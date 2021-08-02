Росстат уточнил итоги посевной под урожай 2021 года

Негативная динамика по зерновым — результат значительной гибели озимых Pixabay

Росстат уточнил площадь посевов агрокультур под урожай 2021 года. По данным статведомства, все хозяйства засеяли 79,9 млн га, что всего на 0,3% больше, чем в прошлом году (79,6 млн га). В том числе площади, занятые зерновыми и зернобобовыми оказались на 2% меньше, чем под урожай 2020-го, составив немногим больше 47 млн га, тогда как в прошлом году они достигли почти 48 млн га.



Негативная динамика по зерновым — результат значительной гибели озимых. По данным Минсельхоза, они были посеяны на рекордных 19,3 млн га. Согласно Росстату, сохранившаяся площадь составила 17,53 млн га (почти 18,7 млн га годом ранее), в том числе пшеницы — около 15,6 млн га (16,9 млн га). Яровые зерновые и зернобобовые заняли 29,49 млн га — примерно на 180 тыс. га больше, чем под урожай 2020 года. В том числе яровая пшеница посеяна на 13,1 млн га (12,56 млн га в прошлом году), ячмень — на 7,4 млн га (7,8 млн га). В целом посевы пшеницы составили 28,7 млн га — на 722 тыс. га ниже показателя прошлого года, ячменя — почти 8,2 млн га (минус 300 тыс. га), ржи — чуть более 1 млн га против 987,2 тыс. га под урожай-2020. При этом Росстат не уточняет посевную площадь кукурузы, Минсельхоз в начале июля сообщал, что она заняла около 3 млн га.



Посевы крупяных агрокультур в среднем оказались ниже прошлогодних. Так, овес занял 2,33 млн га (2,48 млн га в прошлом году), площади под просом снова сократились — с 450,9 тыс. га до 300,5 тыс. га, зато под гречихой, как и прогнозировалось, увеличились — с 870,7 тыс. га до 975,9 тыс. га. Незначительно — со 196,2 тыс. га до 187,5 тыс. га — уменьшились посевы риса. Производители Краснодарского края ранее сообщали, что сократили посевы, опасаясь повторения ситуации прошлого года, когда они столкнулись с проблемой нехватки воды.



Общая площадь, засеянная масличными агрокультурами, выросла на 15% — с 14,3 млн га до почти 16,5 млн га. Основной прирост обеспечил подсолнечник, посевы которого по сравнению с прошлым годом расширились с 8,48 млн га до 9,64 млн га. Соя заняла около 3 млн га (2,8 млн га в 2020-м), рапс — 1,68 млн га (1,49 млн га).



Посевы сахарной свеклы увеличились на 8,4% до чуть более 1 млн га. Посадки картофеля во всех хозяйствах составили 1,13 млн га, что немного ниже прошлогоднего показателя (1,19 млн га), при этом значительная доля по-прежнему приходится на хозяйства населения, которые заняли картофелем 861,4 тыс. га. Площади под овощами открытого грунта также уменьшились — с 508,5 тыс. га до 497,1 тыс. га. Здесь тоже велика доля ЛПХ, которые, согласно Росстату, посеяли овощи на 321,9 тыс. га.



Между тем, в России продолжается сбор урожая. По данным Минсельхоза на 30 июля, валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 56 млн га при средней урожайности 32,7 ц/га, в том числе пшеницы намолочено 43,2 млн т при урожайности 34,8 ц/га, ячменя — почти 9 млн га (30 ц/га). Урожай рапса составляет 405,2 тыс. т (27 ц/га), сбор картофеля и овощей в товарном секторе — 311,4 тыс. т и 374,5 тыс. т соответственно. Год назад к этому времени было намолочено 56,3 млн т зерна, включая 46,4 млн т пшеницы и 7,5 млн т ячменя. Урожай рапса тогда был на уровне 507,6 тыс. т, картофеля — 310,8 тыс. т, овощей — 360,8 тыс. т.

