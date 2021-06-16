В России стартовала уборочная кампания

Минсельхоз прогнозирует урожай зерна на уровне 127 млн тонн John Deere

Дагестан первым в стране начал уборку зерновых, сообщила пресс-служба Минсельхоза региона. Старт уборочной кампании был дан в СПК им. Жданова и МУП «Османюртовское». Аграриям региона предстоит обмолотить более 93 тыс. га озимых зерновых. К работам будет привлечено около 450 зерноуборочных комбайнов. По словам руководителя СПК им. Жданова Гаджи Бадуинова, хозяйство рассчитывает получить урожайность зерновых более 20 ц/га, сообщила пресс-служба ведомства. МУП «Османюртовское» рассчитывает на урожайность озимых зерновых 50-60 ц/га. В прошлом году уборка зерновых примерно в этих же числах стартовала в Крыму.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что массовая уборка зерновых начнется в начале июля. По его словам, несмотря на поздний сев, проблем с уборкой не будет. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отметил, что уборка начнется достаточно поздно — после 20 июня. «При этом ее сроки могут растянуться, но не из-за позднего сева или старта уборки, а в зависимости от наличия ресурсов — топлива и техники, которых массово не хватает», — сказал он «Агроинвестору». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что в этом году уборка ячменя начнется с 25 июня, что на 10 дней позже, чем в прошлом году.



На фоне улучшения погодных условий на прошлой неделе «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы на 1,5 млн т до 82,4 млн т, Минсельхоз США повысил свою оценку на 1 млн т до 86 млн т, ИКАР - на 2 млн т до 82 млн т. По словам Рылько, эта оценка не окончательная и может быть понижена. Урожай ячменя будет средним — порядка 19 млн т (20,9 млн т в прошлом году), сбор кукурузы может увеличиться до 15,1 млн т (13,9 млн т), «поскольку есть вероятность рекордного сева», ранее говорил Рылько. Валовой сбор зерна в этом году ИКАР прогнозирует на уровне 129,5 млн т. В 2020 году Россия собрала 133,5 млн т зерна, в том числе 85,9 млн т пшеницы. Согласно базовому прогнозу Минсельхоза, сбор зерновых может составить 127 млн т, из них 81 млн т пшеницы.



По данным Минсельхоза на 15 июня, в целом по стране яровой сев проведен на площади 51,4 млн га или 99,8% к прогнозу (в 2020-м — 50,1 млн га). Яровые зерновые посеяны на 29,6 млн га, или 100,9% к прогнозной площади (в 2020-м — 29 млн га). Из них яровая пшеница заняла 13,1 млн га, или 103% к прогнозной площади (в 2020-м — 12,4 млн га), яровой ячмень — 7,4 млн га, или 96,1% (в 2020-м — 7,9 млн га), кукуруза на зерно — 3 млн га, или 106,1% к прогнозу (в 2020-м — 2,9 млн га).

