Минсельхоз не намерен отменять плавающую пошлину на экспорт зерна

Ведомство сохранило свой прогноз по урожаю зерна КСК

Минсельхоз не рассматривает отмену экспортной пошлины на вывоз зерна, однако отдельные корректировки в расчетах возможны. Об этом в ходе «Всероссийского дня поля — 2021» сказал главы министерства Дмитрий Патрушев, сообщает ТАСС. По его словам, эта мера изначально разрабатывалась как постоянно действующая. «В настоящий момент она подтверждает свою эффективность и обеспечивает стабилизацию цен на внутреннем рынке в условиях роста мировых котировок», — отметил Патрушев.



При этом он добавил, что предложения по доработке механизма пошлины постоянно обсуждаются. В частности, по словам Патрушева, после консультаций с крупнейшими экспортерами было принято решение оставить еженедельный базис расчета. «При этом мы не исключаем возможность дальнейших изменений в механизме. Например, сейчас рассматриваем возможность включения в расчет ценового индекса пшеницы, экспортируемой через мелководные порты Азово-Черноморского бассейна», — уточнил глава Минсельхоза.



В России со 2 июня действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Она составляет 70% разницы между индикативной и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — $200 за тонну, для кукурузы и ячменя — $185 за тонну. Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в виде субсидий производителям зерна. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.

В начале августа президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский говорил «Агроинвестору», что плавающую пошлину нужно отменить. «Единственное, что делает пошлина — вынимает деньги из кармана аграриев и демотивирует производственную базу. Она не ограничивает вывоз, не сохраняет количество ресурсов», — отмечал он. Эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и компании «ПроЗерно» в своем исследовании оценили, что введение плавающей пошлины на зерно и вызванное ей снижение внутренних цен может лишить аграриев $3,5 млрд выручки в сезоне-2021/22. Они предлагали скорректировать механизм исчисления пошлины: продлить срок ее действия с одной недели минимум до месяца и повысить ценовой уровень, необлагаемый пошлиной, с $200 до $240-250 за тонну по пшенице. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин тогда говорил «Агроинвестору», что острой необходимости в смене методики нет. «Компании — члены Союза экспортеров зерна адаптировали свои бизнес-практики под действие ценового демпфера. Любое серьезное изменение методологии, например, удлинение срока действия значения пошлины с недели до месяца, приведет к сбою только что выстроенных алгоритмов», — комментировал он.



В ходе Дня поля Патрушев также рассказал, что Минсельхоз прогнозирует экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду на уровне 51 млн т, пишет ТАСС. «Это тот максимальный объем, который может быть вывезен с учетом необходимости обеспечить внутренний рынок и сформировать переходящие запасы. Итоговые оценки будут зависеть от урожая, а также от общей ситуации на внешних рынках. При этом рассчитываем, что экспорт будет точно не ниже, чем в прошлом сезоне», — сказал министр.



Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в 2021 году остается без изменений — 127,4 млн т, включая 81 млн т пшеницы, пишет «Российская газета» со ссылкой на слова Патрушева. Работы завершатся в оптимальные сроки и состоятся без потерь, рассчитывает министерство. «Это позволит полностью обеспечить внутренние потребности и сохранить хороший экспортный потенциал», — отметил министр. Несмотря на сложные погодные условия в отдельных регионах, особенно в Поволжье и Центре страны, юг России, как ключевой зернопроизводящий регион показал впечатляющие результаты, сказал Патрушев. По его словам, на Кубани и в Ростовской области рекордный урожай, двукратный рост валового сбора в Ставрополье, существенное увеличение в Сибири.



Накануне Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая пшеницы в России с 78,5 млн т до 77 млн т, по ячменю — с 18,5 млн т до 18 млн т. В начале августа с 82,3 млн т до 76,4 млн т прогноз снижал аналитический центр «СовЭкон». Причиной изменений аналитики называли официальную статистику Росстата по сохранившимся посевам озимых и негативное влияние погодных факторов на урожай. По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», валовый сбор зерна составит 123 млн т зерна, в том числе 77,1 млн т пшеницы, 18,9 млн т ячменя и 14,6 млн т кукурузы.



По данным Минсельхоза на 11 августа, урожай зерновых и зернобобовых составил почти 74,9 млн т при урожайности 30,4 ц/га, в том числе собрано 56,3 млн т пшеницы при урожайности 33,2 ц/га. На аналогичную дату прошлого года сбор зерна был на уровне 68,8 млн т при урожайности 34,7 ц/га, в том числе пшеницы — 54,7 млн т при урожайности 36,7 ц/га.



Кроме того, в ходе Дня поля Патрушев напомнил, что, согласно действующему постановлению кабмина, экспорт гречихи из России ограничен до 31 августа включительно. По его словам, ограничение могут продлить по итогам уборочной кампании, пишет ТАСС. При этом Патрушев отметил, что Минсельхоз прогнозирует прирост объемов производства гречихи в этом году, ее посевные площади были увеличены на 12% до 975,9 тыс. га. К 11 августа гречиха была обмолочена с 1,6 тыс. га, собрано 1,6 тыс. т при урожайности 10,1 ц/га.

