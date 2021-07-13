Экспортные цены на пшеницу продолжили падать

В ближайшее время котировки могут начать расти Pixabay

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе падали вместе с глобальными биржами, а также на фоне поступления нового урожая, пишет Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, пшеница с протеином 12,5% с поставкой в начале августа подешевела с $242/т до $238/т (FOB Новороссийск). Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что цены планово снижаются после последнего тендера GASC. «Сделок почти нет, еще не время покупать. Кроме Египта Турция аккуратно прощупывает почву, проводя тендеры как по пшенице, так и по ячменю», — прокомментировал он.



По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, цены на пшеницу с протеином 12,5% продолжили падать и сейчас находятся на уровне около $235 за тонну FOB — это на $4,5 ниже, чем неделей ранее. Эксперт сказал «Агроинвестору», что цены спроса сейчас ближе к $230 за тонну.



По данным аналитического центра «СовЭкон», на внутреннем рынке цена на пшеницу 3-го класса упала на 650 руб. до 12,5 тыс. руб./т, 4-го класса — на 750 руб. до 12,3 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах находятся на уровне 13,3 руб./т (CPT), на мелководье — 12,7 тыс. руб./т, уточнил Зернин. С начала сезона-2021/22 по 8 июля экспорт зерна из России составил 0,3 млн т, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. Из них 0,2 млн т пришлось на пшеницу, что также вдвое больше прошлогоднего, вывоз ячменя составил 0,063 млн т — в 10 раз больше, кукурузы — 0,02 млн т (+15%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС.



Павенский сказал «Агроинвестору», что прогноз экспорт зерна в июле находится на прежнем уровне — около 2,5 млн т, в том числе менее 2 млн т пшеницы, что является самым низким показателем с 2017 года. Эксперт связывает это с сохраняющимся существенным отставанием в уборке и с высокой конкуренцией в причерноморском регионе. «Также идет снижение котировок на фуражный ячмень. Судя по тендеру TMO, где было закуплено 440 тыс. т с поставкой в конце июля — августе, цена на него опустилась до уровня около $210 за тонну против $235 за тонну две недели назад», — рассказал эксперт. Павенский также отметил, что за первые 12 дней июля вывезено около 470 тыс. т зерна, что в 1,7 раз ниже, чем год назад.



Предварительный прогноз «СовЭкона» по экспорту пшеницы в июле — 1,5-2 млн т, за аналогичный период прошлого года было вывезено 2,3 млн т. Аналитики связывают снижение с экспортной пошлиной и медленным стартом уборочной кампании. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 14 по 20 июля включительно составит $39,3 за тонну, на вывоз ячменя — $36,9 за тонну, кукурузы — $52,2 за тонну, следует из информации Минсельхоза. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин рассчитана при индикативной цене в размере $256,2/т, на ячмень — $237,8/т, на кукурузу — $259,7/т.



Между тем, Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) снизила прогноз урожая пшеницы в России на 1 млн т до 85 млн т без учета Крыма, следует из июльского обзора. Таким образом, по оценке американских аналитиков, Россия в 2021 году может собрать один из самых высоких урожаев пшеницы в своей истории. Рекорд был поставлен в 2017 году, когда, по данным Росстата, валовой сбор пшеницы составил 86 млн т. При этом Минсельхоза США сохранил неизменным прогноз экспорта российской пшеницы в текущем сезоне на уровне 40 млн т. Такой объем вывоза может стать вторым после рекордного 2017/18 сельхозгода.



Оценка мировых запасов пшеницы в сезоне-2021/22 резко снижена — с 296,8 млн т до 291,7 млн т. По данным «СовЭкона», рынок ожидал цифру на уровне 295,4 млн т. Оценка мировых запасов кукурузы новом сезоне повышена с 289,4 млн т до 291,2 млн т при ожиданиях рынках 289 млн т. «В целом оценки нейтральны для рынка кукурузы и неожиданно оптимистичны для рынка пшеницы, которая сейчас в Чикаго растет на 3%, — прокомментировали аналитики «СовЭкона» новый отчет американского агроведомства. — В ближайшее время этот рост поддержит котировки и в Евросоюзе, и в Черноморском регионе, до последнего времени активно снижавшиеся». Павенский считает, что после вышедшего отчета Минсельхоза США, где прогноз производства яровой пшеницы и дурума в США оказался существенно ниже ожиданий, можно рассчитывать на некоторое восстановление цены на российскую пшеницу под влиянием роста фьючерса на CBOT сразу на $9.

