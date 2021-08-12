разделы

реклама

журналы

USD

73.431 (0,02%)

EUR

86.238 (0,12%)

MOEX

3890.71 (0,34%)

BRENT

71.59 (0,21%)

Пшеница

730.2 (0,44%)

Сахар

19.47 (-0,61%)

USD

73.431 (0,02%)

EUR

86.238 (0,12%)

MOEX

3890.71 (0,34%)

BRENT

71.59 (0,21%)

Пшеница

730.2 (0,44%)

Сахар

19.47 (-0,61%)

USD

73.431 (0,02%)

EUR

86.238 (0,12%)

MOEX

3890.71 (0,34%)

BRENT

71.59 (0,21%)

Пшеница

730.2 (0,44%)

Сахар

19.47 (-0,61%)

USD

73.431 (0,02%)

EUR

86.238 (0,12%)

MOEX

3890.71 (0,34%)

BRENT

71.59 (0,21%)

Пшеница

730.2 (0,44%)

Сахар

19.47 (-0,61%)

USD

73.431 (0,02%)

EUR

86.238 (0,12%)

MOEX

3890.71 (0,34%)

BRENT

71.59 (0,21%)

Пшеница

730.2 (0,44%)

Сахар

19.47 (-0,61%)

Премия «Агроинвестор года - 2021»

Аналитика

ИКАР снова понизил прогноз урожая пшеницы

Оценка по зерну в целом тоже будет скорректирована

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

К 11 августа урожай приблизился к 75 млн тонн
М. Стулов
К 11 августа урожай приблизился к 75 млн тонн
М. Стулов

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая пшеницы в России с 78,5 млн т до 77 млн т, сообщает «Интерфакс». Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько пояснил информагентству, что «утрамбовывается» урожай по Поволжью, Центру и Уралу. Кроме того, прогноз по сбору ячменя снижен с 18,5 млн т до 18 млн т. Рылько добавил, что также будет уменьшена оценка валового сбора зерна в целом. Сейчас она составляет 125 млн т. В начале августа с 82,3 млн т до 76,4 млн т прогноз снижал аналитический центр «СовЭкон». Причиной изменений аналитики называли официальную статистику Росстата по сохранившимся посевам озимых и негативное влияние погодных факторов на урожай.

В конце июня Росстат объявил, что площадь под урожай озимых составляет 15,6 млн га. В целом, по данным статведомства, все хозяйства засеяли 79,9 млн га, что всего на 0,3% больше, чем в прошлом году (79,6 млн га). В том числе площади, занятые зерновыми и зернобобовыми оказались на 2% меньше, чем под урожай 2020-го, составив немногим больше 47 млн га, тогда как в прошлом году они достигли почти 48 млн га.

По данным Минсельхоза на 11 августа, зерновые и зернобобовые обмолочены с 24,7 млн га. Намолочено почти 74,9 млн т зерна при урожайности 30,4 ц/га. В том числе пшеница убрана с 16,9 млн га, получено 56,3 млн т при урожайности 33,2 ц/га. Ячмень обмолочен с 4,9 млн га, собрано 13 млн т при урожайности 26,5 ц/га. На аналогичную дату прошлого года зерновые и зернобобовые агрокультуры были убраны с 19,8 млн га, валовой сбор составлял 68,8 млн т при урожайности 34,7 ц/га. Пшеница год назад была убрана с 14,9 млн га, сбор был ан уровне 54,7 млн т при урожайности 36,7 ц/га.

По валовому сбору зерна сейчас лидирует Южный федеральный округ, где намолочено 30,8 млн т при урожайности 39,4 ц/га. Далее следует Центральный федеральный округ с 18,6 млн т и 36,7 ц/га, замыкает тройку Поволжье, аграрии которого собрали 13,8 млн т зерна при урожайности 16,8 ц/га. По базовому прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в этом году составит 127,4 млн т, в том числе 81 млн т пшеницы.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов