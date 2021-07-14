Гидрометцентр: урожай зерновых в 2021 году может составить 126 млн тонн

К 13 июля намолочено почти 12 млн тонн зерна Pixabay

В этом году урожай зерновых в России будет меньше показателей 2020-го, заявил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции, пишет Reuters. По прогнозам метеоролога, валовой сбор составит 124-126 млн т, в том числе урожай озимой пшеницы ожидается на уровне 55-57 млн т, яровой — 22-24 млн т.



Аналитический центр «СовЭкон» уменьшил свой прогноз урожая пшеницы на 2,3 млн т до 82,3 млн т из-за низкой урожайности в начале уборочной кампании. Прогноз урожая зерна в целом снижен со 131 млн т до 128,9 млн т. «Погодные условия благоприятствовали новому урожаю озимой пшеницы в России. Однако судя по всему, посевы не смогли полностью восстановиться после очень сухой осени, особенно на юге страны», — прокомментировал ситуацию глава «СовЭкона» Андрей Сизов (цитата по Reuters). Прогноз по сбору ячменя остался на уровне 18 млн т, кукурузы — повышен с 15,75 млн т до 15,9 млн т.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский снизил прогноз урожая пшеницы на 0,8 млн т до 83 млн т, зерна в целом — до 130,3 млн т. «Но снижение произошло не за счет Юга — там все складывается благоприятно, в уборку установилась солнечная погода без дождей. Скорее всего, суммарно по ЮФО и СКФО будет существенно превышен рекорд 2017 года по валовому сбору пшеницы в 34,3 млн т, — сказал эксперт «Агроинвемстору». — В первую очередь, была уменьшена оценка по Приволжскому федеральному округу из-за большего, чем рассчитывали, ущерба из-за жары, установившейся в последние недели, для части регионов округа». В то же время на Урале впервые за долгое время идет снижение температур и начались хорошие дожди, рассказал Павенский. В Сибири, по его словам, также дождливая погода, что крайне благоприятно скажется на посевах яровой пшеницы.



Актуальный прогноз Минсельхоза по производству зерна — 127,4 млн т, в том числе около 81 млн т пшеницы. По данным ведомства на 13 июля, зерновые и зернобобовые обмолочены с 3,5 млн га, намолочено 11,9 млн т зерна при средней урожайности 34 ц/га. В том числе пшеница убрана с 2,5 млн га, получено 8,1 млн т при урожайности 32,8 ц/га. Ячмень обмолочен с 636,1 тыс. га, собрано 2,5 млн т при урожайности 40 ц/га.



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем июльском отчете снизила прогноз урожая пшеницы в России на 1 млн т до 85 млн т без учета Крыма. Также американские аналитики незначительно — на 0,5 млн т до 42,5 млн т — снизили оценку потребления пшеницы в России. Прогноз конечных запасов уменьшен на 0,5 млн т до 15 млн т. Оценка валового сбора фуражного зерна в России повышена на 100 тыс. т до 41,65 млн т. В том числе валовой сбор кукурузы может составить 15,4 млн т (14,9 млн т в июньском прогнозе), ячменя — 19,4 млн т (19,8 млн т), ржи — около 2 млн т, как и в прошлом месяце.



Оценка мировых запасов пшеницы в сезоне-2021/22 резко снижена — с 296,8 млн т до 291,7 млн т. По данным «СовЭкона», рынок ожидал цифру на уровне 295,4 млн т. Оценка мировых запасов кукурузы в новом сезоне повышена с 289,4 млн т до 291,2 млн т при ожиданиях рынках на уровне 289 млн т. «В целом оценки нейтральны для рынка кукурузы и неожиданно оптимистичны для рынка пшеницы, которая сейчас в Чикаго растет на 3%, — комментировали ранее аналитики «СовЭкона» новый отчет американского агроведомства. — В ближайшее время этот рост поддержит котировки и в Евросоюзе, и в Черноморском регионе, до последнего времени активно снижавшиеся».

