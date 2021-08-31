Экспортные цены на пшеницу продолжили расти

На цены продолжит давить растущая экспортная пошлина Flickr.com

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили рост вслед за мировыми, пишет Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), пшеница нового урожая с протеином 12,5% с поставкой в сентябре — начале октября подорожала на $4 до $299/т (FOB Новороссийск). Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что сделки проходят по ценам около $300 за тонну. «СовЭкон» зафиксировал снижение цены этого класса пшеницы на $1 до $298 за тонну.



По данным аналитического центра «СовЭкон», на внутреннем рынке цена на пшеницу всех классов упала на 225 руб.: 3-го класса — до 15,2 тыс. руб./т, 4-го — до 15,1 тыс. руб./т, 5-го — до 14,3 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. «Причины ослабления — ожидание роста экспортной пошлины и снижение цен у многих покупателей в последние несколько недель», — говорится в обзоре центра. С середины июля по середину августа цены на пшеницу активно росли, прибавив около 20% на фоне резкого ухудшения видов на новый урожай и быстрого повышения экспортных цен, отметили аналитики.



Краткосрочно «СовЭкон» ожидает дальнейшего снижения рынка или относительной стабильности. По мнению аналитиков, на цены продолжит давить растущая экспортная пошлина. «С другой стороны, начинается сбор урожая подсолнечника, и многие сельхозпроизводители, вероятно, переключатся на его продажу вместо пшеницы. Мы также полагаем, что у многих внутренних покупателей запасы пшеницы невысоки, что ограничивает их возможности по снижению цен», — говорится в сообщении центра.



С начала сезона-2021/22 по 26 августа экспорт зерна составил 5,2 млн т, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе отгрузки пшеницы были на уровне 4,45 млн т, что на 26% ниже прошлогоднего, вывоз ячменя составил 0,71 млн т — на 35% меньше, кукурузы — 0,072 млн т (-65%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС.



Предварительный прогноз «СовЭкона» по экспорту пшеницы в августе — 4,3 млн т, включая 3,8 млн т пшеницы. Накануне директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина говорила «Агроинвестору», что, по ее оценке, экспорт зерна в августе составит 5,5 млн т — на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение поставок зерна в августе связано с хорошей конкурентоспособностью российского зерна относительно стран Европы, поясняла она. В сентябре, по прогнозу Тюриной, будет вывезено 4,5-5 млн т зерна. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько оценивал показатели экспорта зерна на уровне 4,9-5 млн т, включая 4,4 млн т пшеницы. «Для нынешнего сезона это пиковые значения», — говорил Рылько «Коммерсанту».

