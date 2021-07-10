Эксперты не ожидают существенного падения качества зерна

Чем выше средний сбор с гектара, тем ниже содержание белка М. Стулов

По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» на 9 июля, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены примерно с 1,75 млн га, получено около 5,9 млн т зерна при средней урожайности 33,9 ц/га. В том числе валовой сбор пшеницы составил 3,4 млн т при урожайности 31,2 ц/га.



Аналитик аграрных рынков Черноморского региона Refinitiv Ольга Граб ранее говорила «Агроинвестору», что погода в ряде регионов — обильные осадки или засуха — в этом году может негативно повлиять на качество зерна, притом что ожидается хороший урожай. По предварительным оценкам аналитического центра «СовЭкон», качество зерна в этом году будет стандартным. «Возможно, на Юге из-за обильных дождей в последние недели оно будет немного хуже, чем в среднем — переувлажнение негативно сказывается на содержании протеина и может провоцировать появление болезней», — прокомментировал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. Кроме того, в макрорегионе прогнозируется высокая урожайность, а как правило, существует закономерность: при прочих равных, чем выше средний сбор с гектара, тем ниже содержание белка.



В связи с неопределенностью с ценами на зерно на фоне госрегулирования рынка аграрии будут меньше инвестировать в технологии, однако в первую очередь это скажется на урожайности, а не на качестве, считает Сизов. «Мало кто в нашей стране намеренно выращивает пшеницу с повышенным содержанием белка — большинство предприятий борются за максимальную урожайность при стандартном качестве», — поясняет он.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тоже полагает, что ситуация с госрегулированием отрасли в этом году никак не повлияет на качество зерна. «Во-первых, оно в значительной степени зависит от погодных условий. К тому же удобрения под урожай-2021 закупались еще в прошлом году, когда цены на зерно были хорошими, как и рентабельность производителей зерна, — отмечает он. — Так что в этом году мы вряд ли увидим радикальные изменения как в плане качества, так и в плане урожайности». А вот что будет дальше — сказать сложно. Не исключено, что аграрии станут меньше вкладываться в технологии, если цены на продукцию не будут их устраивать, рассуждает Корбут. Именно так происходило в Сибири: когда местных производителей не устраивали цены на зерно, они почти не инвестировали в производство, в итоге в макрорегионе был самый низкий уровень внесения удобрений, напоминает он.



В Кубанском филиале холдинга «АгроГард» на 8 июля убрали 15% озимой пшеницы. Доля фуража составляет 3%, остальное — 3-й и 4-й классы, говорит гендиректор группы хозяйств Павел Царев. Он добавляет, что об ожиданиях относительно урожая в этом году говорить рано — нужно убрать хотя бы 50% площадей. Что касается качества, то оно зависит от погодных условий.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец отмечает, что качество зерна в этом сезоне хорошее. «Мы добавляли подкормки, которые повышают не только урожайность, но и качество. В итоге сейчас содержание протеина в нашей пшенице 13%, а в прошлом году было 12,5%», — делится он. Руководитель надеется, что в перспективе качество зерна не ухудшится: это может случиться только в случае слишком обильных дождей, которых, судя по прогнозам, не ожидается.



Концерн «Покровский» с 1 июля выборочно приступил к сбору урожая ранних сортов озимой пшеницы, однако в связи с погодными условиями темпы уборки очень низкие. На Кубани почти всю прошедшую неделю шли проливные дожди с градом, техника не может выйти в поле, местами посевы прибиты осадками к земле, рассказывает главный агроном «Покровского» Лидия Кухаренко. «Сейчас погода улучшилась, мы намерены оперативно завершить уборку озимых агрокультур, — говорит она. — На данный момент пшеница убрана примерно с 6% посевных площадей. Мы видим многообещающие цифры по урожайности — от 65 ц/га до 77 ц/га в зависимости от предшественника и сорта, в одном из наших хозяйств удалось намолотить рекордные на сегодня 86 ц/га». Но судить о качестве зерна пока преждевременно, первые результаты можно будет оценить через неделю, когда пшеница поступит на элеваторы и специалисты предприятия проведут оценку, уточняет специалист.

