deep Water CPT Index за неделю повысился на 5% и в понедельник составил 15,77 тыс. руб./т, на аукционах «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) тоже отмечается рост, говорит Тюрина. Если 6 августа средняя стоимость пшеницы, закупаемой ОЗК на аукционе, составляла 16,27 тыс. руб./т при доставке железнодорожным транспортом до Новороссийска, то на аукционе 16 августа цена достигла 17,85 тыс. руб./т, рассказала Тюрина «Агроинвестору».
При этом, по ее словам, конкурентоспособность российской пшеницы относительно стран ЕС сохраняется. Рост цен на FOB при снижении пошлины, которая с 18 по 24 августа составит $30,4 за тонну, повышает рентабельность экспорта, добавила Тюрина. По ее мнению, в ближайшей перспективе российская пшеница будет пользоваться спросом на мировом рынке, а объемы вывоза станут расти.
По данным аналитического центра «СовЭкон», на внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса за неделю выросла на 900 руб. до 14,3 тыс. руб./т, 4-го класса — на 850 руб. до 14,2 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. Зернин отметил, что внутренние цены показали очень серьезную и стремительную корректировку. «Мы допускаем их взлет на уровень выше прошлогодних, до введения демпфера. Это очень тревожная ситуация. Фактически одной публикацией Росстат перечеркнул усилия правительства по стабилизации внутреннего рынка зерна, — уверен Зернин. — Необходимо принимать срочные меры, но не допускать закрытия экспорта. Этим мы только сделаем подарок нашим соседям по Черноморскому региону — Румынии и Украине, которые и так извлекают максимальную выгоду из сложившейся ситуации».
С начала сезона-2020/21 по 12 августа экспорт зерна из России составил 3,3 млн т, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Из них 2,7 млн т пришлось на пшеницу, что на 25% меньше прошлогоднего, вывоз ячменя составил 0,5 млн т (-33%), кукурузы — 0,071 млн т (-61%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Аналитики центра прогнозируют, что в августе экспорт зерна составит 4,5 млн т, включая 4 млн т пшеницы.
По данным подведомственного Минсельхозу Центра агроаналитики, к 11 августа в России было собрано 74,9 млн т зерна, включая 56,3 млн т пшеницы. Между тем, аналитики продолжают снижать прогнозы урожая агрокультуры в России. Так, «СовЭкон» сообщил, что прогнозирует ее валовой сбор на уровне 76,2 млн т. В начале августа центр снизил прогноз с 82,3 млн т до 76,4 млн т. На прошлой неделе ИКАР уменьшил прогноз с 78,5 млн т до 77 млн т. 12 августа Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем августовском отчете скорректировала прогноз валового сбора пшеницы в России с 85 млн т до 72,5 млн т без учета Крыма. Минсельхоз России сохраняет свой прогноз урожая на уровне 127 млн т, включая 81 млн т пшеницы. В 2020 году в России было произведено 133,5 млн т зерна.