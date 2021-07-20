Пшеница снова стала дорожать

Июльский экспорт пшеницы может стать самым низким с 2017 года М. Стулов

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе выросли вслед за повышением цен на мировых площадках, а также ухудшением прогнозов урожая в России, сообщает Reuters. Чикагский фьючерс на пшеницу продемонстрировал самый резкий недельный скачок за последние шесть лет из-за неблагоприятной погоды в странах-производителях яровой пшеницы.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, цена тонны пшеницы нового урожая с протеином 12,5% за неделю увеличилась с $238 до $241 (FOB Новороссийск).



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский отмечает, что экспортные цены на пшеницу возобновили рост после падения, которое наблюдалось в течение нескольких недель. Если две недели назад они достигали $233 за тонну, то сейчас находятся на уровне $240 за тонну и выше. «Причина тому — жесткая засуха в США и Канаде, которая негативно сказывается на урожае яровой пшеницы. Кроме того, из-за июльской жары в Поволжье тоже ожидается снижение потенциала урожайности», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов отмечает, что в последние полторы недели экспортные цены на пшеницу существенно выросли — с $234/т до $250/т. Основной фактор — стремительное укрепление цен на биржах в мире из-за непогоды в Северной Америке, где очень сложная ситуация с яровой пшеницей в США и «совсем ужасная» - в Канаде. Второй фактор — постепенное ухудшение видов на российский урожай. Эксперт напоминает, что две недели назад «СовЭкон» понизил прогноз сбора пшеницы на 2,3 млн т до 82,3 млн т.



Союз экспортеров зерна тоже отмечает, что цены на черноморскую пшеницу немного увеличились. «Но это, скорее, результат некоторой корреляции с американским рынком, в первую очередь — пожелания продавцов, чем свидетельство возросшего спроса, — считает председатель правления союза Эдуард Зернин. — Покупатели не готовы переплачивать, рынок торгуется в диапазоне $236-239/т, сделок минимальное количество».



Есть шанс, что цены и дальше будут постепенно повышаться, однако степень и длительность их роста будет зависеть от того, насколько высокий урожай соберут в соседних странах-конкурентах: Франции, Германии, Украине, Румынии и т. д. , рассуждает Павенский. «В России также ожидается высокий урожай — третий по величине после 2017-го и 2020 годов», — добавляет он. В целом, с точки зрения потенциала вывоза зерна, в этом году ситуация у основных стран-экспортеров лучше, чем в прошлом, особенно в Причерноморье, считает Павенский.



С начала сезона-2021/22 по 15 июля Россия экспортировала 0,5 млн т зерна, что на 32% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне, сообщил «СовЭкон» со ссылкой на официальную таможенную статистику. Экспорт пшеницы при этом составил 0,4 млн т, на 26% больше прошлогоднего, ячменя — 0,07 млн т (на 78% меньше), кукурузы — 0,04 млн т (на 63% меньше). Аналитики центра прогнозируют экспорт зерна из России в июле на уровне 2,1 млн т, включая 1,6 млн т пшеницы. Таким образом, это может быть самый низкий уровень экспорта пшеницы из России в июле, начиная с 2017 года, оценивает «СовЭкона», добавляя, что существенным препятствием для отгрузок остается экспортная пошлина. С 21 по 27 июля экспортная пошлина на пшеницу составит $35,2/т против $39,3/т неделей ранее.

