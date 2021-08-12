ИКАР снова понизил прогноз урожая пшеницы

К 11 августа урожай приблизился к 75 млн тонн М. Стулов

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая пшеницы в России с 78,5 млн т до 77 млн т, сообщает «Интерфакс». Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько пояснил информагентству, что «утрамбовывается» урожай по Поволжью, Центру и Уралу. Кроме того, прогноз по сбору ячменя снижен с 18,5 млн т до 18 млн т. Рылько добавил, что также будет уменьшена оценка валового сбора зерна в целом. Сейчас она составляет 125 млн т. В начале августа с 82,3 млн т до 76,4 млн т прогноз снижал аналитический центр «СовЭкон». Причиной изменений аналитики называли официальную статистику Росстата по сохранившимся посевам озимых и негативное влияние погодных факторов на урожай.



В конце июня Росстат объявил, что площадь под урожай озимых составляет 15,6 млн га. В целом, по данным статведомства, все хозяйства засеяли 79,9 млн га, что всего на 0,3% больше, чем в прошлом году (79,6 млн га). В том числе площади, занятые зерновыми и зернобобовыми оказались на 2% меньше, чем под урожай 2020-го, составив немногим больше 47 млн га, тогда как в прошлом году они достигли почти 48 млн га.



По данным Минсельхоза на 11 августа, зерновые и зернобобовые обмолочены с 24,7 млн га. Намолочено почти 74,9 млн т зерна при урожайности 30,4 ц/га. В том числе пшеница убрана с 16,9 млн га, получено 56,3 млн т при урожайности 33,2 ц/га. Ячмень обмолочен с 4,9 млн га, собрано 13 млн т при урожайности 26,5 ц/га. На аналогичную дату прошлого года зерновые и зернобобовые агрокультуры были убраны с 19,8 млн га, валовой сбор составлял 68,8 млн т при урожайности 34,7 ц/га. Пшеница год назад была убрана с 14,9 млн га, сбор был ан уровне 54,7 млн т при урожайности 36,7 ц/га.



По валовому сбору зерна сейчас лидирует Южный федеральный округ, где намолочено 30,8 млн т при урожайности 39,4 ц/га. Далее следует Центральный федеральный округ с 18,6 млн т и 36,7 ц/га, замыкает тройку Поволжье, аграрии которого собрали 13,8 млн т зерна при урожайности 16,8 ц/га. По базовому прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в этом году составит 127,4 млн т, в том числе 81 млн т пшеницы.

