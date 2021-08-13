Минсельхоз США резко снизил прогноз урожая пшеницы в России

Прогноз экспорта пшеницы понижен на 5 млн тонн Pixabay

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем августовском отчете резко снизила прогноз валового сбора пшеницы в России: с 85 млн т до 72,5 млн т без учета Крыма. Это рекордное уменьшение за много лет, обращает внимание аналитический центр «СовЭкон». В том числе потенциал урожая озимой пшеницы оценивается на уровне 50,5 млн т (64 млн т в прошлом прогнозе), яровой — 22 млн т (21 млн т). Средняя урожайность агрокультуры может составить 25,9 ц/га против 29,3 ц/га в прошлом месяце. Общая уборочная площадь пшеницы — 28 млн га, в июльском отчете американского агроведомства была указана цифра 29 млн га. По уточненным данным Росстата, пшеница под урожай 2021 года заняла 28,7 млн га (с учетом Крыма).



FAS USDA уточняет, что корректировка в том числе связана с обновлением информации по посевам Росстатом. Гибель озимых оказалась значительной: из почти 17 млн га пшеницы сохранилось около 15,6 млн га, оценило статведомство. Также на корректировку прогноза валового сбора повлияло снижение урожайности озимой пшеницы. При этом показатели по яровой, наоборот, улучшены по сравнению с прошлым месяцем на фоне пересмотра посевной площади.



Потребление пшеницы в России американское агроведомство оценивает в 40 млн т — на 2,5 млн меньше, чем в июле. Конечные запасы составят чуть менее 10 млн т, что примерно на 5 млн т ниже, чем в прошлом отчете. Прогноз экспорта агрокультуры также скорректирован вниз — с 40 млн т до 35 млн т. «Поскольку Россия продолжает облагать вывоз пшеницы экспортными пошлинами, она, вероятно, потеряет долю рынка в пользу Европейского Союза и Украины», — считают американские аналитики.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что корректировка FAS USDA очень странная, особенно на фоне сохранившего свой прогноз Минсельхоза нашей страны (127,4 млн т, включая 81 млн т пшеницы). «USDA резко перевернулся, превратившись из маркет-мейкера в ведомого, следующего за мнением других. Причем мнением ошибочным, ориентированным на данные Росстата, не учитывающие актуальный пересев почти на 1 млн га, что эквивалентно более 3 млн т зерна», — считает он. По словам Зернина, показатели уборочной кампании очень хорошие, а локальные климатические проблемы не смогут повлиять на итоговые результаты валового сбора. «Минсельхоз проводил сверку с регионами и неожиданно обнаружил, что и его данные, и данные Росстата - корректные. Просто Росстат опубликовал их [в конце июля] по состоянию на 1 июня, отрезав существенную часть информации», — сказал он.



Также, согласно прогнозу американских аналитиков, мировые запасы пшеницы в этом сезоне составят 279 млн т, тогда как месяцем ранее оценивались на уровне 291,7 млн т. Мировые запасы кукурузы — менее 285 млн т против 291,2 млн т в июле. Прогноз урожая украинской пшеницы повышен на 3 млн т до 33 млн т. По мнению аналитиков «СовЭкона», на фоне таких цифр стоит ждать увеличения цены на зерновые в мире и в черноморском регионе. «Что касается рынка, то после выхода отчета Минсельхоза США цены однозначно уйдут вверх, поскольку рынок не может игнорировать мнение столь авторитетного источника, как USDA, — говорит Зернин. — Скорее всего, мы увидим $300 за тонну пшеницы FOB. Для внутреннего российского рынка это грозит только разочарованием, поскольку основным бенефициаром от этого роста станут наши соседи по Азово-Черноморскому бассейну».

