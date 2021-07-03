Refinitiv: на страны Черноморского региона придется треть мирового экспорта пшеницы

Важным фактором в конкуренции между черноморскими странами в новом сезоне может стать качество зерна Pixabay

Общая доля стран Черноморского региона, включая Россию, Украину, Румынию и Болгарию, в мировой торговле пшеницей в сезоне-2021/22 может стать рекордной и превысить 33% мирового экспорта агрокультуры. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучила аналитик аграрных рынков Черноморского региона Refinitiv Ольга Граб.



Черноморские страны уверенно наращивают производство пшеницы. В этом году Россия, Украина, Румыния и Болгария могут получить второй по объему урожай в современной истории — в сумме более 123 млн т пшеницы. Предыдущий рекорд производства был в 2017 году — 128,25 млн т, напоминает Граб.







По прогнозу Refinitiv, совокупное производство пшеницы в Болгарии и Румынии ожидается на уровне выше 15,5 млн т, несмотря на сокращение посевных площадей. Из-за засухи и неурожая в 2020 году в этих странах удалось собрать всего 11 млн т пшеницы, в то время как в 2017 и 2019 годах общий валовой сбор превышал 16 млн т. Урожай пшеницы на Украине может достичь 29 млн т, что на 15% превысит производство в 2020-м и может стать рекордом, преодолев показатель 2019 года в 28,5 млн т, рассказывает Граб. Объем производства пшеницы в России она оценивает ниже прошлогоднего почти на 10% — около 78,6 млн т без учета Крыма. «В мае-июне в основных регионах производства озимой пшеницы погода была относительно благоприятной, что позволяет югу России ожидать высокого, но не рекордного урожая, — считает аналитик Refinitiv. — Тревогу вызывают регионы выращивания яровой пшеницы, где сохраняется опасность засухи».



Погода в Черноморском регионе держала в напряжении трейдеров последние недели, продолжает Ольга Граб. Дождливые периоды в конце мая и в июне на юге России, Украине, Румынии и Болгарии, с одной стороны, были благоприятны для увеличения объемов производства, с другой — поступление на рынок зерна нового урожая задержится в среднем на пару недель. Украина начала сбор зерна на 10-15 дней позже обычных сроков, по оценке участников рынка. В России озимый и яровой сев под урожай 2021 года стартовал позже по сравнению с предыдущим сезоном, что сдвинуло сроки уборки урожая во многих регионах, говорит Граб. По словам румынского трейдера, старт уборочной кампании задержится минимум на 15 дней, добавляет она. При этом обильные осадки могут снизить качество черноморского зерна. Есть опасность уменьшения уровня протеина в пшенице и возникновения болезней.



По расчетам Refinitiv, Россия, Украина, Румыния и Болгария в сезоне-2021/22 вместе могут поставить на мировой рынок рекордный объем пшеницы — 67,7 млн т. Увеличению экспортного потенциала региона способствует восстановление объемов производства на Украине, в Румынии и Болгарии, а также высокие переходящие запасы пшеницы в России в сезоне-2021/22, поясняет Граб. «Из-за введенных экспортных ограничений и слабых темпов вывоза весной, запасы пшеницы в России на начало сезона оцениваются на уровне выше 12 млн т, что на 66% больше, чем в прошлом сельхозгоду, согласно данным USDA», — говорит она. Для черноморских поставщиков это означает усиление конкуренции за крупнейших потребителей на рынках Северной Африки и Ближнего Востока, учитывая ожидаемое рекордное мировое производство пшеницы в сезоне-2021/22.







В сезоне-2020/21 Болгария и Румыния активно поставляли пшеницу в Ливию, Тунис, Пакистан, Филиппины, Ливан, Турцию, Израиль, Марокко. Румыния, кроме названных стран, отгружала пшеницу в Алжир, Иорданию, Египет, Судан, Марокко, Таиланд, Саудовскую Аравию и Южную Корею, перечисляет Ольга Граб. Россия, Румыния и Украина в последние годы являются крупнейшими поставщиками пшеницы в Египет. «Румыния существенно увеличила вывоз в эту страну весной 2021 года, когда темпы экспорта пшеницы из России упали до минимума за последние пять сезонов на фоне действия экспортной квоты и фиксированной пошлины в размере 50 евро за тонну. Доля поставок из Украины в Египет в этот период также увеличилась», — отмечает аналитик.







По словам Ольги Граб, мировые импортеры ожидают снижения цен на зерно в связи с приближением большого урожая в странах-экспортерах, включая Черноморский регион. «Россия существенно нарастила вывоз пшеницы в июне на фоне снижения экспортной пошлины после перехода от фиксированной ставки в 50 евро/т к плавающей модели расчета ставки. В июне было вывезено 2,5 млн т, что, согласно данным Eikon, стало рекордом экспорта для этого месяца за последние пять лет», — говорит она. Однако ставка плавающей экспортной пошлины за период со 2 по 30 июня увеличилась с $28,1 до $41,3 за тонну, что снизило конкурентоспособность российской пшеницы на мировом рынке. На неделю с 7 по 13 июня пошлина на пшеницу установлена на уровне $41,2/т.



По словам Граб, традиционного сезонного роста отгрузок зерна из России с приходом нового сезона в июле может не быть из-за низкого объема экспортных продаж на фоне повышения плавающей экспортной пошлины и продолжительного спада мировых цен на пшеницу. Кроме того, массовая уборка пшеницы еще не началась, и закупки идут медленно, поскольку продавцы пока не спешат снижать цены предложения.



Ольга Граб, аналитик аграрных рынков Черноморского региона Refinitiv Торговля украинской пшеницей нового урожая выглядит более оживленной по сравнению с российской, однако цены предложений остаются довольно высокими и несущественно отличаются от российских. Продажи пшеницы из Румынии и Болгарии шли активно из-за более низких цен предложений. Предложения по поставке румынской пшеницы на последнем тендере Государственного агентства по закупкам продовольствия Египта (GASC) были на $6-7 за тонну ниже, чем по российской пшенице. Два тендера подряд Египет покупал только румынскую пшеницу, доля которой составила почти 55% от тендерных закупок GASC в новом сезоне.

Хотя цены предложений по поставке российской пшеницы снижаются под давлением ожидаемого хорошего урожая, более привлекательные цены болгарских, румынских и украинских предложений позволяют трейдерам предположить, что импортеры в начале сезона отдают предпочтение покупкам именно из этих стран, и только позже могут перейти к более активным закупкам российской пшеницы, продолжает Граб.



«Предложения по поставке пшеницы из России в августе снизились до $250-255 за тонну FOB Черноморские порты по сравнению с $260-265 за тонну в середине июня, — сравнивает она. — Предложения румынской пшеницы с поставкой в августе упали с $254-258 до $243-245 за тонну FOB с середины июня».



Важным фактором в конкуренции между черноморскими странами в новом сезоне может стать качество пшеницы, отмечает аналитик. Возможное увеличение доли фуражной пшеницы из-за сильных осадков может изменить структуру экспортного грузопотока из региона за счет переориентации части объемов на поставки потребителям, которые ищут альтернативу дорогой кукурузе и другим источникам протеина, считает она.