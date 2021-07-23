Гидрометцентр сохраняет прогноз урожая зерна

В ряде регионов с весны наблюдается дефицит осадков Pixabay

Дефицит осадков, который с мая наблюдается в Поволжье и на Урале, привел к засухе и снижению прогнозов урожая в регионах, но в целом по стране валовый сбор зерна будет хорошим, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Территории России огромные, где-то засуха, где-то избыточное увлажнение, но в целом, по оценкам наших специалистов, тот прогноз валового сбора [зерна], который был, 124-126 млн т, подтверждается», — рассказал он РИА «Новости».



Минсельхоз ранее также сохранил свой прогноз урожая зерна на уровне 127,4 млн т, включая 81 млн т пшеницы. Отраслевые аналитики в середине июля понизили прогнозы валового сбора пшеницы: Институт конъюнктуры аграрного рынка - с 83,5 млн т до 81,5 млн т, «СовЭкон» - с 84,6 млн т до 82,3 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» уменьшил прогноз с 83 млн т до 81,3 млн т, неделей ранее он был понижен на 0,8 млн т. Оценки по зерну в целом также были скорректированы вниз.



В Поволжье урожай пшеницы хоть и уменьшится по сравнению с прошлым рекордным годом (19,4 млн т), но будет выше показателей предыдущих двух лет и составит менее 14 млн т, ранее говорил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. На Урале ситуация более сложная: в прошлом году в округе также была засуха, но валовой сбор пшеницы составил 2,9 млн т, в этом году он ожидается на уровне 2,6 млн т, что станет самым низким показателем за последние восемь лет (в 2012-м было 2,15 млн т).



В Татарстане в мае-июне выпало менее 60% от нормы осадков, за первые две декады июля — около 40%. В Ульяновской области за тот же период выпало 80% и 37% осадков соответственно, в регионе сохраняется засушливая погода, отметил Вильфанд. В Башкирии за два месяца выпало меньше 50% нормы осадков, и в июле запасы влаги в почве существенно не пополнились. «На Урале сложная ситуация. В Свердловской области было 50% от нормы, за две декады июля — норма. Ситуация несколько исправляется, а в Челябинской [области] - нет, там 45% от нормы за две декады. Очень засушливо на юге. В Курганской области всего 20% за два месяца. Это сильная засуха и это невозможно пополнить», — сказал Вильфанд.



Власти Удмуртии с 23 июля ввели на всей территории республики режим ЧС из-за почвенной засухи, сообщила на своих страницах в соцсетях заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова. Оценка потерь и их последствий будет основанием для принятия решений о необходимых мерах поддержки каждого предприятия и фермерского хозяйства, пострадавшего в результате ЧС, уточнила она. С апреля в регионе наблюдается аномально жаркая погода с отклонением от суточной нормы до 16 градусов, почвенная засуха с трещинами в плодородном слое глубиной до 20 см и другие неблагоприятные погодные явления.



«Огромное количество насекомых-вредителей практически свели к нулю все усилия хозяйств по выращиванию рапса, овощей. Животные пострадали от жары не меньше. <...> Несмотря на то, что в эти дни идут дожди, ситуацию уже невозможно исправить», — посетовала Абрамова. По данным на 23 июля, хозяйства республики обмолотили зерновые примерно на 19 тыс. га, средняя урожайность составила 17 ц/га. Согласно Росстату, в прошлом году средний сбор с гектара зерновых и зернобобовых агрокультур составил 20,2 ц.



Накануне режим ЧС из-за засухи был введен в 39 районах Свердловской области. Ущерб от нее превышает 4 млрд руб., сообщил в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. С мая в регионе стоит жаркая и засушливая погода. С 27 июня режим ЧС из-за засухи начнет действовать в Курганской области. Власти Оренбургской области приняли решение о введении режима ЧС еще в 12 районах, ранее он начал действовать в 18 муниципалитетах. Из-за засухи в области уничтожено 180 тыс. га посевов агрокультур, оценило региональное агроведомство.



По данным Минсельхоза на 22 июля, зерновые и зернобобовые в целом по стране обмолочены с 11,1 млн га, собрано 37 млн т при средней урожайности 33,8 ц/га, в том числе пшеницы — свыше 29,9 млн т при урожайности 35,3 ц/га. В прошлом году к этому времени было намолочено 38,6 млн т зерна, урожайность составляла также 33,8 ц/га. В том числе сбор пшеницы был на уровне 32 млн т при урожайности 35,4 ц/га.

