В России убрали зерновые с 1 млн гектаров

Средняя урожайность зерновых выше прошлогодней Е. Разумный

По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» на 5 июля, зерновые и зернобобовые агрокультуры в России обмолочены примерно с 1 млн га. Год назад в этом время они были убраны почти с 2,4 млн га. Из-за более позднего старта уборочной кампании валовой сбор зерна пока вдвое ниже прошлогоднего показателя и составляет около 3,7 млн т. При этом средняя урожайность выше, чем на аналогичную дату в 2020-м — 36,4 ц/га против 31,3 ц/га. В том числе пшеницы намолочено почти 2 млн т (3 млн т год назад), средний сбор с гектара составляет 32,9 ц.



Лидером по валовому сбору зерновых и зернобобовых является Южный федеральный округ, где намолотили более 1,9 млн т, он же занимает первое место по урожайности — 47,5 ц/га. В Северо-Кавказском федеральном округе собрано почти 1,7 млн т при урожайности 31,2 ц/га. В Приволжье урожай составляет 136,5 тыс. т, средний сбор с гектара — 16,2 ц. «Агроинвестор» спросил сельхозпроизводителей, как у них проходит уборочная кампания.



«АгроГард» уже убрал озимый ячмень с 3 тыс. га в Кубанском филиале. «В ходе уборки мешали дожди, но в целом она проходила нормально. Виды на урожай сейчас неплохие, рассчитываем, что он будет в рамках плановых показателей — средний за пять лет», — говорит гендиректор группы хозяйств Павел Царев.



Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) начала уборку озимого ячменя 30 июня. Текущая урожайность — 60-65 ц/га — это средний показатель для компании, оценивает ее гендиректор Александр Неженец. «Эту агрокультуру мы выращиваем в небольших объемах, на нужды своего животноводства, — уточняет он. — Уборку пшеницы планируем начать 9-10 июля. Это немного позже, чем обычно. Задержка связана с дождями и низкими температурами. Также скоро начнем убирать рапс и горох — по всем трем агрокультурам тоже ожидаем хорошую урожайность». Проблем с уборкой у агрофирмы нет, однако есть некоторые сложности с закупкой удобрений, добавляет Неженец: мало того, что цены на них сейчас высокие, их еще и нет у поставщиков. Удобрения «Прогрессу» уже нужны для подготовки почвы к озимому севу под урожай следующего года.



Управляющий агробизнесом концерна «Покровский» Станислав Кашуба говорит, что компания начала сбор озимого ячменя 22 июня. «В этом году ячменем у нас было засеяно 10,1 тыс. га, это почти на 1,4 тыс. больше, чем в 2020-м. Хозяйства концерна на данный момент собрали урожай на 85% площадей, — делится он. — В этом году средняя урожайность озимого ячменя у нас довольно высокая — 65-70 ц/га». При этом в одном из хозяйств концерна — на племзаводе «Бейсуг», расположенном в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края, урожайность ячменя достигла рекордных 95,2-97,8 ц/га, тогда как в среднем по региону на 1 июля показатель был на уровне 62,8 ц/га. Компания рассчитывала собрать 65 тыс. т агрокультуры, но сейчас результаты говорят, что план будет перевыполнен, добавляет Кашуба.



30 июня хозяйства концерна приступили к уборке гороха. Первые результаты вполне оптимистичные, урожайность составляет от 45 ц/га до 60 ц/га, что можно считать рекордом не только для группы компаний, но и в целом для данной агрокультуры, отмечает Кашуба. «С 1 июля мы выборочно приступили к уборке ранних сортов озимой пшеницы и тоже видим многообещающие цифры по урожайности — от 65 ц/га до 72 ц/га в зависимости от предшественника и сорта. Это позволяет положительно оценивать первые итоги нашей уборочной кампании», — доволен топ-менеджер.



Однако в целом сбор урожая озимых в этом году проходит гораздо медленнее обычного, добавляет главный агроном концерна «Покровский» Лидия Кухаренко. «Сильные дожди и ветра в апреле — июне повредили посевы, на многих полях ячмень прибит осадками к земле, что вызывает серьезные сложности с качеством и темпами уборки, — рассказывает она. — Агрономы дежурят в поле, при восстановлении погоды сразу же выводится техника, мы боремся за каждый колосок, даже в непростых погодных условиях смогли сохранить урожай».



Исполняющий обязанности директора компании «Рассвет» (входит в «Прогресс Агро») Дмитрий Дубовиков говорит, что уборка ячменя завершилась 1 июля, после чего начался обмолот пшеницы с 40 тыс. га. Ко 2 июля было получено 12,5 тыс. т ячменя и более 6 тыс. т пшеницы. «На ближайшую неделю прогноз показывает жаркую погоду по всей центральной зоне Кубани. А значит, единственная трудность — это жара, которая вновь будет испытывать комбайнеров и водителей на прочность, — говорит руководитель. — По нашим оценкам, в целом по предприятию «Рассвет» урожайность пшеницы составит 66-67 ц/га. Есть поля, и их немало, которые дали свыше 78 ц/га. А есть — с низкими показателями, которые, несмотря на все усилия агрономов, подверглись осенней засухе».

