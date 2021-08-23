Владимир Путин: урожай зерна превысит 127 млн тонн

Минсельхоз приостановил публикацию данных о ходе уборочных работ Pixabay

В этом году урожай зерна будет ниже прошлогоднего «в силу ряда обстоятельств», однако будет собрано свыше 127 млн т. Об этом президент Владимир Путин сказал в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия», сообщает ТАСС. «Это очень хороший показатель, с лихвой обеспечивающий наши внутренние потребности и даже экспортный потенциал», — подчеркнул глава государства, также отметив, что экономика сельского хозяйства «развивается хорошими темпами.



Согласно базовому прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в этом году составит 127,4 млн т, включая 81 млн т пшеницы. Последний раз министерство публиковало данные о ходе сбора урожая 6 августа, подведомственный ему Центр агроаналитики — 11 августа. На тот момент в стране было намолочено 74,9 млн т зерна, включая 56,3 млн т пшеницы. 19 августа «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз уточнял, что публикация оперативной информации по уборке урожая и севу озимых возобновится после уточнения форм и структуры данных. Ранее стало известно о существенном — примерно на 1 млн га — расхождении показателей министерства и Росстата по посевам пшеницы под урожай этого года.



Согласно статведомству, агрокультура заняла 28,7 млн га (29,4 млн га в прошлом году), в целом зерновые и зернобобовые — около 47 млн га против 48 млн га в 2020-м. После публикации Росстатом данных по итогам посевной кампании, отраслевые аналитики начали снижать прогнозы валового сбора зерна, поскольку показатели по пшенице оказались ниже, чем ожидалось.



Так, аналитический центр «СовЭкон» после выхода бюллетеня Росстата понизил оценку с 82,3 млн т до 76,4 млн т, позднее она была уменьшена еще на 0,2 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивает потенциал валового сбора пшеницы на уровне 77 млн т, предыдущий прогноз был на 1,5 млн т выше. Аналитическая компания «ПроЗерно» после уточнения Росстатом данных по посевам незначительно понизила прогноз валового сбора зерна на 0,3 млн т до 123 млн т, в том числе пшеницы — на 0,5 млн т до 77,1 млн т. Российский зерновой союз в начале августа уменьшил прогноз по пшенице с 82,5-83 млн т до 79-80 млн т. 12 августа Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США скорректировала прогноз валового сбора пшеницы в России с 85 млн т до 72,5 млн т без учета Крыма.

