Валовой сбор зерна начал опережать прошлогодние показатели

Средняя урожайность зерновых ниже прошлогодней Pixabay

В начале августа темп сбора урожая зерна стал опережать прошлогодние показатели. По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» на 5 августа, зерновые и зернобобовые обмолочены с 20,8 млн га. Намолочено почти 65,9 млн т зерна при урожайности 31,6 ц/га. В том числе пшеница убрана с 14,7 млн га, получено 50,2 млн т при урожайности 34,3 ц/га. Ячмень обмолочен с 4 млн га, собрано 11,2 млн т при урожайности 27,9 ц/га. На аналогичную дату прошлого года зерновые и зернобобовые агрокультуры были обмолочены с 18,5 млн га, валовой сбор составлял 64,3 млн т при урожайности 34,9 ц/га. Пшеница год назад была убрана с 14,1 млн га, сбор составлял 51,9 млн т при урожайности 36,6 ц/га.



По валовому сбору зерна сейчас лидирует Южный федеральный округ, где намолочено 29,7 млн т при урожайности 39,3 ц/га. Далее следует Приволжье с 11,1 млн т и 17,3 ц/га, замыкает тройку Центральный федеральный округ, аграрии которого собрали 14,8 млн т зерна при урожайности 37 ц/га. Год назад в это время урожай зерновых и зернобобовых в ЮФО составлял 27,9 млн т, в Приволжье — 10,7 млн т, в Центре — почти 18,5 млн т.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что пока уборочная компания идет спокойно, погода в целом благоприятная, затяжных дождей нет. «Но в некоторых регионах прошли обильные дожди. На Юге было очень много полегшей пшеницы. Это привело к определенным потерям, но в целом все относительно неплохо», — прокомментировал он.



«Можно сказать, что уборочная кампания идет по плану, серьезных сбоев нет, слухи о чрезвычайных ситуациях на местах не подтверждаются фактическими данными, которые так же опровергают заявления некоторых “экспертов” о срыве сезонных полевых работ и снижении урожая в этом году», — комментирует председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.



В этом году уборочные работы были начаты позже, в результате чего до августа наблюдалось отставание от прошлогодних показателей по уборке, сказала «Агроинвестору» директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. Отставание составляло порядка 4 млн га. «Важно то, что урожайность сейчас меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. В целом по зерновым разница на уровне 3 ц/га, по пшенице отставание составляет 2,5 ц/га, по ячменю — на 4,2 ц/га», — сравнила она. Более низкая урожайность стала основанием для корректировки союзом прогноза валового сбора зерна со 140 млн т до 127,5-128 млн т, включая 79-80 млн т пшеницы, рассказала Тюрина. «Также повлияла информация Росстата по сокращению посевных площадей, прежде всего под озимыми. Например, площади уборки озимой пшеницы сократились на 1,3 млн га, это серьезный показатель, учитывая, что озимая пшеница — основная культура, в прошлом году на нее пришлось 74-75% всего объема урожая пшеницы», — объяснила Тюрина.



Ранее свои прогнозы по пшенице скорректировали аналитический центр «СовЭкон» - с 82,3 млн т до 76,4 млн т, и ИКАР - с 81,5 млн т до 78,5 млн т. Минсельхоз пока придерживается прогноза валового сбора зерна на уровне 127,4 млн т, в том числе 81 млн т пшеницы. 5 августа на сайте аналитической компании «ПроЗерно» появилось сообщение, что она уточнила июльский прогноз производства зерна, который был сделан без данных весеннего учета посевных площадей Росстатом и составлял 123,3 млн т, в том числе 77,6 млн т пшеницы. Теперь прогноз «ПроЗерно» снижен до 123 млн т зерна, в том числе 77,1 млн т пшеницы, 18,9 млн т ячменя и 14,6 млн т кукурузы.



«Урожай зерна в 2021 году снизится от прошлого года на 7,8%, но все равно будет достаточно высоким — на 17% выше среднемноголетнего значения и третьим в новейшей истории России, — говорится в сообщении компании. — По регионам страны картина валовых сборов зерна очень пестрая: из-за длительной жары и засухи существенные провалы по Приволжскому и Уральскому округам, на уровне среднего — Центральный округ, высокие урожаи зерна на Юге, в том числе ожидается рекордный показатель на Кубани, также хорошие прогнозы по Сибирскому округу».

