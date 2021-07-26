Кубань обновила рекорд по урожаю зерна

В целом по России собрано почти 45 млн тонн зерна John Deere

Краснодарский край завершил уборку зерновых колосовых и зернобобовых агрокультур, сообщила пресс-служба администрации региона. Как рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев на своих страницах в соцсетях, урожай составил 12,38 млн т, что стало новым рекордом региона. «Это на 1,28 млн т больше, чем в 2019 году, богатом на урожай, — уточнил он. — В том числе озимой пшеницы собрали 10,54 млн т. И это при том, что жатва шла в непростых погодных условиях». Валовой сбор ячменя достиг 1,1 млн т, что является максимальным показателем за последние 10 лет.



Площадь уборочных работ составила около 1,9 млн га. Средняя урожайность зерновых колосовых и зернобобовых составила 60,1 ц/га, что на 11,7 ц/га больше, чем в прошлом году. Почти 90% собранной пшеницы — зерно 3-го и 4-го классов, уточняет пресс-служба администрации Краснодарского края. Неделей ранее вице-губернатор края Андрей Коробка говорил, что в некоторых районах аграрии получили пшеницу 2-го класса.



В 2020 году, по данным Росстата, валовой сбор зерновых и зернобобовых в Краснодарском крае составил 12,1 млн т, включая 2,1 млн т кукурузы и менее 7,8 млн т пшеницы. Из-за неблагоприятных погодных условий урожай оказался почти на 13% ниже, чем в 2019-м. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых на Кубани в прошлом году составила 48,1 ц/га против 56,5 ц/га в 2019-м (оба показателя — с учетом кукурузы).



Работающая в регионе группа «Прогресс Агро» (прежнее название — «Кубань», компания основана Олегом Дерипаской) собрала около 230 тыс. т пшеницы, из которых почти 95% пришлось на продовольственное зерно 3-го и 4-го классов. Директор по растениеводству хозяйства «Рассвет» (входит в «Прогресс Агро») Дмитрий Дубовиков рассказал «Агроинвестору», что средняя урожайность составила примерно 64,4 ц/га. «Показатели 2021 года превышают прошлогодние, когда средняя урожайность озимой пшеницы из-за экстремально засушливых условий составила 58,1 ц/га», — сравнил он.



В этом году уборочная кампания выдалась довольно сложной, отметил Дубовиков: затяжные дожди весной и в начале лета могли негативно повлиять на урожай, а засушливый июль затруднил уборку. «Тем не менее, мы получили достойный урожай, если учитывать, что под озимую пшеницу в этом году было выделено на 2 тыс. га меньше площади, чем в прошлом», — добавил руководитель.



По данным Минсельхоза на 26 июля, в целом по России зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с более чем 13,4 млн га. Собрано 44,9 млн т зерна при средней урожайности 33,4 ц/га. В том числе урожай пшеницы составляет почти 35,4 млн т (35,2 ц/га), ячменя — 6,55 млн т (32,3 ц/га). К 27 июля прошлого года в стране было намолочено 48,4 млн т зерна, включая 40,3 млн т пшеницы. Средняя урожайность в целом составляла 34,4 ц/га, пшеницы — 35,3 ц/га.

