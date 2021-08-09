Урожай ржи может оказаться меньше прошлогоднего

Аграрии не заинтересованы в расширении посевов ржи Pixabay

По данным Росстата, посевы ржи под урожай 2021 года составили 1,05 млн га против 987,2 тыс. га годом ранее, при этом на долю яровой ржи пришлось лишь 2,6 тыс. га. Посевы ржи сокращались с 2014 года, и лишь после того, как в 2019-м из-за нехватки сырья рожь пришлось импортировать из стран Прибалтики, аграрии вновь стали проявлять интерес к производству этой агрокультуры, отметил Центр экономического прогнозирования Газпромбанка в своем Telegram-канале. «Вероятно, урожай ржи будет достаточным — около 2 млн т — для собственного внутрироссийского потребления и позволит продолжить экспорт культуры», — прогнозируют аналитики.



Поскольку в этом году озимые серьезно пострадали, и их урожайность снизилась, ожидать увеличения валового сбора агрокультуры в связи с ростом посевных площадей не стоит, считает директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. По ее прогнозу, урожай будет ниже уровня прошлого года на 10-12% и составит 2-2,1 млн т.



По оценке аналитической компании «ПроЗерно», в этом году урожай ржи составит 2 млн т, плюс-минус 50 тыс. т. Это меньше, чем в прошлом году, когда валовый сбор был на уровне 2,38 млн т, рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Владимир Петриченко.



Цена на рожь сейчас умеренная — она стартовала с 10-11 тыс. руб./т с НДС, говорит Петриченко. «Это непривлекательный для производителей уровень, однако, полагаю, в течение сезона рожь подорожает и будет стоить на уровне фуражной пшеницы, а возможно, и несколько выше», — допускает он. Однако эксперт не ожидает, что даже такой рост цен мотивирует аграриев в этом году серьезно увеличить площади сева озимой ржи под урожай 2022 года.



Потребность российского рынка во ржи Тюрина оценивает в 1,9-2 млн т. «Таким образом, объем производства агрокультуры позволит полностью обеспечить внутренний рынок, а объем экспорта останется на уровне предыдущего сезона — около 100 тыс. т», — считает она.



Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич не столь оптимистичен: он опасается дефицита ржаной муки, которая изготавливается только из ржи 1-го и 2-го классов. Как правило, доля ржи мукомольной кондиции в общем объеме валового сбора агрокультуры составляет не более 70%, отмечает он. По его оценке, рынку необходимо 1,7 млн т ржи 1-го и 2-го классов, а в этом году, учитывая прогнозы по урожаю, в лучшем случае будет 1,4 млн т. «Переходящие остатки ржи мукомольной кондиции очень низкие. Таким образом, мы полагаем, что на рынке с рожью будет напряженная ситуация. Это уже видно по ценам», — сказал Гуревич «Агроинвестору».



По данным Центра оценки качества зерна на 2 августа, в восьми регионах было обследовано 203 тыс. т ржи из собранных 412 тыс. т. Доля 1-го класса составила 43,5%, 2-го — 32%. Год назад их соотношение было на уровне 51% и 21,5% соответственно.

Если в самом начале уборочной кампании в Центре страны рожь предлагали по цене 11 тыс. руб./т с НДС с доставкой, то сейчас цены на нее с доставкой на мельницу составляют 13,5 тыс. руб./т — это выше, чем в конце сезона- 2020/21. «При таких ценах на рожь отпускная цена муки с мельницы должна составлять не менее 17 тыс. руб./т, однако по факту она продается с доставкой до хлебозавода дешевле 14 тыс. руб./т, убыток мукомолов на каждой тонне превышает 3 тыс. руб., — подчеркнул Гуревич. — В итоге уже сейчас из тридцати ржаных мельниц в Центре работает только семь. Скоро и они закроются».



Сейчас низкие цены на муку обусловлены давлением дешевого импорта из Беларуси, поясняет он. «Наши соседи продают муку на хлебозаводы за 13,5 тыс. руб./т. Однако белорусской муки на всех не хватит, и если наши предприятия перестанут работать в силу убыточности производства, в стране будет серьезный дефицит ржаной муки», — опасается он.



В ноябре прошлого года глава аграрного комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) Петр Чекмарев, сетовал, что «мы можем забыть вкус настоящего ржаного хлеба» из-за недостаточного производства ржи. По его мнению, 1 млн га посевов — это «ни о чем», и озимая рожь должна занимать не менее 2 млн га. Однако вице-президент РЗС Александр Корбут тогда говорил, что нынешних посевов достаточно, чтобы полностью удовлетворить спрос потребителей. «Экспортного спроса нет, потребление ржаного хлеба не растет и расти не будет», — отмечал он, добавляя, что дефицита не было даже при урожае на уровне 1,4 млн т в 2019 году, хотя хлебопекам и было сложно.

