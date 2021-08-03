Экспортные цены на пшеницу снова увеличились

С начала сезона-2021/22 по 29 июля экспорт зерна из России составил 1,6 млн тонн Е. Разумный

На прошлой неделе цены на российскую пшеницу выросли из-за ухудшения прогнозов нового урожая, а также на фоне повышения цен на мировых площадках, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в августе увеличилась с $248/т до $254/т (FOB, Новороссийск). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал рост стоимости агрокультуры на $10 до $255 за тонну FOB. Согласно Refinitiv, с 26 по 30 июля пшеница подорожала с $245/т до $253/т.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский отмечает, что экспортные цены выросли на $10 до $256 за тонну к середине прошлой недели. Причиной он назвал повышение мировых котировок и снижение прогнозов производства пшеницы после выхода отчета Росстата по площадям озимых и яровых зерновых под уборку. Цены CPT увеличились до 15,3-15,5 тыс. руб./т против 14,8-15 тыс. руб./т неделю назад, сказал он «Агроинвестору». На внутреннем рынке на прошлой неделе цена пшеницы 3-го и 4-го классов поднялась на 150 руб./т до 12825 руб./т с самовывозом для европейской части России, уточнил «СовЭкон».



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин прокомментировал «Агроинвестору», что сейчас рынок находится под воздействием «информационных вбросов со стороны Росгидромета и Росстата», на базе которых сразу несколько аналитических агентств агрессивно снизили прогноз на урожай. «Нельзя забывать, что Россия — мировой лидер по поставкам пшеницы. Подобные игры с прогнозами приводят к совершенно конкретному движению цен на мировом рынке. В результате рынок FOB подскочил до $265 за тонну, — отметил он. — Подросли и цены закупки на всех зерновых терминалах. Такое скачкообразное повышение цен не сулит ничего хорошего экспортерам. Мы становимся системно неконкурентоспособными в этом сезоне на международных тендерах. Наши предложения существенно дороже предложений конкурентов».



Международный совет по зерну на прошлой неделе уменьшил прогноз урожая зерна в России со 124,2 млн т до 123,3 млн т, в том числе пшеницы — с 81,5 млн т до 81 млн т. 30 июля ИКАР сообщил, что понизил прогноз сбора пшеницы в России с 81,5 млн т до 78,5 млн т. Корректировка связана со снижением урожайности пшеницы на юге и в центре России, а также в Поволжье. «СовЭкон» уменьшил прогноз урожая пшеницы с 82,3 млн т до 76,4 млн т, что связано с уточнением официальных данных по площади сохранившихся озимых, а также негативным влиянием погодных факторов. В конце прошлой недели Росстат объявил, что озимая пшеница сохранилась на 15,6 млн га, а не 16,8 млн га, как оценивали аналитики центра. В целом посевы пшеницы составили 28,7 млн га — на 722 тыс. га ниже показателя прошлого года, ячменя — почти 8,2 млн га (минус 300 тыс. га), ржи — чуть более 1 млн га против 987,2 тыс. га.



Дополнительным фактором для снижения прогноза урожая «СовЭкон» назвал жаркую и сухую погоду в июле, которая негативно сказалась на потенциальной урожайности яровой и ряде случаев — озимой пшеницы. Так, урожайность ниже прогнозной по озимой пшенице фиксируется в Центре и Поволжье. Прогноз урожайности яровой пшеницы в Поволжье ухудшился, особенно в восточных частях региона, где отмечаются самые низкие за десятилетие запасы влаги в почве.



Ранее Росгидромет понизил прогноз валового сбора зерна в 2021 году на 2,5%, или 3 млн т из-за засухи и других неблагоприятных метеоусловий. «Вследствие анализа прошедших и расчета ожидаемых агрометеорологических условий валовой сбор зерна в целом по Российской Федерации составит после обработки 121 млн т», — сказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Минсельхоз тогда же отметил, что подобные «информационные вбросы» могут быть использованы для манипуляций на рынке зерна. Ведомство сохраняет свой прогноз по урожаю зерна на уровне 127,4 млн т, включая около 81 млн т пшеницы.



С начала сезона-2021/22 по 29 июля экспорт зерна из России составил 1,6 млн т, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. Из них 1,17 млн т пришлось на пшеницу, что на 40% меньше прошлогоднего, вывоз ячменя составил 0,35 млн т — на 9% больше, кукурузы — 0,07 млн т (-38%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС.

