Росгидромет понизил прогноз урожая зерна

В ряде регионов зерновые пострадали из-за засухи и других неблагоприятных метеоусловий Pixabay

Специалисты Росгидромета понизили прогноз валового сбора зерна в 2021 году на 2,5%, или 3 млн т из-за засухи и других неблагоприятных метеоусловий. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости». «Вследствие анализа прошедших и расчета ожидаемых агрометеорологических условий валовой сбор зерна в целом по Российской Федерации составит после обработки 121 млн т», — сообщил он. В прошлом году урожай зерна достиг 133,5 млн т.



«В ряде районов Центрального и Приволжского федеральных округов наблюдалась атмосферная засуха в июле, в южных районах атмосферная засуха сочеталась с почвенной засухой, — пояснил корректировку прогноза Вильфанд. — В то же время, сильные ливневые дожди, которые прошли в начале июля в отдельных районах Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, в Центральном федеральном, восточных районах Приволжского федерального округа привели к полеганию культур». Вильфанд также отметил, что из-за жаркой погоды и частных суховейных явлений вызревание озимых замедлялось, наблюдалась щуплость зерна, которая в районах Центрального Черноземья достигала 20-40%, на юге-востоке ПФО — 50%.



Неделей ранее Росгидромет сохранял свой прогноз валового сбора зерна на уровне 124-126 млн т. Тогда Вильфанд говорил, что дефицит осадков, который с мая наблюдается в Поволжье и на Урале, привел к засухе и снижению прогнозов урожая в регионах, но в целом по стране валовый сбор зерна будет хорошим.



Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна на уровне 127,4 млн т, включая около 81 млн т пшеницы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства. Более низкие оценки Росгидромета не учитывают все факторы, влияющие на производство зерновых агрокультур, при этом подобные информационные вбросы могут быть использованы для манипуляций на рынке зерна, считает ведомство. «Несмотря на то, что на территории девяти субъектов введен режим ЧС природного характера, в целом прогноз урожая зерновых в текущем году благоприятный. В ряде ключевых зернопроизводящих регионов, в первую очередь на Юге страны, ожидаются рекордные показатели», — оценил Минсельхоз.



Аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз урожая пшеницы с 81,3 млн т до 80,2 млн т, зерна в целом — со 128 млн т до 127 млн т. Руководитель центра Игорь Павенский не исключил дальнейших пересмотров оценок в сторону уменьшения. «Июльская жара сказалась на потенциале урожайности, в первую очередь на Урале, где засуха началась еще в апреле, и в Поволжье, частично — в Центре как на озимых, так и на яровых, особенно с учетом посевов, ослабленных из-за осенней засухи, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Все более-менее нормально складывается для Сибири и уже сложилось в целом благополучно для южных регионов, где валовой сбор может быть на уровне рекордного 2017 года — более 34 млн т».



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в начале июля понизил прогноз производства пшеницы с 83,5 млн т до 81,5 млн т. Тогда ухудшение было связано с жаркой и сухой погодой в южных регионах. Прогноз уже уменьшен, он будет озвучен в ближайшие дни, говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Аналитический центр «СовЭкон» публично сообщал о пересмотре прогноза в середине месяца. Тогда оценка валового сбора пшеницы была понижена на 2,3 млн т до 82,3 млн т, всего зерна со 131 млн т до 128,9 млн т.



Накануне в ходе проходившего в онлайн-формате форума «Агро-Омск 2021» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал, что урожай зерна в этом году может составить 124 млн т. «По моим прогнозам, мы, возможно, произведем в этом сезоне 123-124 млн т зерна. Главная [причина снижения] здесь, конечно, пшеница. Я понизил очень серьезно свою оценку [ее валового сбора] до 77-78 млн т <…> из-за засухи, которая началась в некоторых регионах еще с апреля, и не оставляет в покое наши поля. Возможно, затронет даже некоторую часть августа», — цитирует его ТАСС.



Петриченко добавил, что в Южном федеральном округе весной были проблемы со всходом озимых, а сейчас уже несколько недель стоит высокая температура, что негативно скажется на урожае. «Также засуху очень жестко ощущают сейчас на Южном Урале и в отдельных регионах Поволжья, — рассказал Петриченко. — В Сибири все достаточно неплохо, хотя Омская область сильнее всех из сибирских производителей зерна пострадала от засухи».



По данным Минсельхоза на 29 июля, зерновые и зернобобовые обмолочены с 15,4 млн га, собрано 50,9 млн т при урожайности 33 ц/га. В том числе урожай пшеницы составляет 39,2 млн т при среднем сборе с гектара 34,6 ц. Год назад к этому времени было намолочено 54 млн т зерна, включая 44,8 млн т пшеницы. Средняя урожайность составляла 34,8 ц/га и 36,1 ц/га соответственно.

