Экспортные цены на пшеницу снижаются

Спрос на пшеницу остается невысоким Е. Разумный

Цены на российскую пшеницу на прошлой неделе снизились из-за ожидания нового урожая и на фоне конкуренции с другими поставщиками, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы с 12,5% протеина с поставкой в конце июля — начале августа уменьшилась с $249 до $242 (FOB, Новороссийск). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал падение стоимости агрокультуры на $4,5 до $246 за тонну FOB. Аналитический центр «Русагротранса» оценил стоимость пшеницы ниже всех — в $239,5/т (FOB) против $250/т неделей ранее, сказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. «Спрос при этом снизился на $10/т до $235/т», — добавил эксперт. По его словам, причина в крайне благоприятных перспективах урожая пшеницы в причерноморском регионе.



По информации «СовЭкона», на внутреннем рынке на прошлой неделе цена пшеницы всех классов снизилась на 350 руб./т. Стоимость 3-го класса составила 13175 руб./т, 4-го — 13125 руб./т, 5-го — 13500 руб./т с самовывозом для европейской части России. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что внутренние цены на пшеницу с протеином 12,5% составляют 13,4 тыс. руб./т в глубоководных портах и 12,62 тыс. руб./т на мелководье. «СовЭкон» отметил, что закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах на прошлой неделе опустились до 13,4-13,7 тыс. руб./т с 14,2 тыс. руб./т неделей ранее (CPT). Эксперты отметили, что спрос оставался невысоким. Аналитики «СовЭкона» ожидают дальнейшего краткосрочного снижения внутренних цен на фоне более низких экспортных котировок, высокой пошлины и поступления нового хорошего урожая. Экспортная пошлина на пшеницу с 7 июля составит $41,2/т — на $0,1/т меньше, чем действующая сейчас ставка.



В начале прошлой недели Зерновое агентство Египта (GASC) купило 180 тыс. т румынской пшеницы по цене $242,9/т FOB + $27,9 фрахт. Самое дешевое предложение из Украины составило $247,8/т FOB, из России — $249,8/т FOB. 5 июля, на новом тендере, Россия предложила пшеницу уже по $240/т c отгрузкой в сентябре. Зернин сказал «Агроинвестору», что фактически тендер GASC подтвердил уровень цен на российскую пшеницу — не выше $240/т FOB Новороссийск. Павенский добавил, что на новом тендере GASC приобрело всего 60 тыс. т российской пшеницы из предложенных 240 тыс. т. «Остальная — румынская, в основном из-за более дешевого фрахта. Цены FOB на румынскую пшеницу с протеином 11,5% были ниже, чем на российскую более, чем на $2 за тонну», — уточнил Павенский.



Как отмечают аналитики «СовЭкона», в южных регионах России — Ростовской области и Краснодарском крае, где началась уборочная кампания, урожайность близка к рекордной, в Поволжье — пока несколько ниже среднего уровня. «В течение следующей недели модели предсказывают обильные осадки на Юге страны и в южной части Черноземья. Это может замедлить сбор урожая и несколько ухудшить качество», — считают аналитики «СовЭкона».



Между тем, на всей территории Крыма уборка зерновых остановлена из-за обильного выпадения осадков, сообщила пресс-служба правительства региона. Министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин уточнил, что в Бахчисарайском районе в результате ливней подтоплено около 40 га сельхозугодий. «Осадки в наиболее пострадавшем от ливней районе составили от 50 мм до 70 мм. Подтопления зафиксированы в сельских поселениях Соколиное, Голубинка, Куйбышево. Информация по пострадавшим сельхозучасткам уточняется. На данный момент вода с подтопленных территорий сошла», — приводит пресс-служба слова Рюмшина. Осадки от 25 мм до 80 мм также зафиксированы в Красногвардейском, Раздольненском и Первомайском районах Крыма.

