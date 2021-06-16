разделы

реклама

журналы

USD

71.882 (-0,49%)

EUR

87.157 (-0,37%)

MOEX

3823.86 (0,04%)

BRENT

74.35 (0,49%)

Пшеница

665.4 (0,60%)

Сахар

17.05 (-1,39%)

USD

71.882 (-0,49%)

EUR

87.157 (-0,37%)

MOEX

3823.86 (0,04%)

BRENT

74.35 (0,49%)

Пшеница

665.4 (0,60%)

Сахар

17.05 (-1,39%)

USD

71.882 (-0,49%)

EUR

87.157 (-0,37%)

MOEX

3823.86 (0,04%)

BRENT

74.35 (0,49%)

Пшеница

665.4 (0,60%)

Сахар

17.05 (-1,39%)

USD

71.882 (-0,49%)

EUR

87.157 (-0,37%)

MOEX

3823.86 (0,04%)

BRENT

74.35 (0,49%)

Пшеница

665.4 (0,60%)

Сахар

17.05 (-1,39%)

USD

71.882 (-0,49%)

EUR

87.157 (-0,37%)

MOEX

3823.86 (0,04%)

BRENT

74.35 (0,49%)

Пшеница

665.4 (0,60%)

Сахар

17.05 (-1,39%)

Спецпроект "Защитим пчел вместе"

Аналитика

В России стартовала уборочная кампания

Массовый сбор урожая начнется с опозданием

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Минсельхоз прогнозирует урожай зерна на уровне 127 млн тонн
John Deere
Минсельхоз прогнозирует урожай зерна на уровне 127 млн тонн
John Deere

Дагестан первым в стране начал уборку зерновых, сообщила пресс-служба Минсельхоза региона. Старт уборочной кампании был дан в СПК им. Жданова и МУП «Османюртовское». Аграриям региона предстоит обмолотить более 93 тыс. га озимых зерновых. К работам будет привлечено около 450 зерноуборочных комбайнов. По словам руководителя СПК им. Жданова Гаджи Бадуинова, хозяйство рассчитывает получить урожайность зерновых более 20 ц/га, сообщила пресс-служба ведомства. МУП «Османюртовское» рассчитывает на урожайность озимых зерновых 50-60 ц/га. В прошлом году уборка зерновых примерно в этих же числах стартовала в Крыму.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что массовая уборка зерновых начнется в начале июля. По его словам, несмотря на поздний сев, проблем с уборкой не будет. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отметил, что уборка начнется достаточно поздно — после 20 июня. «При этом ее сроки могут растянуться, но не из-за позднего сева или старта уборки, а в зависимости от наличия ресурсов — топлива и техники, которых массово не хватает», — сказал он «Агроинвестору». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что в этом году уборка ячменя начнется с 25 июня, что на 10 дней позже, чем в прошлом году.

На фоне улучшения погодных условий на прошлой неделе «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы на 1,5 млн т до 82,4 млн т, Минсельхоз США повысил свою оценку на 1 млн т до 86 млн т, ИКАР - на 2 млн т до 82 млн т. По словам Рылько, эта оценка не окончательная и может быть понижена. Урожай ячменя будет средним — порядка 19 млн т (20,9 млн т в прошлом году), сбор кукурузы может увеличиться до 15,1 млн т (13,9 млн т), «поскольку есть вероятность рекордного сева», ранее говорил Рылько. Валовой сбор зерна в этом году ИКАР прогнозирует на уровне 129,5 млн т. В 2020 году Россия собрала 133,5 млн т зерна, в том числе 85,9 млн т пшеницы. Согласно базовому прогнозу Минсельхоза, сбор зерновых может составить 127 млн т, из них 81 млн т пшеницы.

По данным Минсельхоза на 15 июня, в целом по стране яровой сев проведен на площади 51,4 млн га или 99,8% к прогнозу (в 2020-м — 50,1 млн га). Яровые зерновые посеяны на 29,6 млн га, или 100,9% к прогнозной площади (в 2020-м — 29 млн га). Из них яровая пшеница заняла 13,1 млн га, или 103% к прогнозной площади (в 2020-м — 12,4 млн га), яровой ячмень — 7,4 млн га, или 96,1% (в 2020-м — 7,9 млн га), кукуруза на зерно — 3 млн га, или 106,1% к прогнозу (в 2020-м — 2,9 млн га).

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №06, июнь 2021

Журнал

"Агроинвестор" №06, июнь 2021
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021
Купить или сэкономить. Потребительские предпочтения изменились, но серьезного падения спроса не отмечается

«Агроинвестор»

Купить или сэкономить. Потребительские предпочтения изменились, но серьезного падения спроса не отмечается
Пора прощупать почву. Какие меры помогают сохранить и повысить плодородие

«Агроинвестор»

Пора прощупать почву. Какие меры помогают сохранить и повысить плодородие
В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению

«Агротехника и технологии»

В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению